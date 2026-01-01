The Menjangan
Nordbali
Beschreibung
Einleitung
«Mangrove» Spa direkt am Meer. Wassersport (Kajak, Schnorcheln, PADI Tauchen), Trekkingtouren, Velo- und Reitausflüge sowie Vogelbeobachtungen sind vor Ort buchbar. Bibliothek, Aussichtsturm. Bei der Monsoon Lodge (ca. 2 km vom Strand entfernt) gibt es einen Swimmingpool. Baden und Schnorcheln im Meer ist über den Holzsteg möglich.
Lage
Im Westbali Nationalpark, unweit der Insel Menjangan, welche bekannt ist für ihre tropische Unterwasserwelt. Die Transferzeit zum Flughafen beträgt rund vier Stunden.
Angebot
Vom «Bali Tower» Restaurant, 33 m über dem Boden, geniessen Sie eine herrliche 360° Weitsicht über die Wälder des Nationalparks. Für die Distanz von ca. 2½ km vom Strand zum Restaurant werden Sie im «Safari Car» gefahren. Serviert werden hier das Frühstück und indonesische sowie mediterrane Gerichte. Das «Pantai» Restaurant mit Seafood und Barbecue Menüs befindet sich am Strand.
Zimmer
Die 7 Beach Villen befinden sich direkt am Sentigi Strand, sie sind ca. 100 m² gross, hell, modern und minimalistisch mit Holz und Stilelementen aus Java eingerichtet. Jede Villa verfügt über grosse Fensterfronten, ein halboffenes Badezimmer, Klimaanlage, Fernseher, gratis Internetzugang, Minibar und Safe.
ab CHF 92.– / pro Person
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