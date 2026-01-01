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The Menjangan

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Nordbali

Ein Traum für Naturlieb­haber und Ro­mantiker! In diesem Dschungel­resort können Sie sich an der unverfälschten Schönheit der Natur an Land und unter Was­ser (eigenes Hausriff) erfreuen. Die Ruhe und Idylle sind herrlich, ohne dass Sie dabei auf Komfort verzichten müssen.

Beschreibung

Einleitung
«Mangrove» Spa direkt am Meer. Wassersport (Kajak, Schnor­cheln, PADI Tauchen), Trek­king­touren, Velo- und Reitausflüge sowie Vogel­beob­ach­tun­gen sind vor Ort buchbar. Bibliothek, Aussichts­turm. Bei der Monsoon Lodge (ca. 2 km vom Strand ent­fernt) gibt es einen Swim­­ming­pool. Baden und Schnor­cheln im Meer ist über den Holzsteg möglich.
Lage
Im Westbali Nationalpark, unweit der Insel Men­jangan, welche bekannt ist für ihre tropische Un­ter­wasserwelt. Die Transferzeit zum Flughafen beträgt rund vier Stunden.
Angebot
Vom «Bali Tower» Restau­rant, 33 m über dem Boden, geniessen Sie eine herrliche 360° Weitsicht über die Wäl­der des Nationalparks. Für die Distanz von ca. 2½  km vom Strand zum Restaurant werden Sie im «Safari Car» gefahren. Serviert werden hier das Frühstück und indonesische sowie mediterrane Gerichte. Das «Pantai» Restaurant mit Seafood und Barbecue Menüs ­befindet sich am Strand.
Zimmer
Die 7 Beach Villen befinden sich direkt am Sentigi Strand, sie sind ca. 100 m² gross, hell, modern und minimalistisch mit Holz und Stilelementen aus Java eingerichtet. Jede Villa verfügt über gros­se Fensterfronten, ein halboffenes Bade­zimmer, Klimaa­n­lage, Fern­seher, gratis Inter­netzugang, Minibar und Safe.
ab CHF 92.– / pro Person

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