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Bali Rani

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Südbali

Ungezwungenes, familiäres Resort mit hervorragendem Preis-/Leis­tungs­verhältnis. Dieses Hotel eignet sich au­sge­zeichnet für unternehmungslustige Gäs­te, welche vom grossen Unter­hal­tungs­angebot Kutas Ge­brauch machen wollen.

Beschreibung

Einleitung
Swimming- und Kin­der­pool, Kinderspielplatz, Tischtennis, Fit­­­ness­­center, «Seruni» Spa. Unterhaltung finden die Gäste hauptsächlich ausserhalb des Resorts im quirligen Kuta. Der beliebte Was­serpark «Water­bom» sowie das be­kan­n­te Nacht­­leben, die Geschäfte und Shop­ping Malls Kutas befinden sich wenige Schritte vom Re­sort entfernt.
Lage
Im südlichen Teil Kutas, rund fünf Minu­ten zu Fuss zum Strand. Die Rest­aurants und Bars von Kuta sind in Geh­distanz erreichbar. Die Fahrzeit zum Flug­hafen beträgt ca. 15 Minuten.
Angebot
«Brasserie» Restaurant mit asiatischen und europäischen Gerichten sowie «Teraswira Cafe» für das Früh­stücksbuffet, «Segara» Pool Bar.
Zimmer

Insgesamt 104 auf zwei- und dreistöckige Gebäude verteilte Zimmer, alle mit Balkon oder Terrasse, Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Radio, Tele­­­fon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher und Föhn ausgestattet.
Superior (47): 27 m² grosse Zimmer mit Ter­rasse oder Balkon. Näher bei der Lobby gelegen, im Parterre und 1. Stock mit Sicht auf den Lotusteich.
Deluxe (36): 32 m² grosse Zimmer mit Bal­kon. Im 1. und 2. Stock beim Swim­ming­pool gelegen.
Deluxe Family (18): Gleiche Grösse wie die Deluxe Kategorie, im Parterre und 1.

Stock, nahe dem Pool gelegen. Das Zimmer hat eine Terrasse oder Balkon, je 1 Doppel­- und 1 Einzelbett sowie 1 Sofa­bett und ist daher ideal für eine Familie mit zwei Kindern.

ab CHF 32.– / pro Person

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