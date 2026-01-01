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Jannata Resort & Spa

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Ubud

Ein Resort perfekt passend für ruhesuchende Gäste und Romantiker, welche in der Natur entspannen und dennoch nicht weit vom lebhaften Zentrum Ubuds entfernt wohnen möchten.

Beschreibung

Einleitung
Zwei eindrücklich angelegte Swimmingpools (Haupt­pool und Infinitypool). Schönes «Champaka» Spa, abwechselnde Aktivi­täten (gratis; nicht täglich) wie Yoga und die Herstellung von balinesischen Opfergaben, weitere Aktivitäten gegen Gebühr, gratis Veloverleih.
Lage
Beim Dörfchen Sebali ausserhalb Ubuds in einer ruhigen Umgebung. Das Re­sort befindet sich an steiler Hanglage mit vielen Treppen. In nur 15 Fahrminuten er­reichen Sie das Zen­trum von Ubud (mehr­­mals täglich planmässiger Shuttle­service). Die Fahr­zeit zum Flughafen be­trägt rund 75 Minu­ten.
Angebot
Halboffenes Restaurant «Amateras» mit Terrasse und Ausblick zum Wald und auf das Flusstal. Serviert wird inter­nationale sowie balinesische Küche aus frischen, möglichst regionalen Zutaten.
Zimmer
Die 25 Suiten und Villen mit traditionellen Schindeldächern wurden gekonnt in die natürliche Um­ge­bung integriert und bieten eine herrliche Sicht auf das bewaldete Flusstal. Das Design mit Holzmöbeln und zeitgemässem balinesischem Dekor wirkt weiträumig und komfortabel. Zur Ausstattung gehören ein grosses Badezimmer mit Dusche und separater Badewanne, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Deluxe Suite (16): 65 m² grosse Zimmer mit Terrasse in doppelstöckigen Einheiten.
1-Bedroom Pool Villa (6): Freistehende Villa (110 m²) mit grosser Terrasse, Liegen und einem zum Fluss­­tal gerichteten Privatpool (3 m x 4 m).
ab CHF 87.– / pro Person

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