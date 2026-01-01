Beschreibung

Einleitung Zwei eindrücklich angelegte Swimmingpools (Haupt­pool und Infinitypool). Schönes «Champaka» Spa, abwechselnde Aktivi­täten (gratis; nicht täglich) wie Yoga und die Herstellung von balinesischen Opfergaben, weitere Aktivitäten gegen Gebühr, gratis Veloverleih.

Lage Beim Dörfchen Sebali ausserhalb Ubuds in einer ruhigen Umgebung. Das Re­sort befindet sich an steiler Hanglage mit vielen Treppen. In nur 15 Fahrminuten er­reichen Sie das Zen­trum von Ubud (mehr­­mals täglich planmässiger Shuttle­service). Die Fahr­zeit zum Flughafen be­trägt rund 75 Minu­ten.

Angebot Halboffenes Restaurant «Amateras» mit Terrasse und Ausblick zum Wald und auf das Flusstal. Serviert wird inter­nationale sowie balinesische Küche aus frischen, möglichst regionalen Zutaten.