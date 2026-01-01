Im Zentrum von Bali inmitten malerischer Reisterrassen befindet sich das zauberhafte Städtchen Ubud, das als kulturelles Zentrum der Insel gilt. Hier haben sich zahlreiche talentierte Kunsthandwerker angesiedelt. Eine besondere Attraktion in Ubud ist der Monkey Forest. Mitten im Dschungel leben Hunderte von niedlichen Affen, die aber auch ganz schön frech werden können. Möchten Sie wissen, was Sie sonst noch in Ubud erwartet? Unsere orts- und fachkundigen Bali Spezialisten kennen sich aus und stellen Ihnen gern eine individuelle Ubud-Reise zusammen. Sprechen Sie sie an!