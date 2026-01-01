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The Ubud Village Resort & Spa

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Ubud

Entspannen Sie sich an Ihrem eigenen Swimmingpool fernab von Hektik und Alltag. Hier erleben Sie authentisches Bali Ambiente und persönlichen Service. Ein sympathisches, kleines Resort, wie geschaffen für Paare und Hochzeitsreisende.

Beschreibung

Einleitung
Swimmingpool, Fit­ness­center, «Dava» Spa, Yoga, Velo­verleih, Kochkurse, Bibliothek.
Lage
Das Stadtzentrum von Ubud liegt nur wenige Fahrminuten entfernt (stündlich gratis Shuttleservice von 9–17.30 Uhr), den bekannten Affenwald erreichen Sie in 10 Gehminuten. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt rund 75 Min­uten. Einige lokale Restaurants befinden sich in Gehdistanz.
Angebot
Im «Angkul Angkul» Res­tau­rant geniessen Sie Köstlichkeiten der bali­­ne­sischen und internationalen Küche. Im «Paddy Coffee Shop» mit Blick auf das Reisfeld und den Swimmingpool werden leichte Snacks angeboten. Bar mit Sicht in den tropischen Garten.
Zimmer
Die 30 freistehenden Villen bieten viel Platz. Jede Villa verfügt über einen Privatpool (ca. 12 m²) und ist mit Bad (Innen- und Aussendusche), Klima­anlage, Deckenventilator, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Kaffee-­/Tee­kocher und Föhn ausgestattet.
Garden Pool Villa (20): Zu den balinesisch gestalteten, 284 m² grossen Villen (inkl. Aussenbereich) gehört ein privater Garten mit gemütlichem Pavilion und ein Tagesbett.
Rice Field Pool Villa (3): Diese luxuriösen Villen bieten bei beinahe identischer Aus­stattung einen noch grösseren Aussen­be­reich und einen Aus­blick auf die angrenzenden Reisfelder.
ab CHF 123.– / pro Person

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