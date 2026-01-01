Space Villas Bali
Südbali
Beschreibung
Einleitung
Geniessen Sie Ihre Freizeit in Ihrem eigenen Paradies. Ihr Butler organisiert Ihnen gerne Velos, Massagen, Yogastunden oder Kochkurse in Ihrer Villa.
Lage
Ruhig und doch zentral hinter Seminyaks Ausgeh- und Shoppingviertel gelegen. Angesagte Restaurants, Bars und Shops der bekannten «Eat Street» sind in 10 Gehminuten erreichbar, der Strand in ca. 20 Minuten. Fahrzeit zum Flughafen ca. 30 Minuten.
Angebot
Das Frühstück und auf Wunsch auch Mittag- und Abendessen oder ein BBQ mit Freunden wird nach den Vorlieben des Gastes frisch in der Villa zubereitet.
Zimmer
Hier finden Sie Liegen sowie einen romantischen Pavillon zum Relaxen. Nachts wird der Garten sanft beleuchtet und sorgt für traumhafte Stimmung. Halboffenes Badezimmer mit Badewanne, Dusche und Regendusche. Alle Villen verfügen über ein Tagesbett, einen Fernseher mit Mediathek, Telefon, gratis Internetzugang, Kühlschrank, Kaffeemaschine/Teekocher, Safe und Föhn.
Die 11 beeindruckend grosszügigen Villen bieten absolute Privatsphäre mit riesigem Privatpool und tropischem Garten. Sie haben hohe Dächer, viel Licht und eine moderne Einrichtung mit hochwertigen Materialien, inspiriert vom lokalen Design. Gemäss balinesischem Lebensstil sind Sie hier hauptsächlich im Freien zu Hause. Der Wohn- und Essbereich ist offen gestaltet und ebenso wie das schliessbare, klimatisierte Schlafzimmer zum Garten und Pool ausgerichtet.
Hier finden Sie Liegen sowie einen romantischen Pavillon zum Relaxen. Nachts wird der Garten sanft beleuchtet und sorgt für traumhafte Stimmung. Halboffenes Badezimmer mit Badewanne, Dusche und Regendusche. Alle Villen verfügen über ein Tagesbett, einen Fernseher mit Mediathek, Telefon, gratis Internetzugang, Kühlschrank, Kaffeemaschine/Teekocher, Safe und Föhn.
1-Bedroom Villa (5): 300 m² gross, davon 200 m² Aussenbereich und 4 x 10 m Pool.
2-Bedroom Villa (6): Total 600 m², davon 400 m² grosser Aussenbereich und 5 x 12 m Pool. Zusätzliche Lounge im Obergeschoss.
ab CHF 120.– / pro Person
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