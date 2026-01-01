Knecht Reisegruppe Gütesiegel
asien Reisen Gütesiegel
asienreisen

Nusa Dua Beach Hotel & Spa-Handwritten Collection

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Südbali

Hier erhalten Sie viel Komfort und das umfangreiche Angebot eines renommierten Hotels zu fairen Preisen, das auch für Familienferien bestens geeignet ist.

Beschreibung

Einleitung
Drei Swimmingpools, Tennis, Squash, Beachvolleyball, Tisch­tennis, Fitness Club, Yoga, Kinderclub mit zwei Pools. Im «Nusa Dua Spa» spüren Sie die reiche balinesische Tradition sowohl im Ambiente als auch in den vielfältigen Wellness-Anwen­dungen. Gratis Dampfbad, Sauna und Jacuzzi. Der «Bukit Pandawa Golf & Country Club» ist in rund 25 Fahrminuten erreichbar.
Lage
Direkt an einem der schönsten Abschnitte des hellen Nusa Dua Sandstrandes. 15 Gehminuten zum Einkaufs- und Restaurantzentrum «Bali Collection». Die Fahrzeit zum Flug­hafen beträgt rund 20-30 Minuten.
Angebot
Fünf Restaurants mit balinesischen, asiatischen und euro­päischen Gerichten und Grillmenüs. Drei Bars. Regelmässige Vorstellungen im Amphi­theater, Garten oder am Strand mit kulinarischen Abenden.
Zimmer

Die 381 Zimmer sind aufgeteilt auf drei vierstöckige Hotelflügel. Sie haben balinesisches Flair und sind ausgestattet mit Balkon oder Terrasse, einem Holz­boden, Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn.
Superior (184): 34 m² grosse Zimmer mit warmen, braunen Farb­tönen und moderner Einrichtung. Das halboffene Bade­­z­immer kann durch eine Schiebetür zum Schlafzim­mer geöffnet werden.
Premier (82): Grösser und komfortabler als die Superior Zimmer (40 m²), Badezimmer mit separater Duschkabine.


Family with Bunkbed (10): Das ideale Angebot für eine Familie mit bis zu zwei Kindern unter 12 Jahren. Auf 48 m² eingerichtet wie die Superior Zimmer, verfügen aber über ein zusätzliches Kajütenbett.
Family for 4 (8): Die perfekte Lösung für Familien, welche mehr Privatsphäre wünschen. Diese Zimmerkategorie mit 70 m² besteht aus zwei Superior Zimmern mit Verbindungstüre und bietet Platz für zwei Erwachsene und zwei Kinder oder für vier Erwachsene.
Palace Club (42): Die 56 m² grossen, geräumigen und luxuriösen Zimmer befinden sich im Parterre, haben einen Sitzplatz und ermöglichen Ihnen einen direkten Zugang zum Garten.

Das grosszügige Badezimmer ist mit Badewanne und separater Dusch­kabine versehen.
Palace Club Lagoon (14): Gleiche Einrichtung wie Palace Club, zusätzlich mit direktem Zugang über die Terrasse in den schönen Lagunen-Swimmingpool.
Palace Club Gäste erfahren einen besonderen Service und kommen in den Genuss zusätzlicher Annehmlichkeiten wie dem Zutritt zur exklusiven Palace Club Lounge, wo das Früh­stück, tagsüber alkoholfreie Getränke sowie ein «Afternoon Tea» und abends Cocktails mit Canapés gratis serviert werden. Weitere Vorteile beinhalten ein persönliches Check-in und Check-out, Butler Service, Bügelservice (4 Kleidungs­stücke pro Zimmer bei Ankunft) und gratis late Check-out bis 15 Uhr.

ab CHF 87.– / pro Person

Loading map...

Ähnliche Reisen