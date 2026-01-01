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COMO Uma Ubud

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Ubud

Die hellen Zimmer versprühen ein leichtes, positives Ambiente. Das sympathische Resort vereint geschickt modernes Design, Natur und Gesundheit. Ein toller Ort um es sich gut gehen zu lassen.

Beschreibung

Einleitung
Spa Angebot mit Massagen und Dampfbad, gratis Yoga­klas­sen. Swimmingpool mit Blick ins Grüne, Fit­ness­raum und Bibliothek.
Lage
Hanglage über dem Fluss. Das Zen­trum von Ubud erreichen Sie nach 5 Fahr­minuten (kostenloser planmäs­siger Shuttle­service). Flughafentransfer ca. 75 Minu­ten.
Angebot
«Kemiri» mit indonesisch inspirierten Menüs, «Uma Cucina» mit italie­nischen Gerichten. Gesunde «Como Sham­bhala» Küche, offene Hotelbar, Poolbar.
Zimmer

Die 45 Zimmer mit Alang-Alang Dächern fügen sich harmonisch in die natürliche Um­ge­bung ein. Sie sind ausgestattet mit schönen Bade­zimmern mit Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Tele­fon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe.
Terrace (18): 45 m² grosse Zimmer mit Aus­sen­dusche. Auf der Talseite gelegen, mit Terrasse zum dichten, grünen Garten.
Pool Suite (4): 55 m² grosse Suiten mit separatem Wohn- und Schlafbereich, Terrasse mit privatem kleinem Pool (2.5 m x 3 m).


Garden Pool Villa (10): 53 m² grosse Villen mit einem kleinen Innenhof und Sitzplatz, einer Aussen­dusche und Pool (5 m x 4 m).
Uma Pool Villa (8): Grosszügig konzipierte, komfortable Villen (94 m²) mit Wohn- und Essbereich sowie privatem kleinem Pool (2.5 m x 3 m) und schöner Sicht ins Grüne.

ab CHF 179.– / pro Person

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