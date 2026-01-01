Beschreibung

Einleitung Swimmingpool, Fit­ness­center, «Dava» Spa, Yoga, Velo­verleih, Kochkurse, Bibliothek.

Lage Das Stadtzentrum von Ubud liegt nur wenige Fahrminuten entfernt (stündlich gratis Shuttleservice von 9–17.30 Uhr), den bekannten Affenwald erreichen Sie in 10 Gehminuten. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt rund 75 Min­uten. Einige lokale Restaurants befinden sich in Gehdistanz.

Angebot Im «Angkul Angkul» Res­tau­rant geniessen Sie Köstlichkeiten der bali­­ne­sischen und internationalen Küche. Im «Paddy Coffee Shop» mit Blick auf das Reisfeld und den Swimmingpool werden leichte Snacks angeboten. Bar mit Sicht in den tropischen Garten.