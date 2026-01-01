WakaGangga
Südbali
Beschreibung
Einleitung
Swimmingpool beim Meer, «Waka» Spa, Fitnessraum, Veloverleih, Bibliothek, Boutique, interessantes Angebot an kulturellen Aktivitäten und Ausflügen. Die flachen, schwarzsandigen Strände laden zu schönen Strandspaziergängen ein.
Lage
Abgeschieden an einem dunklen Sandstrand an der Südwestküste Balis, rund 1½ Stunden Fahrzeit vom Flughafen. In der Nähe befindet sich ein kleines Dorf, jedoch keine Geschäfte und Restaurants. Täglich gratis Shuttleservice nach Seminyak, zum Echo Beach und zum Tanah Lot Tempel.
Angebot
«Waka» Restaurant mit indonesischen und westlichen Menüs.
Zimmer
Die 27 Villen befinden sich an leichter Hanglage mit Reisfeldern nebenan. Eine Mauer sorgt für Privatsphäre. Die idyllischen, mit viel Holz und balinesischem Dekor gestalteten Villen verfügen über ein schönes Badezimmer (Innen- und Aussenduschen), Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe und Kaffee-/Teekocher.
Villa Gardenview (6): 100 m² gross (inkl. Aussenbereich). Komfortable Villa mit einem kleinen privaten Garten.
Pool Villa Gardenview (8): 200 m² gross (inkl. Aussenbereich). Stilvoll eingerichtete Villa mit Garten, einem gemütlichen Pavilion und privatem Swimmingpool (27 m²).
Pool Villa Oceanview (4): Gleiche Ausstattung, mit schöner Aussicht auf das Meer.
Villa Gardenview (6): 100 m² gross (inkl. Aussenbereich). Komfortable Villa mit einem kleinen privaten Garten.
Pool Villa Gardenview (8): 200 m² gross (inkl. Aussenbereich). Stilvoll eingerichtete Villa mit Garten, einem gemütlichen Pavilion und privatem Swimmingpool (27 m²).
Pool Villa Oceanview (4): Gleiche Ausstattung, mit schöner Aussicht auf das Meer.
ab CHF 97.– / pro Person
Loading map...