Munduk Moding Plantation Nature Resort
Nordbali
Beschreibung
Einleitung
Geniessen Sie die traumhafte Panoramasicht vom beheizten Swimmingpool aus und lassen Sie sich im Spa, umgeben von üppiger Natur, verwöhnen. Bei Ankunft zeigt man Ihnen auf einem Rundgang die Plantage. Danach können Sie, ausgerüstet mit einer Karte, die Plantage auf eigene Faust erkunden. In der Region gibt es Wander- und Mountainbike Routen von unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und Längen. Das Resort bietet ein vielseitiges Ausflugsprogramm.
Lage
Beim Dorf Munduk im Norden Balis mit einer intakten Kultur und natürlichen Umgebung. Das Resort befindet sich auf 1’200 Meter über Meer an steiler Hanglage (Treppen), umgeben von üppiger Vegetation und einer alten Kaffeeplantage. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt 1½ - 2 Stunden.
Angebot
Im «MiMPi» Restaurant werden köstliche, regionale, indonesische, asiatische und internationale Menüs serviert. Das «Warung Bongkot» verwöhnt Sie mit typisch balinesischen und nord-balinesichen Gerichten. Die «Sunset Bar» bietet einen herrlichen Blick auf die Hügel von Nord-Bali und das Meer und ist der perfekte Ort, um den majestätischen Sonnenuntergang zu geniessen. Es werden eine Vielzahl von Getränken und Snacks sowie eine erlesene Auswahl an nationalen und internationalen Weinen angeboten. Zudem gibt es eine grosse Kaffeeauswahl.
Zimmer
Die Hotelanlage zusammen mit den 37 Villen und Suiten wurden von zwei bekannten balinesischen Architekten entworfen und widerspiegeln einen fabelhaften Mix aus gemütlichem Luxus kombiniert mit viel natürlichen Elementen und Farbtönen. Sie sind alle ausgestattet mit einem Badezimmer mit Dusche und separater Badewanne, Terrasse, Fernseher, gratis Internetzugang, Safe und Kaffee-/Teekocher. Zudem verfügen alle Zimmer über deckenhohe Fensterfronten für eine herrliche Panoramaaussicht auf die malerische Umgebung.
Luxury Suite: 60 m² grosse Suiten mit Aussicht auf die Plantagen und den Regenwald.
1-Bedroom Villa with Jacuzzi: Villen mit 95 m² Wohnfläche. Sie sind zusätzlich ausgestattet mit einem gemütlichen Tagesbett sowie einer Aussendusche. Die Terrasse mit eigenem Jacuzzi bietet herrlichen Blick über die tropische Natur bis hin zum Meer.
1-Bedroom Pool Villa with Jacuzzi: 110 m² grossen Villen, ebenfalls mit Tagesbett und Aussendusche.
Sie verfügen zusätzlich über einen separaten Wohnbereich mit romantischem Kamin und bieten viel Privatsphäre. Von der Terrasse mit grosszügigem Pool sowie separatem Jacuzzi geniessen Sie herrliche Weitsicht über die hügelige Natur zum Javasee.
ab CHF 159.– / pro Person
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