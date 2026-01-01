Beschreibung

Einleitung Swimmingpool und Kinderbecken, Fitness, Spa, Bibliothek und Lounge. Es wird eine Vielzahl an Aktivitäten und Ausflügen auf der Insel angeboten.

Lage An einem Hang auf Balis Nachbarinsel Nusa Penida gelegen. Der nahegelegenste Strand befindet sich 10 Fahrminuten entfernt. Die Anreise zum Resort erfolgt vom Pier in Sanur auf Bali per Schnellboot in ca. 40 Minuten auf die Insel Nusa Penida und anschliessend im Auto vom Hafen in 20 Minuten zum Resort. Der nächstgelegene Flughafen ist auf Bali.

Angebot Restaurant «Kowhai», geschickt auf der Sonnenaufgangsseite platziert, mit malerischer Weitsicht auf die umliegenden Hügel, die Bucht sowie den Mount Agung auf der Nachbarinsel Bali. Gleich daneben befindet sich die «Aroha» Bar mit Getränken und leichten Snacks.