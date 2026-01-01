Familienferien vom Spezialisten
Reisen mit Kindern
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Ferien mit Kind und Kegel
Auf die Bedürfnisse von Familien ausgerichtete Hotels sind auf die Bedürfnisse und Wünsche von Familien eingestellt, ohne dabei die Erholung der Eltern zu übersehen. Für die anderen Eltern tragen besonders auf Kinder abgestimmte Menüs im Restaurant sowie eine professionelle Kinderbetreuung zum Traumurlaub bei. Viele Hotels in Europa und Übersee bieten auch «Miniclubs» für die kleinen Gäste: Während die Kinder wohlbehütet Spiel, Spass, Abwechslung und Unterhaltung erleben, geniessen die Eltern gleichzeitig den Wellnessbereich oder lassen am Pool-Rand einfach mal die Seele baumeln.
Beliebte Reiseziele für Familienferien
Ob Island-Reise mit der Familie, ein Japan-Abenteuer mit Kindern oder ein Roadtrip durch die USA – weltweit gibt es zahlreiche Reiseziele, die auch mit Nachwuchs problemlos entdeckt werden können. Exotischere Familienreisen wie nach Kuba oder Thailand sowie kinderfreundliche Safari-Erlebnisse in Südafrika versprechen unvergessliche Eindrücke für Gross und Klein. Naturliebhaber finden in Skandinavien, Australien oder Norwegen ideale Bedingungen für eine Familienreise – sei es im Sommer mit dem Camper oder mit dem Wohnmobil beim entspannten Roadtrip durch unberührte Landschaften.
Familienferien in Europa
Viele Familien schätzen eine unkomplizierte Anreise und entscheiden sich für Urlaub in Deutschland, Italien, Kroatien oder Frankreich. Besonders beliebt sind Ferien in der Toskana, auf Korsika oder an Nord- und Ostsee – ideal für entspannte Tage mit der Familie. Wer ans Meer möchte, findet familienfreundliche Reiseziele in Griechenland, auf Kreta, Sardinien oder den Balearen. Dank attraktiver Angebote sind auch spontane Last-Minute-Familienreisen oder günstige Familienferien problemlos möglich – perfekt für alle, die flexibel bleiben möchten.
Inspiration & Tipps für Ihre Familienreise
Sie planen eine längere Reise oder möchten mit dem Motorhome durch die USA – gemeinsam mit Ihrer Familie? Wir unterstützen Sie gerne bei der Planung – vom individuellen Routenverlauf bis hin zur Packliste für entspannte Familienferien. Auch wenn Sie mit dem Hund reisen oder mehrere Generationen unter einen Hut bringen möchten: Wir finden die passende Unterkunft und sorgen für ein stimmiges Reiseerlebnis für die ganze Familie.
Badeferien mit Kindern am Meer
Flach abfallende Sandstrände, warmes Wasser und kurze Wege zwischen Zimmer, Pool und Meer: Badeferien sind der Klassiker unter den Familienferien – und richtig geplant erholen sich dabei alle Generationen. Einen Überblick über kinderfreundliche Strandziele weltweit finden Sie auf unserer Seite Badeferien für Familien.
Besonders beliebt für Ferien mit Kindern ist die Karibik: Unsere Übersicht Karibik mit Kindern zeigt, welche Insel zu Ihrer Familie passt – etwa die Dominikanische Republik mit ihren grosszügigen Resorts und Kinderclubs. Im Indischen Ozean locken die Malediven für Familien mit flachen, geschützten Lagunen, in denen schon die Kleinsten planschen und grössere Kinder beim Schnorcheln bunte Fische entdecken. Wer neben dem Strand auch Natur und Ausflüge sucht, ist mit Familienferien auf Mauritius gut beraten. Auf den Seychellen wiederum erleben Familien Postkartenstrände mit Granitfelsen und Riesenschildkröten – ein Naturbilderbuch zum Anfassen.
Unser Tipp: Erkundigen Sie sich früh nach Familienzimmern, Verbindungstüren und Kinderbetreuung. Das Angebot ist in vielen Hotels begrenzt – gerade in den Schulferien lohnt sich eine frühzeitige Buchung.
Safari und Abenteuer mit der Familie
Elefanten am Wasserloch, Giraffen im Abendlicht und abends Geschichten am Lagerfeuer: Eine Safari gehört zu den eindrücklichsten Erlebnissen, die Sie Ihren Kindern schenken können. Welche Ziele und Unterkünfte sich dafür besonders eignen, zeigt unsere Übersicht Familienferien in Afrika.
Ein bewährtes Einsteigerziel ist Südafrika mit Kindern: Das Land bietet malariafreie private Wildreservate, eine gute Infrastruktur und mit der Garden Route viel Abwechslung zwischen Tierbeobachtung, Küste und Städten. In Kenia und Tansania lassen sich Safaris in den berühmten Nationalparks wunderbar mit Badeferien am Indischen Ozean verbinden, zum Beispiel auf Sansibar. Ruhige Traumstrände für die Tage nach der Safari finden Sie auch in Mosambik.
Abenteuer für Familien gibt es auch jenseits von Afrika: In Costa Rica beobachten Kinder Faultiere und Tukane, wandern mit Ihnen durch Nebelwälder und baden am Pazifik oder an der Karibikküste. Kompakte Distanzen, viel Natur und eine entspannte Grundstimmung machen das Land zu einem idealen Ziel für aktive Familienferien.
Fernreisen mit Kindern: welches Ziel in welchem Alter?
Eine starre Regel, ab wann Fernreisen mit Kindern möglich sind, gibt es nicht. Bewährt haben sich aber einige Grundsätze, die bei der Wahl des Reiseziels helfen.
Mit Babys und Kleinkindern gilt: je kürzer der Flug und je kleiner die Zeitverschiebung, desto entspannter die Reise. Gut geeignet sind deshalb Ziele wie Dubai oder das Sultanat Oman – rund sechs Flugstunden ab der Schweiz, nur wenige Stunden Zeitverschiebung und eine sehr verlässliche Infrastruktur. Lassen Sie sich vor einer Reise mit sehr kleinen Kindern zudem von Ihrer Kinderärztin oder Ihrem Kinderarzt beraten.
Ab dem Kindergarten- und Primarschulalter verkraften die meisten Kinder auch längere Flüge und eine grössere Zeitverschiebung gut. Jetzt lohnen sich Ziele mit kinderfreundlicher Kultur und kurzen Distanzen vor Ort – etwa Thailand oder Bali, wo Kinder herzlich willkommen sind und flache Strände, Tempel und Reisterrassen für Abwechslung sorgen.
Mit Teenagern darf das Programm anspruchsvoller werden: Ein Roadtrip durch die USA mit Nationalpärken und Metropolen oder Ferien in Australien mit Schnorcheln, Surfen und einzigartiger Tierwelt begeistern auch anspruchsvolle Jugendliche. Planen Sie genügend Zeit ein, damit die grossen Distanzen nicht in Stress ausarten.
Winter- und Naturerlebnisse für Familien
Familienferien brauchen nicht zwingend Palmen. Der hohe Norden verzaubert Kinder im Winter wie im Sommer – mit Schnee, Weite und Tieren, die es zu Hause nicht gibt.
In Lappland im Winter gleiten Familien mit dem Huskyschlitten durch verschneite Wälder, besuchen Rentiere und halten nachts Ausschau nach Polarlichtern – ein Wintermärchen, das Kinder nie vergessen. Island mit Kindern begeistert das ganze Jahr: Wasserfälle, Geysire, schwarze Strände und warme Badequellen machen die Insel zu einem riesigen Naturspielplatz, nur wenige Flugstunden von der Schweiz entfernt.
Im Sommer zeigt sich Skandinavien von seiner familienfreundlichsten Seite: ein Ferienhaus am See in Schweden, Baden, Kanufahren und mit etwas Glück ein Elch am Waldrand – dazu lange, helle Abende, die viel Zeit zum Spielen lassen. Wer noch mehr Wildnis sucht, findet sie in Kanada: mit dem Camper von Nationalpark zu Nationalpark, unterwegs Wale und Bären beobachten – so wird Reisen mit Kindern zur Entdeckungsreise für die ganze Familie.
Häufige Fragen zu Familienferien
Zum Schluss die Antworten auf jene Fragen, die uns in der Beratung am häufigsten gestellt werden.
Ab welchem Alter eignen sich Fernreisen mit Kindern?
Eine allgemeingültige Altersgrenze gibt es nicht. Entscheidend sind Flugdauer, Zeitverschiebung und die medizinische Versorgung am Ferienort. Viele Familien beginnen mit Zielen mit geringer Zeitverschiebung und steigern sich langsam. Für Reisen mit Babys und Kleinkindern empfehlen wir in jedem Fall eine ärztliche Beratung vor der Buchung.
Wie gelingt der Langstreckenflug mit Kindern?
Wählen Sie wenn möglich einen Nachtflug, damit die Kinder einen Teil der Reise verschlafen, und packen Sie vertraute Beschäftigung ins Handgepäck. Sitzplätze nebeneinander und ein Babybett an Bord reservieren wir für Sie frühzeitig bei der Buchung. Bei sehr langen Strecken kann ein Zwischenhalt die Reise in angenehme Etappen teilen.
Welches Reiseziel passt zu welchen Schulferien?
In den Sportferien herrscht in der Karibik – etwa auf Kuba – ebenso Trockenzeit wie in vielen Regionen Asiens. Die Sommerferien sind ideal für Safaris im südlichen und östlichen Afrika sowie für Skandinavien und Kanada. Über Weihnachten locken erneut die Karibik und der Indische Ozean. Gerne prüfen wir für Ihre Ferientermine die passende Destination.
Lohnen sich weit entfernte Ziele wie Neuseeland oder die Südsee?
Ja – mit genügend Zeit. Für Neuseeland mit der Familie empfehlen sich mindestens drei Wochen. Traumhaft ist die Kombination mit Badetagen auf den Cook Islands oder einem Zwischenhalt auf Hawaii.
Wie läuft die Beratung für Familienferien ab?
Unsere Spezialistinnen und Spezialisten kennen die Reiseziele aus eigener Erfahrung – viele reisen selbst mit Kindern. Sie prüfen Familienzimmer und Verfügbarkeiten, stellen kindgerechte Routen zusammen und erstellen Ihnen eine unverbindliche Offerte für Ihre Familienferien.
Reiseziele nach Monat: wann wohin mit der Familie?
Mit schulpflichtigen Kindern geben die Schulferien den Reisetermin vor – umso wichtiger ist die Frage, wo dann gerade die beste Reisezeit herrscht. Unsere Übersicht Reiseziele nach Monat und Saison zeigt es auf einen Blick: warme Ziele für die Herbstferien im Oktober, Ideen für den November und Wintersonne für die Sport- und Weihnachtsferien.
Mit schulpflichtigen Kindern sind Sie bei Ihrer Ferienplanung meist an Schulferientermine gebunden. Das macht Ihren Urlaub sehr gut planbar, denn diese Termine sind lange im Voraus bekannt. Damit Ihr Wunschhotel oder die gewünschte Zimmerkategorie für Ihre Familienferien auch verfügbar sind, empfiehlt es sich, Ferien mit Kindern frühestmöglich zu buchen. Viele Hotels haben lediglich eine beschränkte Anzahl Familienzimmer oder Zimmer mit Verbindungstüren; auch die Verfügbarkeit von Babybetten ist meist nicht unbegrenzt. Auf passende Last-Minute-Verfügbarkeiten zu hoffen, ist riskant und oft enttäuschend, weil das gewünschte Reiseziel oder Hotel nicht mehr verfügbar sind.
Starten Sie also rechtzeitig mit der Planung Ihrer Familienferien, besprechen Sie Ihre Urlaubswünsche mit uns und buchen Sie Ihre Traumferien mit Ihren Liebsten so früh Sie können.
Familienferien nach Schulferien-Fenster planen
Wann haben Sie frei – und wohin lohnt sich die Reise genau dann? Unsere Übersichten zeigen für jedes Schweizer Ferienfenster die passenden Fernziele mit Klima, Flugzeiten und Alters-Empfehlungen:
- Sportferien mit Kindern – Winterflucht an die Sonne oder Schnee-Abenteuer in Lappland
- Frühlingsferien mit Kindern – die besten Ziele im April
- Sommerferien mit Kindern – das grosse Fenster für die grosse Reise
- Herbstferien mit Kindern – wohin im Oktober
Weihnachten & Silvester in der Ferne
Malediven, Karibik oder Thailand: Die Festtags-Hochsaison ist jetzt buchbar – die besten Resorts sind früh weg.
Kirschblüte in Japan
Die Sakura-Zeit ist die begehrteste Reisezeit Japans – jetzt planen und Wunschtermin sichern.
Antarktis: die Saison beginnt
Ab November starten die Expeditionsschiffe – unsere Spezialisten kennen die aktuellen Restplätze.
Reisen im Camper
Komfortabel und trotzdem maximal flexibel auf zu neuen Entdeckungen mit dem Wohnmobil!
Fernreisen sind grundsätzlich mit Kindern jeden Alters möglich – entscheidend sind die Wahl des Ziels und ein entspanntes Reisetempo. Mit Kleinkindern bewähren sich Destinationen mit geringer Zeitverschiebung und guter Infrastruktur, während sich Roadtrips durch die USA oder Australien eher für Schulkinder eignen. Für Safaris in Südafrika mit kleineren Kindern empfehlen sich malariafreie Gebiete – lassen Sie sich dazu frühzeitig beraten. Viele Familienhotels bieten zudem Babybetten, Kinderhochstühle und Zimmer mit Verbindungstür.
Die Flugzeit hängt vom Ziel ab: An die Ostküste der USA fliegen Sie rund 9 Stunden, nach Südafrika oder Thailand rund 11 Stunden. Nach Australien sind Sie mit Zwischenstopp rund 20 Stunden unterwegs. Für lange Strecken mit Kindern bewähren sich Nachtflüge, auf denen ein grosser Teil der Reisezeit verschlafen wird.
Südafrika ist für Familien besonders angenehm: Die Zeitverschiebung beträgt maximal eine Stunde, Jetlag ist damit kaum ein Thema. Thailand liegt der Schweiz rund fünf bis sechs Stunden voraus, in den USA sind es je nach Küste sechs bis neun Stunden zurück. Planen Sie die ersten Tage bewusst ruhig, damit sich der Rhythmus der Kinder anpassen kann.
Fernreisen lassen sich gut auf die Schulferien abstimmen: In den Sommerferien locken Skandinavien, Island oder ein Roadtrip mit dem Camper durch die USA. Die Sportferien eignen sich ideal für Thailand oder Kuba, wo dann Trockenzeit herrscht. Südafrika ist fast ganzjährig ein dankbares Familienziel – auch in den Herbstferien.
Ja, viele Hotels in Europa und Übersee bieten Miniclubs mit professioneller Kinderbetreuung: Die Kinder erleben wohlbehütet Spiel, Spass und Abwechslung, während die Eltern den Wellnessbereich geniessen oder am Pool entspannen. Dazu kommen kinderfreundliche Extras wie speziell auf Kinder abgestimmte Menüs, geräumige Familienzimmer und sichere Poolbereiche. Wir kennen die passenden Häuser für jedes Alter und beraten Sie gerne persönlich.
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