COMO Uma Ubud
Ubud
Beschreibung
Einleitung
Spa Angebot mit Massagen und Dampfbad, gratis Yogaklassen. Swimmingpool mit Blick ins Grüne, Fitnessraum und Bibliothek.
Lage
Hanglage über dem Fluss. Das Zentrum von Ubud erreichen Sie nach 5 Fahrminuten (kostenloser planmässiger Shuttleservice). Flughafentransfer ca. 75 Minuten.
Angebot
«Kemiri» mit indonesisch inspirierten Menüs, «Uma Cucina» mit italienischen Gerichten. Gesunde «Como Shambhala» Küche, offene Hotelbar, Poolbar.
Zimmer
Die 45 Zimmer mit Alang-Alang Dächern fügen sich harmonisch in die natürliche Umgebung ein. Sie sind ausgestattet mit schönen Badezimmern mit Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe.
Die 45 Zimmer mit Alang-Alang Dächern fügen sich harmonisch in die natürliche Umgebung ein. Sie sind ausgestattet mit schönen Badezimmern mit Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe.
Terrace (18): 45 m² grosse Zimmer mit Aussendusche. Auf der Talseite gelegen, mit Terrasse zum dichten, grünen Garten.
Pool Suite (4): 55 m² grosse Suiten mit separatem Wohn- und Schlafbereich, Terrasse mit privatem kleinem Pool (2.5 m x 3 m).
Garden Pool Villa (10): 53 m² grosse Villen mit einem kleinen Innenhof und Sitzplatz, einer Aussendusche und Pool (5 m x 4 m).
Uma Pool Villa (8): Grosszügig konzipierte, komfortable Villen (94 m²) mit Wohn- und Essbereich sowie privatem kleinem Pool (2.5 m x 3 m) und schöner Sicht ins Grüne.
ab CHF 179.– / pro Person
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