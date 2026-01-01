Die 11 beeindruckend grosszügigen Villen bieten absolute Privat­sphäre mit riesigem Privatpool und tropischem Garten. Sie haben hohe Dächer, viel Licht und eine moderne Einrichtung mit hoch­­wertigen Materialien, inspiriert vom lokalen Design. Gemäss balinesischem Lebens­­stil sind Sie hier hauptsächlich im Freien zu Hause. Der Wohn- und Essbereich ist offen gestaltet und ebenso wie das schliessbare, klimatisierte Schlafzimmer zum Garten und Pool ausgerichtet.

Hier finden Sie Liegen sowie einen romantischen Pavillon zum Relaxen. Nachts wird der Garten sanft beleuch­tet und sorgt für traum­hafte Stim­mung. Halb­offenes Bade­zim­mer mit Bade­wanne, Dusche und Regen­dusche. Alle Villen verfügen über ein Tages­bett, einen Fernseher mit Mediathek, Tele­fon, gratis Internetzugang, Kühlschrank, Kaffee­maschine/­Teekocher, Safe und Föhn.

1-Bedroom Villa (5): 300 m² gross, davon 200 m² Aussenbereich und 4 x 10 m Pool.

2-Bedroom Villa (6): Total 600 m², davon 400 m² grosser Aussenbereich und 5 x 12 m Pool. Zusätzliche Lounge im Obergeschoss.