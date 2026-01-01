The Lovina Bali
Nordbali
Beschreibung
Einleitung
Zwei Swimmingpools, Kids Club, Spa, Yoga, Fitnesscenter, Schnorcheln, Kajak, Veloverleih, Stand-up Paddling. Tauchausflüge und diverse weitere Ausflüge.
Lage
Direkt am schwarzsandigen Lovina Strand, 15 Gehminuten zu den Restaurants und Bars des Ortes. Gratis Shuttlebus ins Zentrum. Flughafentransfer ca. 3 Stunden.
Angebot
«Heliconia» Restaurant mit internationaler Küche, Pizzeria, Beach Bar.
Zimmer
Die 91 Zimmer sind in modernem Stil eingerichtet und verfügen über einen Balkon oder Terrasse, Badezimmer mit Dusche, Klimaanlage, Deckenventilator, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar und Safe.
Stock.
Die 91 Zimmer sind in modernem Stil eingerichtet und verfügen über einen Balkon oder Terrasse, Badezimmer mit Dusche, Klimaanlage, Deckenventilator, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar und Safe.
Die hell eingerichteten Deluxe Studios und Deluxe Suiten befinden sich in einem zweistöckigen Gebäude im hinteren Teil des Resorts mit eigenem kleinen Pool und Sicht auf die Reisfelder und die Gebirgskette.
Deluxe Studio (29): Mindestens 32 m² grosse Zimmer, im Parterre und im 1.
Stock.
Deluxe Suite (21): Mindestens 64 m² gross, mit Schiebetüre zwischen Schlaf- und Wohnbereich, Kitchenette, Sofabett welches für zwei Kinder ausgezogen werden kann. Ideal für Familien.
Beach Suite 1-Bedroom (8): Mindestens 68 m² (inkl. Aussenbereich) mit Kitchenette, an bester Lage im vorderen zweistöckigen Hauptgebäude beim Hauptpool mit Meersicht.
Preise für weitere Zimmerkategorien erhalten Sie auf Anfrage.
ab CHF 56.– / pro Person
Loading map...