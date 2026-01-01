Wapa di Ume Sidemen
Ostbali
Beschreibung
Einleitung
Zwei eindrucksvolle Swimmingpools versetzt übereinander angelegt. Schöner Spa, Fitnessraum, Yogapavillon, Mountainbike-Verleih. Das Resort bietet einige gratis Aktivitäten wie Morgenyoga (nicht täglich) und Reisfeldtrekking an. Vielfältiges Aktivitätenprogramm (gegen Gebühr) unter anderem mit Wanderungen, Velotouren, Riverrafting, Marktbesuchen und Kochkursen. Aktiven Gästen wird es hier nie langweilig.
Lage
Im Tal des Unda Flusses im malerischen, ruhigen Distrikt Sidemen unweit vom Dörfchen Tabola. Steile Hanglage mit Treppen. Fahrzeit zum Flughafen ca. 1½ Stunden.
Angebot
Restaurant mit balinesischen und internationalen Menüs, Rooftop-Bar mit toller Aussicht. Nachmittags werden Tee und Kuchen serviert. Einige kleine, lokale Restaurants (Warungs) liegen in Gehdistanz.
Zimmer
21 helle Zimmer mit warmen Farbtönen, Kachelboden und weissgetünchten Möbeln. Die Einheiten sind auf mehreren Ebenen am Hang verteilt und haben einen Balkon mit Berg-, Reisterrassen- oder Flusssicht. Zur Ausstattung gehören Bad mit Badewanne, Tagesbett, Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher sowie Safe und Föhn. Kein Fernseher.
Lanai Room (6): 58 m², auf der unteren Etage von zweistöckigen Einheiten gelegen.
Di Ume Suite (10): 61 m², auf der oberen Etage oberhalb der Lanai Rooms gelegen mit etwas grösserem Balkon mit einem Esstisch.
1-Bedroom Pool Villa (5): Einzelstehende Villa mit 118 m² Fläche auf der obersten Ebene mit einem privaten, halbrunden Pool (7.5 m x 3.5 m), Liegebereich und Panoramasicht.
Lanai Room (6): 58 m², auf der unteren Etage von zweistöckigen Einheiten gelegen.
Di Ume Suite (10): 61 m², auf der oberen Etage oberhalb der Lanai Rooms gelegen mit etwas grösserem Balkon mit einem Esstisch.
1-Bedroom Pool Villa (5): Einzelstehende Villa mit 118 m² Fläche auf der obersten Ebene mit einem privaten, halbrunden Pool (7.5 m x 3.5 m), Liegebereich und Panoramasicht.
ab CHF 107.– / pro Person
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