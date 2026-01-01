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Ubud, Bali

Ubud Reisen

Ferien in Ubud – das grüne Herz der Trauminsel

Im Zentrum von Bali inmitten malerischer Reisterrassen befindet sich das zauberhafte Städtchen Ubud, das als kulturelles Zentrum der Insel gilt. Hier haben sich zahlreiche talentierte Kunsthandwerker angesiedelt. Eine besondere Attraktion in Ubud ist der Monkey Forest. Mitten im Dschungel leben Hunderte von niedlichen Affen, die aber auch ganz schön frech werden können. Möchten Sie wissen, was Sie sonst noch in Ubud erwartet? Unsere orts- und fachkundigen Bali Spezialisten kennen sich aus und stellen Ihnen gern eine individuelle Ubud-Reise zusammen. Sprechen Sie sie an!

Capella Ubud, BaliHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Ubud
120 m² grosser Salzwasserpool sowie ein offenes Fitnesscenter und Spa-Zelte. Massagen sind auch in Ihrer eigenen...
Buahan, a Banyan Tree EscapeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 511.– / pro Person
Ubud
Traumhafter Swimmingpool mit Rundumsicht, offenes Spa mit erstklassigen Anwendungen sowie ein Mehrzweckpavillon, wo...
COMO Uma UbudHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 179.– / pro Person
Ubud
Spa Angebot mit Massagen und Dampfbad, gratis Yoga­klas­sen. Swimmingpool mit Blick ins Grüne, Fit­ness­raum und...
The Ubud Village Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 123.– / pro Person
Ubud
Swimmingpool, Fit­ness­center, «Dava» Spa, Yoga, Velo­verleih, Kochkurse, Bibliothek.
Jannata Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 87.– / pro Person
Ubud
Zwei eindrücklich angelegte Swimmingpools (Haupt­pool und Infinitypool). Schönes «Champaka» Spa, abwechselnde...
Alam IndahHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 43.– / pro Person
Ubud
Grosszügige Gartenanlage mit Swimmingpool sowie kleinem Kinderbecken, Hotellounge und Yoga Platz. Der Spa vom...
Alam JiwaHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 56.– / pro Person
Ubud
Grosszügige Gartenanlage mit Swimmingpool und einem kleinen Kinderbecken. Der Spa vom Schwesterhotel Alam Shanti...
Alam ShantiHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 56.– / pro Person
Ubud
Grosszügige Gartenanlage mit Swimmingpool sowie einem kleinen Kinderbecken und eigenem Spa. Mehrmals wöchentlich...
Kori Ubud Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 35.– / pro Person
Ubud
Zwei hübsche Swimmingpools, Kinderpool und Jacuzzi. Spa, Boutique und Galerie.

Erholung, Kultur und Natur auf Bali geniessen

Erholungssuchende, Kulturinteressierte und Aktivurlauber kommen bei Ferien auf Bali voll und ganz auf ihre Kosten. Kombinieren Sie Ihre Reise nach Ubud doch mit relaxten Badeferien in Jimbaran, Nusa Dua oder an einem anderen der vielen Traumstrände der Insel. Bali verfügt über eine ausgezeichnete touristische Infrastruktur und eine breit gefächerte Hotellandschaft. Steht Ihnen der Sinn nach einem gemütlichen Mittelklassehotel oder möchten Sie sich in einem Luxusresort einmal so richtig verwöhnen lassen? Alle Hotels in Ubud punkten durch ausgezeichneten Service und garantieren ein Wohlfühlerlebnis erster Klasse.

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