Beschreibung

Einleitung Swimmingpool beim Meer, «Waka» Spa, Fitnessraum, Veloverleih, Bi­blio­thek, Boutique, interessantes An­gebot an kulturellen Akti­vi­tä­ten und Ausflügen. Die flachen, schwarzsandigen Strände laden zu schönen Strandspazier­gängen ein.

Lage Abgeschieden an einem dunklen Sandstrand an der Südwestküste Balis, rund 1½ Stunden Fahrzeit vom Flughafen. In der Nähe befindet sich ein kleines Dorf, jedoch keine Geschäfte und Restaurants. Täglich gratis Shuttle­service nach Seminyak, zum Echo Beach und zum Tanah Lot Tempel.

Angebot «Waka» Restaurant mit indonesischen und westlichen Menüs.