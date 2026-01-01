Insgesamt 104 auf zwei- und dreistöckige Gebäude verteilte Zimmer, alle mit Balkon oder Terrasse, Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Radio, Tele­­­fon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher und Föhn ausgestattet.

Superior (47): 27 m² grosse Zimmer mit Ter­rasse oder Balkon. Näher bei der Lobby gelegen, im Parterre und 1. Stock mit Sicht auf den Lotusteich.

Deluxe (36): 32 m² grosse Zimmer mit Bal­kon. Im 1. und 2. Stock beim Swim­ming­pool gelegen.

Deluxe Family (18): Gleiche Grösse wie die Deluxe Kategorie, im Parterre und 1.

Stock, nahe dem Pool gelegen. Das Zimmer hat eine Terrasse oder Balkon, je 1 Doppel­- und 1 Einzelbett sowie 1 Sofa­bett und ist daher ideal für eine Familie mit zwei Kindern.