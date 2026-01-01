MAUA Nusa Penida
Nusa Penida
Beschreibung
Einleitung
Swimmingpool und Kinderbecken, Fitness, Spa, Bibliothek und Lounge. Es wird eine Vielzahl an Aktivitäten und Ausflügen auf der Insel angeboten.
Lage
An einem Hang auf Balis Nachbarinsel Nusa Penida gelegen. Der nahegelegenste Strand befindet sich 10 Fahrminuten entfernt. Die Anreise zum Resort erfolgt vom Pier in Sanur auf Bali per Schnellboot in ca. 40 Minuten auf die Insel Nusa Penida und anschliessend im Auto vom Hafen in 20 Minuten zum Resort. Der nächstgelegene Flughafen ist auf Bali.
Angebot
Restaurant «Kowhai», geschickt auf der Sonnenaufgangsseite platziert, mit malerischer Weitsicht auf die umliegenden Hügel, die Bucht sowie den Mount Agung auf der Nachbarinsel Bali. Gleich daneben befindet sich die «Aroha» Bar mit Getränken und leichten Snacks.
Zimmer
Die 25 eleganten Villen sind vom Motto «Die perfekten Unvollkommenheiten der Natur» inspiriert und spiegeln das gleiche ästhetische Konzept wider, welches man durch das ganze Resort finden kann. Keine der Villen ist identisch mit den anderen, jede hat ihren eigenen, persönlichen Touch. Sie alle bieten eine gute Privatsphäre und sind ausgestattet mit einem Badezimmer mit Regendusche, Klimaanlage, Fernseher, gratis Internetzugang, Minibar, Nespresso Kaffeemaschine, Teekocher, Safe und Föhn.
1-Bedroom Luxury Pool Villa (16): 75 m² grosse Villen mit grosszügiger, privater Terrasse, privatem Infinity Pool und Sicht in die tropische Natur.
1-Bedroom Suite Pool Villa (6): 94 m² gross, mit einem zusätzlichen Wohnbereich und Sicht bis hin zur paradiesischer Gamat Bucht.
1-Bedroom Luxury Pool Villa (16): 75 m² grosse Villen mit grosszügiger, privater Terrasse, privatem Infinity Pool und Sicht in die tropische Natur.
1-Bedroom Suite Pool Villa (6): 94 m² gross, mit einem zusätzlichen Wohnbereich und Sicht bis hin zur paradiesischer Gamat Bucht.
ab CHF 155.– / pro Person
Loading map...