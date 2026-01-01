Beschreibung

Einleitung Zwei eindrucksvolle Swimmingpools versetzt über­­ein­ander angelegt. Schöner Spa, Fit­ness­raum, Yogapavillon, Moun­tain­bike-Verleih. Das Resort bietet einige gratis Aktivitäten wie Morgenyoga (nicht täglich) und Reis­feldtrekking an. Viel­fältiges Akti­vi­­­täten­pro­gramm (gegen Gebühr) unter anderem mit Wan­derungen, Velotouren, Ri­ver­rafting, Markt­besuchen und Kochkursen. Ak­tiven Gästen wird es hier nie langweilig.

Lage Im Tal des Unda Flusses im malerischen, ruhigen Distrikt Sidemen unweit vom Dörfchen Tabola. Steile Hanglage mit Treppen. Fahrzeit zum Flughafen ca. 1½ Stunden.

Angebot Restaurant mit balinesischen und internationalen Menüs, Rooftop-Bar mit toller Aussicht. Nachmittags werden Tee und Kuchen serviert. Einige kleine, lokale Restaurants (Warungs) liegen in Gehdistanz.