Beschreibung

Einleitung Vier Swimmingpools, Kinderbecken, Spa, Flutlicht Tennisplatz, Billard, Kochkurse, Wassersport wie Schnor­cheln, Jetskifahren und Tauchen, Veloverleih.

Lage Direkt am Sandstrand von Sanur, in wenigen Minu­ten erreichen Sie zu Fuss das Ortszentrum von Sanur, wo Sie Restaurants, Geschäfte und Unterhaltungsmöglichkeiten fin­den. Fahrzeit zum Flughafen rund 30 Minuten.

Angebot «Beach Club» Restaurant mit balinesischen und internationalen Menüs sowie Mee­res­früchte­spezialitäten. «Mezzanine» mit west­lichen, Thai und japanischen Gerichten. Bar direkt beim Strand, Poolbar.