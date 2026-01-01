Ferien mit Kind und Kegel

Auf die Bedürfnisse von Familien ausgerichtete Hotels sind auf die Bedürfnisse und Wünsche von Familien eingestellt, ohne dabei die Erholung der Eltern zu übersehen. Für die anderen Eltern tragen besonders auf Kinder abgestimmte Menüs im Restaurant sowie eine professionelle Kinderbetreuung zum Traumurlaub bei. Viele Hotels in Europa und Übersee bieten auch «Miniclubs» für die kleinen Gäste: Während die Kinder wohlbehütet Spiel, Spass, Abwechslung und Unterhaltung erleben, geniessen die Eltern gleichzeitig den Wellnessbereich oder lassen am Pool-Rand einfach mal die Seele baumeln.

Beliebte Reiseziele für Familienferien

Ob Island-Reise mit der Familie, ein Japan-Abenteuer mit Kindern oder ein Roadtrip durch die USA – weltweit gibt es zahlreiche Reiseziele, die auch mit Nachwuchs problemlos entdeckt werden können. Exotischere Familienreisen wie nach Kuba oder Thailand sowie kinderfreundliche Safari-Erlebnisse in Südafrika versprechen unvergessliche Eindrücke für Gross und Klein. Naturliebhaber finden in Skandinavien, Australien oder Norwegen ideale Bedingungen für eine Familienreise – sei es im Sommer mit dem Camper oder mit dem Wohnmobil beim entspannten Roadtrip durch unberührte Landschaften.

Familienferien in Europa

Viele Familien schätzen eine unkomplizierte Anreise und entscheiden sich für Urlaub in Deutschland, Italien, Kroatien oder Frankreich. Besonders beliebt sind Ferien in der Toskana, auf Korsika oder an Nord- und Ostsee – ideal für entspannte Tage mit der Familie. Wer ans Meer möchte, findet familienfreundliche Reiseziele in Griechenland, auf Kreta, Sardinien oder den Balearen. Dank attraktiver Angebote sind auch spontane Last-Minute-Familienreisen oder günstige Familienferien problemlos möglich – perfekt für alle, die flexibel bleiben möchten.

Inspiration & Tipps für Ihre Familienreise

Sie planen eine längere Reise oder möchten mit dem Motorhome durch die USA – gemeinsam mit Ihrer Familie? Wir unterstützen Sie gerne bei der Planung – vom individuellen Routenverlauf bis hin zur Packliste für entspannte Familienferien. Auch wenn Sie mit dem Hund reisen oder mehrere Generationen unter einen Hut bringen möchten: Wir finden die passende Unterkunft und sorgen für ein stimmiges Reiseerlebnis für die ganze Familie.