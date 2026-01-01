Beschreibung

Einleitung «Mangrove» Spa direkt am Meer. Wassersport (Kajak, Schnor­cheln, PADI Tauchen), Trek­king­touren, Velo- und Reitausflüge sowie Vogel­beob­ach­tun­gen sind vor Ort buchbar. Bibliothek, Aussichts­turm. Bei der Monsoon Lodge (ca. 2 km vom Strand ent­fernt) gibt es einen Swim­­ming­pool. Baden und Schnor­cheln im Meer ist über den Holzsteg möglich.

Lage Im Westbali Nationalpark, unweit der Insel Men­jangan, welche bekannt ist für ihre tropische Un­ter­wasserwelt. Die Transferzeit zum Flughafen beträgt rund vier Stunden.

Angebot Vom «Bali Tower» Restau­rant, 33 m über dem Boden, geniessen Sie eine herrliche 360° Weitsicht über die Wäl­der des Nationalparks. Für die Distanz von ca. 2½ km vom Strand zum Restaurant werden Sie im «Safari Car» gefahren. Serviert werden hier das Frühstück und indonesische sowie mediterrane Gerichte. Das «Pantai» Restaurant mit Seafood und Barbecue Menüs ­befindet sich am Strand.