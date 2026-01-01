425 Zimmer aufgeteilt auf sechs Ge­bäu­de­flügel mit vier Etagen. Die Zimmer verfügen über ein Bad mit separater Dusche, Balkon oder Terrasse, Klima­anlage, Fern­seher, Telefon, gratis Internetzugang, Mini­bar und Safe.

Classic Garden View Balcony (182): 49 m² grosse Zimmer mit balinesischen und modernen Stilelementen, Par­kett­boden und Sitz­bereich.

Classic Singaraja Space Access Garden View (83): 49 m² gross und aufwendiger dekoriert. Zugang zur Singaraja Lounge, wo tagsüber gratis Getränke und Früchte zur Verfügung stehen, sowie «Afternoon Tea» mit Sandwiches und Gebäck.

Von 17.30-18.30 Uhr wird eine Auswahl an Bier und Wein offeriert.

Premium Mezzanine Singaraja Space Access (38): 79 m² grosse Suite mit Wohn­be­reich, einem Bettsofa und Badezimmer auf der unteren sowie einem Schlaf­zimmer und Badezimmer auf der oberen Ebene. Ideal für Familien mit zwei Kindern. Zugang zur Singaraja Lounge.

Premium Club Lounge Access Garden View Balcony (76): 58 m² grosse Zimmer in se­pa­ratem Ge­­bäude mit mehr Privatsphäre.

Club Gäste kommen in den Genuss zu­sätzlicher Annehmlichkeiten wie dem Zutritt zur exklusiven Club Lounge, wo nebst dem Frühstück tagsüber alkohol­freie Getränke, ein «Afternoon Tea» und der abendliche Cocktail mit Canapés gratis serviert werden. Weitere Privilegien sind 2 exklusive Swim­­ming­pools (einer für Familien mit Kindern), personalisiertes Check-in/Check-out und 24-Stun­den Butler Service. Sie haben die Wahl im Restau­rant «Taman Gita» oder in der Club Lounge zu frühstücken. Kinder unter 12 Jahren haben bis 16.30 Uhr Zutritt zur Club Lounge und können mit ihren Familien den Abend­cock­tail an der Pool Bar geniessen.