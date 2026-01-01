Candi Beach Resort & Spa
Ostbali
Beschreibung
Einleitung
Drei Swimmingpools, Kinderpool, «Ocean» Spa, Fitnesscenter, Schnorcheln, Kajak, Volleyball, Badminton, Veloverleih, Yoga und Kochkurse. Angebot an kulturellen Aktivitäten und Ausflügen.
Lage
Am Strand von Mendira/Candi Dasa, Shuttleservice nach Candi Dasa (5 Minuten). Diese Gegend gefällt durch ihre landschaftliche Schönheit und die ursprünglichen Dörfer. Flughafentransfer ca. zwei Stunden.
Angebot
Drei Restaurants, alle mit Meersicht: «Biru» mit indonesischen Gerichten, «Ocean Terrace» mit internationalem Menü und «Basil» mit hauptsächlich italienischen Gerichten. Poolbar sowie eine weitere Bar.
Zimmer
131 Zimmer, Bungalows, Suiten und Villen, welche in drei Resortbereichen angelegt sind. Zur Ausstattung gehören Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn.
131 Zimmer, Bungalows, Suiten und Villen, welche in drei Resortbereichen angelegt sind. Zur Ausstattung gehören Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn.
Deluxe Garden Room (32): 39 m² grosse Zimmer mit balinesisch-inspiriertem Dekor in zweistöckigen Gebäuden, Balkon oder Terrasse und Gartenblick, einzelne Zimmer mit Meersicht.
Deluxe Garden Bungalow (32): 39 m² grosse, ebenerdige Bungalows mit balinesisch-inspiriertem Dekor, Holzmöbeln, modernem Badezimmer und Gartenblick, einzelne Bungalows mit Meersicht.
Junior Suite Garden View (12): 52 m² gross, mit modernerem Design, Balkon/Terrasse mit Gartensicht, in vierstöckigen Gebäuden im neueren Bereich des Resorts.
Junior Suite Ocean View (19): Gleiche Ausstattung wie Junior Suite Garden View, mit Meersicht.
Luxury Ocean View Suite (16): 70 m² gross, ab der 2. Etage in drei- und vierstöckigen Gebäuden gelegen, mit Balkon, Jacuzzi und Tagesbett.
Luxury Pool Villa (19): Im Villenbereich gelegene, 265 m² (inkl. Aussenfläche) grosse, zum Meer gerichtete Villen mit Garten, Gazebo und Privatpool (10 x 3 m). Durch die abgewandte Lage geniessen Sie Ruhe und Privatsphäre.
ab CHF 80.– / pro Person
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