124 Suiten und Villen elegant im internationalen Stil eingerichtet und mit balinesischen Kunst­­werken dekoriert. Alle sind mit modernster Tech­no­logie, bequemen Kingsize Betten und einem edlen Mar­mor­bade­zimmer mit einer grossen, freistehenden Bade­wanne, Dop­pel­lavabo und separater Regendusche ausgestattet. Kli­ma­­anlage, Fernseher, Bose Docking Station, Tele­fon, gratis Inter­­net­zu­gang, Minibar gefüllt mit persönlichen Favo­riten, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn.

St. Regis Suite (61): Im Haupthaus gelegen. 93 m² grosse Suiten mit Wohn- und Schlafbereich, begehbarem Kleider­schrank und Blick auf den Garten.

Pool Villa Suite (14): Im Parterre, 189 m² inkl. Aussen­bereich mit privatem Garten und kleinem Plunge Pool (10 m²).

Gardenia Villa (9): Luxuriöse 411 m² grosse Villa mit Holz­boden, balinesischen Kunstwerken, Schlafzimmer und separatem grosszügigem Wohnbereich.

Garten mit Privat­pool (29 m²). Im privaten Pavillion können Sie romantische Abende verbringen.

St. Regis Lagoon Villa (11): Eine der beliebtesten Kate­go­rien (frühzeitige Reservierung). Gleiche Ausstattung wie Gar­denia Villa, zusätzlich mit direktem Einstieg in den riesigen Lagunen­pool.

The Strand Villa (10): Ein 604 m² grosses, privates Luxus­refugium mit grossem Aussenbereich und Pool, mit direktem Privatzugang zum Strand.