Bali Rani
Südbali
Beschreibung
Einleitung
Swimming- und Kinderpool, Kinderspielplatz, Tischtennis, Fitnesscenter, «Seruni» Spa. Unterhaltung finden die Gäste hauptsächlich ausserhalb des Resorts im quirligen Kuta. Der beliebte Wasserpark «Waterbom» sowie das bekannte Nachtleben, die Geschäfte und Shopping Malls Kutas befinden sich wenige Schritte vom Resort entfernt.
Lage
Im südlichen Teil Kutas, rund fünf Minuten zu Fuss zum Strand. Die Restaurants und Bars von Kuta sind in Gehdistanz erreichbar. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt ca. 15 Minuten.
Angebot
«Brasserie» Restaurant mit asiatischen und europäischen Gerichten sowie «Teraswira Cafe» für das Frühstücksbuffet, «Segara» Pool Bar.
Zimmer
Insgesamt 104 auf zwei- und dreistöckige Gebäude verteilte Zimmer, alle mit Balkon oder Terrasse, Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Radio, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher und Föhn ausgestattet.
Insgesamt 104 auf zwei- und dreistöckige Gebäude verteilte Zimmer, alle mit Balkon oder Terrasse, Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Radio, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher und Föhn ausgestattet.
Superior (47): 27 m² grosse Zimmer mit Terrasse oder Balkon. Näher bei der Lobby gelegen, im Parterre und 1. Stock mit Sicht auf den Lotusteich.
Deluxe (36): 32 m² grosse Zimmer mit Balkon. Im 1. und 2. Stock beim Swimmingpool gelegen.
Deluxe Family (18): Gleiche Grösse wie die Deluxe Kategorie, im Parterre und 1.
Stock, nahe dem Pool gelegen. Das Zimmer hat eine Terrasse oder Balkon, je 1 Doppel- und 1 Einzelbett sowie 1 Sofabett und ist daher ideal für eine Familie mit zwei Kindern.
ab CHF 32.– / pro Person
Loading map...