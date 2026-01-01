Nusa Dua Beach Hotel & Spa-Handwritten Collection
Südbali
Beschreibung
Einleitung
Drei Swimmingpools, Tennis, Squash, Beachvolleyball, Tischtennis, Fitness Club, Yoga, Kinderclub mit zwei Pools. Im «Nusa Dua Spa» spüren Sie die reiche balinesische Tradition sowohl im Ambiente als auch in den vielfältigen Wellness-Anwendungen. Gratis Dampfbad, Sauna und Jacuzzi. Der «Bukit Pandawa Golf & Country Club» ist in rund 25 Fahrminuten erreichbar.
Lage
Direkt an einem der schönsten Abschnitte des hellen Nusa Dua Sandstrandes. 15 Gehminuten zum Einkaufs- und Restaurantzentrum «Bali Collection». Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt rund 20-30 Minuten.
Angebot
Fünf Restaurants mit balinesischen, asiatischen und europäischen Gerichten und Grillmenüs. Drei Bars. Regelmässige Vorstellungen im Amphitheater, Garten oder am Strand mit kulinarischen Abenden.
Zimmer
Die 381 Zimmer sind aufgeteilt auf drei vierstöckige Hotelflügel. Sie haben balinesisches Flair und sind ausgestattet mit Balkon oder Terrasse, einem Holzboden, Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn.
Das grosszügige Badezimmer ist mit Badewanne und separater Duschkabine versehen.
Die 381 Zimmer sind aufgeteilt auf drei vierstöckige Hotelflügel. Sie haben balinesisches Flair und sind ausgestattet mit Balkon oder Terrasse, einem Holzboden, Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn.
Superior (184): 34 m² grosse Zimmer mit warmen, braunen Farbtönen und moderner Einrichtung. Das halboffene Badezimmer kann durch eine Schiebetür zum Schlafzimmer geöffnet werden.
Premier (82): Grösser und komfortabler als die Superior Zimmer (40 m²), Badezimmer mit separater Duschkabine.
Family with Bunkbed (10): Das ideale Angebot für eine Familie mit bis zu zwei Kindern unter 12 Jahren. Auf 48 m² eingerichtet wie die Superior Zimmer, verfügen aber über ein zusätzliches Kajütenbett.
Family for 4 (8): Die perfekte Lösung für Familien, welche mehr Privatsphäre wünschen. Diese Zimmerkategorie mit 70 m² besteht aus zwei Superior Zimmern mit Verbindungstüre und bietet Platz für zwei Erwachsene und zwei Kinder oder für vier Erwachsene.
Palace Club (42): Die 56 m² grossen, geräumigen und luxuriösen Zimmer befinden sich im Parterre, haben einen Sitzplatz und ermöglichen Ihnen einen direkten Zugang zum Garten.
Das grosszügige Badezimmer ist mit Badewanne und separater Duschkabine versehen.
Palace Club Lagoon (14): Gleiche Einrichtung wie Palace Club, zusätzlich mit direktem Zugang über die Terrasse in den schönen Lagunen-Swimmingpool.
Palace Club Gäste erfahren einen besonderen Service und kommen in den Genuss zusätzlicher Annehmlichkeiten wie dem Zutritt zur exklusiven Palace Club Lounge, wo das Frühstück, tagsüber alkoholfreie Getränke sowie ein «Afternoon Tea» und abends Cocktails mit Canapés gratis serviert werden. Weitere Vorteile beinhalten ein persönliches Check-in und Check-out, Butler Service, Bügelservice (4 Kleidungsstücke pro Zimmer bei Ankunft) und gratis late Check-out bis 15 Uhr.
ab CHF 87.– / pro Person
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