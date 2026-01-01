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Candi Beach Resort & Spa

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Ostbali

Ein ideal gelegenes Resort, um den unbekannteren Osten Balis zu erkunden, aber auch, um Ruhe und Erholung zu finden. Besonders empfehlenswert sind die tollen Luxury Pool Villen. Es lohnt sich, mit einem Aufenthalt von bis zu drei Nächten zu planen. Der Resortstrand ist nur bei Ebbe begehbar.

Beschreibung

Einleitung
Drei Swimming­pools, Kinderpool, «Ocean» Spa, Fitnesscenter, Schnor­cheln, Kajak, Volleyball, Badminton, Veloverleih, Yoga und Kochkurse. An­gebot an kulturellen Akti­vi­tä­ten und Ausflügen.
Lage
Am Strand von Mendira/Candi Dasa, Shuttle­service nach Candi Dasa (5 Minuten). Diese Gegend gefällt durch ihre landschaftliche Schön­heit und die ursprünglichen Dörfer. Flughafentransfer ca. zwei Stunden.
Angebot
Drei Restaurants, alle mit Meer­sicht: «Biru» mit indonesischen Gerichten, «Ocean Terrace» mit internationalem Menü und «Basil» mit haupt­säch­lich italienischen Gerichten. Poolbar sowie eine weitere Bar.
Zimmer

131 Zimmer, Bungalows, Suiten und Villen, welche in drei Resortbereichen angelegt sind. Zur Ausstat­tung gehören Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Mini­bar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn.
Deluxe Garden Room (32): 39 m² grosse Zimmer mit balinesisch-inspiriertem Dekor in zweistöckigen Gebäuden, Balkon oder Terrasse und Gartenblick, einzelne Zimmer mit Meersicht.
Deluxe Garden Bungalow (32): 39 m² grosse, ebenerdige Bungalows mit balinesisch-inspiriertem Dekor, Holzmöbeln, modernem Badezimmer und Gartenblick, einzelne Bungalows mit Meersicht.


Junior Suite Garden View (12): 52 m² gross, mit modernerem Design, Balkon/Terrasse mit Gartensicht, in vierstöckigen Gebäuden im neueren Bereich des Resorts.
Junior Suite Ocean View (19): Gleiche Ausstattung wie Junior Suite Garden View, mit Meersicht.
Luxury Ocean View Suite (16): 70 m² gross, ab der 2. Etage in drei- und vierstöckigen Gebäuden gelegen, mit Balkon, Jacuzzi und Tagesbett.
Luxury Pool Villa (19): Im Villen­bereich gelegene, 265 m² (inkl. Aus­sen­fläche) grosse, zum Meer gerich­tete Villen mit Garten, Gazebo und Privatpool (10 x 3 m). Durch die ab­ge­wandte Lage geniessen Sie Ruhe und Privatsphäre.

ab CHF 80.– / pro Person

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