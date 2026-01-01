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Puri Santrian

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Südbali

Das Resort zeichnet sich aus durch den schönen Garten, attraktive Preise, eine unkomplizierte Ferienatmosphäre und die Nähe zu den Angeboten Sanurs. Bei Ebbe ist das Schwimmen im Meer eingeschränkt.

Beschreibung

Einleitung
Vier Swimmingpools, Kinderbecken, Spa, Flutlicht Tennisplatz, Billard, Kochkurse, Wassersport wie Schnor­cheln, Jetskifahren und Tauchen, Veloverleih.
Lage
Direkt am Sandstrand von Sanur, in wenigen Minu­ten erreichen Sie zu Fuss das Ortszentrum von Sanur, wo Sie Restaurants, Geschäfte und Unterhaltungsmöglichkeiten fin­den. Fahrzeit zum Flughafen rund 30 Minuten.
Angebot
«Beach Club» Restaurant mit balinesischen und internationalen Menüs sowie Mee­res­früchte­spezialitäten. «Mezzanine» mit west­lichen, Thai und japanischen Gerichten. Bar direkt beim Strand, Poolbar.
Zimmer
199 Zimmer in modernem, balinesischem Stil, ausgestattet mit Bad oder Dusche, Klima­anl­age, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Tee­kocher und Terrasse oder Balkon.
Superior (67): Komfortable, 35 m² grosse Zimmer in der Nähe des Swimmingpools oder des Strandes.
Bungalow (8): Zwei, manchmal drei Wohneinheiten (41 m²) pro Gebäude, grosse Terrasse mit Gartensicht.
Premier Deluxe (48): 50 m² grosse, moderne Zimmer in dreistöckigem Gebäude in einem separaten Resort Teil mit eigenem Swimmingpool. Täglich gratis «Afternoon Tea». Preise für Zimmer im Santrian Club auf Anfrage.
ab CHF 81.– / pro Person

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