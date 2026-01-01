The Ubud Village Resort & Spa
Ubud
Beschreibung
Einleitung
Swimmingpool, Fitnesscenter, «Dava» Spa, Yoga, Veloverleih, Kochkurse, Bibliothek.
Lage
Das Stadtzentrum von Ubud liegt nur wenige Fahrminuten entfernt (stündlich gratis Shuttleservice von 9–17.30 Uhr), den bekannten Affenwald erreichen Sie in 10 Gehminuten. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt rund 75 Minuten. Einige lokale Restaurants befinden sich in Gehdistanz.
Angebot
Im «Angkul Angkul» Restaurant geniessen Sie Köstlichkeiten der balinesischen und internationalen Küche. Im «Paddy Coffee Shop» mit Blick auf das Reisfeld und den Swimmingpool werden leichte Snacks angeboten. Bar mit Sicht in den tropischen Garten.
Zimmer
Die 30 freistehenden Villen bieten viel Platz. Jede Villa verfügt über einen Privatpool (ca. 12 m²) und ist mit Bad (Innen- und Aussendusche), Klimaanlage, Deckenventilator, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn ausgestattet.
Garden Pool Villa (20): Zu den balinesisch gestalteten, 284 m² grossen Villen (inkl. Aussenbereich) gehört ein privater Garten mit gemütlichem Pavilion und ein Tagesbett.
Rice Field Pool Villa (3): Diese luxuriösen Villen bieten bei beinahe identischer Ausstattung einen noch grösseren Aussenbereich und einen Ausblick auf die angrenzenden Reisfelder.
Garden Pool Villa (20): Zu den balinesisch gestalteten, 284 m² grossen Villen (inkl. Aussenbereich) gehört ein privater Garten mit gemütlichem Pavilion und ein Tagesbett.
Rice Field Pool Villa (3): Diese luxuriösen Villen bieten bei beinahe identischer Ausstattung einen noch grösseren Aussenbereich und einen Ausblick auf die angrenzenden Reisfelder.
ab CHF 123.– / pro Person
Loading map...