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WakaGangga

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Südbali

Ein idyllisches Resort mit herzlichen Mitarbeitern. Ideal zum Ausruhen gleich nach Ankunft auf Bali vor einer Rundreise. Wir empfehlen einen Aufenthalt von mindestens zwei Nächten.

Beschreibung

Einleitung
Swimmingpool beim Meer, «Waka» Spa, Fitnessraum, Veloverleih, Bi­blio­thek, Boutique, interessantes An­gebot an kulturellen Akti­vi­tä­ten und Ausflügen. Die flachen, schwarzsandigen Strände laden zu schönen Strandspazier­gängen ein.
Lage
Abgeschieden an einem dunklen Sandstrand an der Südwestküste Balis, rund 1½ Stunden Fahrzeit vom Flughafen. In der Nähe befindet sich ein kleines Dorf, jedoch keine Geschäfte und Restaurants. Täglich gratis Shuttle­service nach Seminyak, zum Echo Beach und zum Tanah Lot Tempel.
Angebot
«Waka» Restaurant mit indonesischen und westlichen Menüs.
Zimmer
Die 27 Villen befinden sich an leichter Hanglage mit Reis­feldern nebenan. Eine Mauer sorgt für Pri­vats­phäre. Die idyllischen, mit viel Holz und baline­sischem Dekor gestalteten Villen verfügen über ein schönes Badezimmer (Innen- und Aus­senduschen), Klima­anlage, Fern­seher, Telefon, gratis Inter­net­­zugang, Minibar, Safe und Kaffee-/Tee­kocher.
Villa Gardenview (6): 100 m² gross (inkl. Aus­senbereich). Komfortable Villa mit einem kleinen privaten Garten.
Pool Villa Gardenview (8): 200 m² gross (inkl. Aussenbereich). Stilvoll eingerichtete Villa mit Garten, einem gemütlichen Pavi­lion und privatem Swimmingpool (27 m²).
Pool Villa Oceanview (4): Gleiche Ausstat­tung, mit schöner Aussicht auf das Meer.
ab CHF 97.– / pro Person

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