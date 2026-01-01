Ubud Reisen
Ferien in Ubud – das grüne Herz der Trauminsel
Capella Ubud, Bali
Preis auf Anfrage
Ubud
120 m² grosser Salzwasserpool sowie ein offenes Fitnesscenter und Spa-Zelte. Massagen sind auch in Ihrer eigenen...
Buahan, a Banyan Tree Escape
ab CHF 511.– / pro Person
Ubud
Traumhafter Swimmingpool mit Rundumsicht, offenes Spa mit erstklassigen Anwendungen sowie ein Mehrzweckpavillon, wo...
COMO Uma Ubud
ab CHF 179.– / pro Person
Ubud
Spa Angebot mit Massagen und Dampfbad, gratis Yogaklassen. Swimmingpool mit Blick ins Grüne, Fitnessraum und...
The Ubud Village Resort & Spa
ab CHF 123.– / pro Person
Ubud
Swimmingpool, Fitnesscenter, «Dava» Spa, Yoga, Veloverleih, Kochkurse, Bibliothek.
Jannata Resort & Spa
ab CHF 87.– / pro Person
Ubud
Zwei eindrücklich angelegte Swimmingpools (Hauptpool und Infinitypool). Schönes «Champaka» Spa, abwechselnde...
Alam Indah
ab CHF 43.– / pro Person
Ubud
Grosszügige Gartenanlage mit Swimmingpool sowie kleinem Kinderbecken, Hotellounge und Yoga Platz. Der Spa vom...
Alam Jiwa
ab CHF 56.– / pro Person
Ubud
Grosszügige Gartenanlage mit Swimmingpool und einem kleinen Kinderbecken. Der Spa vom Schwesterhotel Alam Shanti...
Alam Shanti
ab CHF 56.– / pro Person
Ubud
Grosszügige Gartenanlage mit Swimmingpool sowie einem kleinen Kinderbecken und eigenem Spa. Mehrmals wöchentlich...
Kori Ubud Resort & Spa
ab CHF 35.– / pro Person
Ubud
Zwei hübsche Swimmingpools, Kinderpool und Jacuzzi. Spa, Boutique und Galerie.
Erholung, Kultur und Natur auf Bali geniessen
Erholungssuchende, Kulturinteressierte und Aktivurlauber kommen bei Ferien auf Bali voll und ganz auf ihre Kosten. Kombinieren Sie Ihre Reise nach Ubud doch mit relaxten Badeferien in Jimbaran, Nusa Dua oder an einem anderen der vielen Traumstrände der Insel. Bali verfügt über eine ausgezeichnete touristische Infrastruktur und eine breit gefächerte Hotellandschaft. Steht Ihnen der Sinn nach einem gemütlichen Mittelklassehotel oder möchten Sie sich in einem Luxusresort einmal so richtig verwöhnen lassen? Alle Hotels in Ubud punkten durch ausgezeichneten Service und garantieren ein Wohlfühlerlebnis erster Klasse.
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