The St. Regis Bali Resort
Südbali
Beschreibung
Einleitung
Traumhafter 3'668 m² grosser Salzwasser-Lagunenpool mit Poolbar, Inseln zum Verweilen und Wasserfall. Von Butlern bedienter Strandabschnitt mit privaten Liegen, separater Pool am Strand, Kinderpool, Kinderclub, luxuriöser «Iridium» Spa, Fitnesscenter, Sauna, Dampfbad, Veloverleih, Yoga, Wassersport, Boutique, Bibliothek. 15 Fahrminuten zum «Bukit Pandawa Golf & Country Club».
Lage
An einem wunderschönen Strandabschnitt von Nusa Dua. Fahrzeit zum Flughafen ca. 20-30 Minuten.
Angebot
Im «Boneka» Restaurant werden Ihnen Frühstück und Abendessen in einem legeren Ambiente serviert. Im «Dulang» Restaurant, einem Gazebo, erleben Sie abends feinste indonesische Gerichte und für höchste Ansprüche steht von mittags bis abends das elegante, moderne «Kayuputi» Strandrestaurant, welches verschiedene Auszeichnungen hält (Reservationen erforderlich). Den berühmten «Bloody Mary», der im St. Regis erfunden wurde, nehmen Sie an der Poolbar oder abends an der «King Cole Bar» mit Liveband ein.
Zimmer
124 Suiten und Villen elegant im internationalen Stil eingerichtet und mit balinesischen Kunstwerken dekoriert. Alle sind mit modernster Technologie, bequemen Kingsize Betten und einem edlen Marmorbadezimmer mit einer grossen, freistehenden Badewanne, Doppellavabo und separater Regendusche ausgestattet. Klimaanlage, Fernseher, Bose Docking Station, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar gefüllt mit persönlichen Favoriten, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn.
Garten mit Privatpool (29 m²). Im privaten Pavillion können Sie romantische Abende verbringen.
124 Suiten und Villen elegant im internationalen Stil eingerichtet und mit balinesischen Kunstwerken dekoriert. Alle sind mit modernster Technologie, bequemen Kingsize Betten und einem edlen Marmorbadezimmer mit einer grossen, freistehenden Badewanne, Doppellavabo und separater Regendusche ausgestattet. Klimaanlage, Fernseher, Bose Docking Station, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar gefüllt mit persönlichen Favoriten, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn.
St. Regis Suite (61): Im Haupthaus gelegen. 93 m² grosse Suiten mit Wohn- und Schlafbereich, begehbarem Kleiderschrank und Blick auf den Garten.
Pool Villa Suite (14): Im Parterre, 189 m² inkl. Aussenbereich mit privatem Garten und kleinem Plunge Pool (10 m²).
Gardenia Villa (9): Luxuriöse 411 m² grosse Villa mit Holzboden, balinesischen Kunstwerken, Schlafzimmer und separatem grosszügigem Wohnbereich.
Garten mit Privatpool (29 m²). Im privaten Pavillion können Sie romantische Abende verbringen.
St. Regis Lagoon Villa (11): Eine der beliebtesten Kategorien (frühzeitige Reservierung). Gleiche Ausstattung wie Gardenia Villa, zusätzlich mit direktem Einstieg in den riesigen Lagunenpool.
The Strand Villa (10): Ein 604 m² grosses, privates Luxusrefugium mit grossem Aussenbereich und Pool, mit direktem Privatzugang zum Strand.
ab CHF 289.– / pro Person
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