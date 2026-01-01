Die Hotelanlage zusammen mit den 37 Villen und Suiten wurden von zwei bekannten balinesischen Architekten entworfen und widerspiegeln einen fabelhaften Mix aus gemütlichem Luxus kombiniert mit viel natürlichen Elementen und Farbtönen. Sie sind alle ausgestattet mit einem Badezimmer mit Dusche und separater Badewanne, Terrasse, Fernseher, gratis Internetzugang, Safe und Kaffee-/Teekocher. Zudem verfügen alle Zimmer über deckenhohe Fensterfronten für eine herrliche Panoramaaussicht auf die malerische Umgebung.



Luxury Suite: 60 m² grosse Suiten mit Aussicht auf die Plantagen und den Regenwald.

1-Bedroom Villa with Jacuzzi: Villen mit 95 m² Wohnfläche. Sie sind zusätzlich ausgestattet mit einem gemütlichen Tagesbett sowie einer Aussendusche. Die Terrasse mit eigenem Jacuzzi bietet herrlichen Blick über die tropische Natur bis hin zum Meer.

1-Bedroom Pool Villa with Jacuzzi: 110 m² grossen Villen, ebenfalls mit Tagesbett und Aussendusche.

Sie verfügen zusätzlich über einen separaten Wohnbereich mit romantischem Kamin und bieten viel Privatsphäre. Von der Terrasse mit grosszügigem Pool sowie separatem Jacuzzi geniessen Sie herrliche Weitsicht über die hügelige Natur zum Javasee.