Puri Santrian
Südbali
Beschreibung
Einleitung
Vier Swimmingpools, Kinderbecken, Spa, Flutlicht Tennisplatz, Billard, Kochkurse, Wassersport wie Schnorcheln, Jetskifahren und Tauchen, Veloverleih.
Lage
Direkt am Sandstrand von Sanur, in wenigen Minuten erreichen Sie zu Fuss das Ortszentrum von Sanur, wo Sie Restaurants, Geschäfte und Unterhaltungsmöglichkeiten finden. Fahrzeit zum Flughafen rund 30 Minuten.
Angebot
«Beach Club» Restaurant mit balinesischen und internationalen Menüs sowie Meeresfrüchtespezialitäten. «Mezzanine» mit westlichen, Thai und japanischen Gerichten. Bar direkt beim Strand, Poolbar.
Zimmer
199 Zimmer in modernem, balinesischem Stil, ausgestattet mit Bad oder Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Terrasse oder Balkon.
Superior (67): Komfortable, 35 m² grosse Zimmer in der Nähe des Swimmingpools oder des Strandes.
Bungalow (8): Zwei, manchmal drei Wohneinheiten (41 m²) pro Gebäude, grosse Terrasse mit Gartensicht.
Premier Deluxe (48): 50 m² grosse, moderne Zimmer in dreistöckigem Gebäude in einem separaten Resort Teil mit eigenem Swimmingpool. Täglich gratis «Afternoon Tea». Preise für Zimmer im Santrian Club auf Anfrage.
Superior (67): Komfortable, 35 m² grosse Zimmer in der Nähe des Swimmingpools oder des Strandes.
Bungalow (8): Zwei, manchmal drei Wohneinheiten (41 m²) pro Gebäude, grosse Terrasse mit Gartensicht.
Premier Deluxe (48): 50 m² grosse, moderne Zimmer in dreistöckigem Gebäude in einem separaten Resort Teil mit eigenem Swimmingpool. Täglich gratis «Afternoon Tea». Preise für Zimmer im Santrian Club auf Anfrage.
ab CHF 81.– / pro Person
Loading map...