Jannata Resort & Spa
Ubud
Beschreibung
Einleitung
Zwei eindrücklich angelegte Swimmingpools (Hauptpool und Infinitypool). Schönes «Champaka» Spa, abwechselnde Aktivitäten (gratis; nicht täglich) wie Yoga und die Herstellung von balinesischen Opfergaben, weitere Aktivitäten gegen Gebühr, gratis Veloverleih.
Lage
Beim Dörfchen Sebali ausserhalb Ubuds in einer ruhigen Umgebung. Das Resort befindet sich an steiler Hanglage mit vielen Treppen. In nur 15 Fahrminuten erreichen Sie das Zentrum von Ubud (mehrmals täglich planmässiger Shuttleservice). Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt rund 75 Minuten.
Angebot
Halboffenes Restaurant «Amateras» mit Terrasse und Ausblick zum Wald und auf das Flusstal. Serviert wird internationale sowie balinesische Küche aus frischen, möglichst regionalen Zutaten.
Zimmer
Die 25 Suiten und Villen mit traditionellen Schindeldächern wurden gekonnt in die natürliche Umgebung integriert und bieten eine herrliche Sicht auf das bewaldete Flusstal. Das Design mit Holzmöbeln und zeitgemässem balinesischem Dekor wirkt weiträumig und komfortabel. Zur Ausstattung gehören ein grosses Badezimmer mit Dusche und separater Badewanne, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Deluxe Suite (16): 65 m² grosse Zimmer mit Terrasse in doppelstöckigen Einheiten.
1-Bedroom Pool Villa (6): Freistehende Villa (110 m²) mit grosser Terrasse, Liegen und einem zum Flusstal gerichteten Privatpool (3 m x 4 m).
Deluxe Suite (16): 65 m² grosse Zimmer mit Terrasse in doppelstöckigen Einheiten.
1-Bedroom Pool Villa (6): Freistehende Villa (110 m²) mit grosser Terrasse, Liegen und einem zum Flusstal gerichteten Privatpool (3 m x 4 m).
ab CHF 87.– / pro Person
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