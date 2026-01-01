Die 91 Zimmer sind in modernem Stil eingerichtet und verfügen über einen Balkon oder Terrasse, Bade­zimmer mit Dusche, Klimaanlage, Decken­ventilator, Fern­seher, Telefon, gratis Inter­net­­­zu­gang, Mini­­bar und Safe.

Die hell eingerichteten Deluxe Studios und Deluxe Suiten befinden sich in einem zweistöckigen Gebäude im hinteren Teil des Resorts mit eigenem kleinen Pool und Sicht auf die Reisfelder und die Gebirgskette.

Deluxe Studio (29): Mindestens 32 m² grosse Zim­mer, im Parterre und im 1.

Stock.

Deluxe Suite (21): Mindestens 64 m² gross, mit Schie­be­türe zwischen Schlaf- und Wohn­be­reich, Kitchenette, Sofabett welches für zwei Kinder ­­ausgezogen werden kann. Ideal für Familien.

Beach Suite 1-Bedroom (8): Mindestens 68 m² (inkl. Aus­senbereich) mit Kitchenette, an bester Lage im vorderen zweistöckigen Haupt­­­­ge­bäu­de beim Hauptpool mit Meer­sicht.



Preise für weitere Zimmerkategorien erhalten Sie auf Anfrage.