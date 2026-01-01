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Space Villas Bali

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Südbali

Perfekt für unabhängige Gäste, die Freiraum schätzen und das vielfältige Ausgeh- und Shoppingangebot Seminyaks nutzen möchten. Dem balinesischen Lebensstil entsprechend, verbringen Sie die meiste Zeit im Freien - in Ihrem ruhigen, dennoch zentral gelegenen Paradies. Für reine Badeferien bedingt geeignet, empfehlen wir diese Villen Romantikern, Honeymoonern, Familien und Freundesgruppen.

Beschreibung

Einleitung
Geniessen Sie Ihre Frei­zeit in Ihrem eigenen Paradies. Ihr Butler organisiert Ihnen gerne Velos, Massagen, Yoga­stunden oder Kochkurse in Ihrer Villa.
Lage
Ruhig und doch zentral hinter Semin­yaks Ausgeh- und Shoppingviertel gelegen. Angesagte Restaurants, Bars und Shops der bekannten «Eat Street» sind in 10 Geh­mi­nuten erreichbar, der Strand in ca. 20 Minu­ten. Fahrzeit zum Flug­hafen ca. 30 Minuten.
Angebot
Das Frühstück und auf Wunsch auch Mittag- und Abendessen oder ein BBQ mit Freunden wird nach den Vor­lieben des Gastes frisch in der Villa zubereitet.
Zimmer

Die 11 beeindruckend grosszügigen Villen bieten absolute Privat­sphäre mit riesigem Privatpool und tropischem Garten. Sie haben hohe Dächer, viel Licht und eine moderne Einrichtung mit hoch­­wertigen Materialien, inspiriert vom lokalen Design. Gemäss balinesischem Lebens­­stil sind Sie hier hauptsächlich im Freien zu Hause. Der Wohn- und Essbereich ist offen gestaltet und ebenso wie das schliessbare, klimatisierte Schlafzimmer zum Garten und Pool ausgerichtet.

Hier finden Sie Liegen sowie einen romantischen Pavillon zum Relaxen. Nachts wird der Garten sanft beleuch­tet und sorgt für traum­hafte Stim­mung. Halb­offenes Bade­zim­mer mit Bade­wanne, Dusche und Regen­dusche. Alle Villen verfügen über ein Tages­bett, einen Fernseher mit Mediathek, Tele­fon, gratis Internetzugang, Kühlschrank, Kaffee­maschine/­Teekocher, Safe und Föhn.
1-Bedroom Villa (5): 300 m² gross, davon 200 m² Aussenbereich und 4 x 10 m Pool.
2-Bedroom Villa (6): Total 600 m², davon 400 m² grosser Aussenbereich und 5 x 12 m Pool. Zusätzliche Lounge im Obergeschoss.

ab CHF 120.– / pro Person

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