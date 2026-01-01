Die 381 Zimmer sind aufgeteilt auf drei vierstöckige Hotelflügel. Sie haben balinesisches Flair und sind ausgestattet mit Balkon oder Terrasse, einem Holz­boden, Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn.

Superior (184): 34 m² grosse Zimmer mit warmen, braunen Farb­tönen und moderner Einrichtung. Das halboffene Bade­­z­immer kann durch eine Schiebetür zum Schlafzim­mer geöffnet werden.

Premier (82): Grösser und komfortabler als die Superior Zimmer (40 m²), Badezimmer mit separater Duschkabine.



Family with Bunkbed (10): Das ideale Angebot für eine Familie mit bis zu zwei Kindern unter 12 Jahren. Auf 48 m² eingerichtet wie die Superior Zimmer, verfügen aber über ein zusätzliches Kajütenbett.

Family for 4 (8): Die perfekte Lösung für Familien, welche mehr Privatsphäre wünschen. Diese Zimmerkategorie mit 70 m² besteht aus zwei Superior Zimmern mit Verbindungstüre und bietet Platz für zwei Erwachsene und zwei Kinder oder für vier Erwachsene.

Palace Club (42): Die 56 m² grossen, geräumigen und luxuriösen Zimmer befinden sich im Parterre, haben einen Sitzplatz und ermöglichen Ihnen einen direkten Zugang zum Garten.

Das grosszügige Badezimmer ist mit Badewanne und separater Dusch­kabine versehen.

Palace Club Lagoon (14): Gleiche Einrichtung wie Palace Club, zusätzlich mit direktem Zugang über die Terrasse in den schönen Lagunen-Swimmingpool.

Palace Club Gäste erfahren einen besonderen Service und kommen in den Genuss zusätzlicher Annehmlichkeiten wie dem Zutritt zur exklusiven Palace Club Lounge, wo das Früh­stück, tagsüber alkoholfreie Getränke sowie ein «Afternoon Tea» und abends Cocktails mit Canapés gratis serviert werden. Weitere Vorteile beinhalten ein persönliches Check-in und Check-out, Butler Service, Bügelservice (4 Kleidungs­stücke pro Zimmer bei Ankunft) und gratis late Check-out bis 15 Uhr.