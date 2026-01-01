Die 45 Zimmer mit Alang-Alang Dächern fügen sich harmonisch in die natürliche Um­ge­bung ein. Sie sind ausgestattet mit schönen Bade­zimmern mit Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Tele­fon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe.

Terrace (18): 45 m² grosse Zimmer mit Aus­sen­dusche. Auf der Talseite gelegen, mit Terrasse zum dichten, grünen Garten.

Pool Suite (4): 55 m² grosse Suiten mit separatem Wohn- und Schlafbereich, Terrasse mit privatem kleinem Pool (2.5 m x 3 m).



Garden Pool Villa (10): 53 m² grosse Villen mit einem kleinen Innenhof und Sitzplatz, einer Aussen­dusche und Pool (5 m x 4 m).

Uma Pool Villa (8): Grosszügig konzipierte, komfortable Villen (94 m²) mit Wohn- und Essbereich sowie privatem kleinem Pool (2.5 m x 3 m) und schöner Sicht ins Grüne.