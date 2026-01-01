131 Zimmer, Bungalows, Suiten und Villen, welche in drei Resortbereichen angelegt sind. Zur Ausstat­tung gehören Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Mini­bar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn.

Deluxe Garden Room (32): 39 m² grosse Zimmer mit balinesisch-inspiriertem Dekor in zweistöckigen Gebäuden, Balkon oder Terrasse und Gartenblick, einzelne Zimmer mit Meersicht.

Deluxe Garden Bungalow (32): 39 m² grosse, ebenerdige Bungalows mit balinesisch-inspiriertem Dekor, Holzmöbeln, modernem Badezimmer und Gartenblick, einzelne Bungalows mit Meersicht.



Junior Suite Garden View (12): 52 m² gross, mit modernerem Design, Balkon/Terrasse mit Gartensicht, in vierstöckigen Gebäuden im neueren Bereich des Resorts.

Junior Suite Ocean View (19): Gleiche Ausstattung wie Junior Suite Garden View, mit Meersicht.

Luxury Ocean View Suite (16): 70 m² gross, ab der 2. Etage in drei- und vierstöckigen Gebäuden gelegen, mit Balkon, Jacuzzi und Tagesbett.

Luxury Pool Villa (19): Im Villen­bereich gelegene, 265 m² (inkl. Aus­sen­fläche) grosse, zum Meer gerich­tete Villen mit Garten, Gazebo und Privatpool (10 x 3 m). Durch die ab­ge­wandte Lage geniessen Sie Ruhe und Privatsphäre.