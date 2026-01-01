Knecht Reisegruppe Gütesiegel
asien Reisen Gütesiegel
asienreisen

The St. Regis Bali Resort

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Südbali

Hier trifft man eine betuchte, internationale Kundschaft, die punkto Service dem bekannten Namen St. Regis vertraut. Entsprechend rechtfertigen sich die etwas höheren Preise zu anderen Luxusangeboten auf Bali.

Beschreibung

Einleitung
Traumhafter 3'668 m² grosser Salz­wasser-Lagu­nen­pool mit Poolbar, Inseln zum Verweilen und Wasserfall. Von Butlern bedienter Strandabschnitt mit privaten Liegen, separater Pool am Strand, Kinderpool, Kinderclub, luxuriöser «Iridium» Spa, Fitnesscenter, Sauna, Dampfbad, Veloverleih, Yoga, Was­sersport, Boutique, Bibliothek. 15 Fahrminuten zum «Bukit Pandawa Golf & Country Club».
Lage
An einem wunderschönen Strandabschnitt von Nusa Dua. Fahrzeit zum Flughafen ca. 20-30 Minuten.
Angebot
Im «Boneka» Restaurant werden Ihnen Früh­stück und Abendessen in einem legeren Ambiente serviert. Im «Dulang» Restaurant, einem Gazebo, erleben Sie abends feinste indonesische Gerichte und für höchste Ansprüche steht von mittags bis abends das elegante, mo­derne «Kayuputi» Strandrestaurant, welches verschiedene Aus­zeichnungen hält (Reservationen erforderlich). Den berühmten «Bloody Mary», der im St. Regis erfunden wur­de, nehmen Sie an der Poolbar oder abends an der «King Cole Bar» mit Liveband ein.
Zimmer

124 Suiten und Villen elegant im internationalen Stil eingerichtet und mit balinesischen Kunst­­werken dekoriert. Alle sind mit modernster Tech­no­logie, bequemen Kingsize Betten und einem edlen Mar­mor­bade­zimmer mit einer grossen, freistehenden Bade­wanne, Dop­pel­lavabo und separater Regendusche ausgestattet. Kli­ma­­anlage, Fernseher, Bose Docking Station, Tele­fon, gratis Inter­­net­zu­gang, Minibar gefüllt mit persönlichen Favo­riten, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn.
St. Regis Suite (61): Im Haupthaus gelegen. 93 m² grosse Suiten mit Wohn- und Schlafbereich, begehbarem Kleider­schrank und Blick auf den Garten.
Pool Villa Suite (14): Im Parterre, 189 m² inkl. Aussen­bereich mit privatem Garten und kleinem Plunge Pool (10 m²).
Gardenia Villa (9): Luxuriöse 411 m² grosse Villa mit Holz­boden, balinesischen Kunstwerken, Schlafzimmer und separatem grosszügigem Wohnbereich.

Garten mit Privat­pool (29 m²). Im privaten Pavillion können Sie romantische Abende verbringen.
St. Regis Lagoon Villa (11): Eine der beliebtesten Kate­go­rien (frühzeitige Reservierung). Gleiche Ausstattung wie Gar­denia Villa, zusätzlich mit direktem Einstieg in den riesigen Lagunen­pool.
The Strand Villa (10): Ein 604 m² grosses, privates Luxus­refugium mit grossem Aussenbereich und Pool, mit direktem Privatzugang zum Strand.

ab CHF 289.– / pro Person

Loading map...

Ähnliche Reisen