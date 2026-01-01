Die 14 Zimmer und Suiten sind im traditionell balinesischen Stil erbaut und eingerichtet, keines identisch wie das andere und jedes mit einem ganz eigenen Charme. Sie sind aus­ge­­stat­tet mit einem Badezimmer mit Bad/Dusche, Kli­ma­­­­­­an­­lage, Deckenventilator und gratis Internetzugang.

Superior Garden (2): 32 bis 42 m² gross. In der Nähe der Rezeption gelegen, im Erdgeschoss mit Terrasse oder im ersten Stock mit Balkon.

Deluxe Garden (2): 32 und 43 m² gross.

Eingebettet im Garten umgeben von tropischen Pflanzen und Bäumen. Beide Zimmer im Erdgeschoss mit Terrasse.

Grand Deluxe Garden (1): 48 m² gross. Im ersten Stock über der Hotellounge gelegen, mit Balkon und halboffenem Badezimmer mit Dusche im Freien.

Grand Deluxe Valley (3): 39 bis 45 m² gross mit Sicht auf das Tal, den Monkey Forest und den Wos Fluss. Zwei Zimmer im ersten Stock mit Balkon und eines im Erdgeschoss mit Panoramafenstern.



Junior Suite Rambutan (1): 123 m² gross verteilt auf zwei Stockwerke. Im Erdgeschoss befindet sich der Wohnbereich mit Sofa Bett, Minibar sowie das halboffene Badezimmer, im ersten Stock das Schlafzimmer und Balkon mit Sicht auf den Garten und Monkey Forest.

Deluxe Suite Gardenia (1): 100 m² gross verteilt auf zwei Stockwerke mit Sicht auf den Pool und den Monkey Forest. Im Erdgeschoss mit Terrasse, kleinem Wohnbereich mit Sofa Bett, Minibar und einem Badezimmer sowie erster Stock mit dem Schlafzimmer, Balkon und einem zweiten Badezimmer.