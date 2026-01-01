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The Lovina Bali

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Nordbali

Ein ideales Etappenziel während Rundreisen sowie ein guter Ausgangsort für Ausflüge in die schönen Regionen Nordbalis. Ein Resort für Familien und aktive Gäste, abseits der betriebsamen Touristenorte.

Beschreibung

Einleitung
Zwei Swimmingpools, Kids Club, Spa, Yoga, Fitnesscenter, Schnor­cheln, Kajak, Veloverleih, Stand-up Paddling. Tauch­ausflüge und diverse weitere Ausflüge.
Lage
Direkt am schwarzsandigen Lovina Strand, 15 Gehminuten zu den Restaurants und Bars des Ortes. Gratis Shuttlebus ins Zentrum. Flughafentransfer ca. 3 Stunden.
Angebot
«Heliconia» Restaurant mit internationaler Küche, Pizzeria, Beach Bar.
Zimmer

Die 91 Zimmer sind in modernem Stil eingerichtet und verfügen über einen Balkon oder Terrasse, Bade­zimmer mit Dusche, Klimaanlage, Decken­ventilator, Fern­seher, Telefon, gratis Inter­net­­­zu­gang, Mini­­bar und Safe.
Die hell eingerichteten Deluxe Studios und Deluxe Suiten befinden sich in einem zweistöckigen Gebäude im hinteren Teil des Resorts mit eigenem kleinen Pool und Sicht auf die Reisfelder und die Gebirgskette.
Deluxe Studio (29): Mindestens 32 m² grosse Zim­mer, im Parterre und im 1.

Stock.
Deluxe Suite (21): Mindestens 64 m² gross, mit Schie­be­türe zwischen Schlaf- und Wohn­be­reich, Kitchenette, Sofabett welches für zwei Kinder ­­ausgezogen werden kann. Ideal für Familien.
Beach Suite 1-Bedroom (8): Mindestens 68 m² (inkl. Aus­senbereich) mit Kitchenette, an bester Lage im vorderen zweistöckigen Haupt­­­­ge­bäu­de beim Hauptpool mit Meer­sicht.

Preise für weitere Zimmerkategorien erhalten Sie auf Anfrage.

ab CHF 56.– / pro Person

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