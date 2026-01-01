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InterContinental Bali Resort

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Südbali

Ein sehr gutes Erstklassresort mit internationalem Ambiente. Wer Vielseitigkeit schätzt und ein grosses, abwechslungsreiches Angebot wünscht, kommt hier auf seine Kosten. Wir empfehlen dieses Resort auch Familien mit Kindern.

Beschreibung

Einleitung
Mehrere Swimmingpools, Whirlpool, «Spa Uluwatu», Fitnesscenter, Yoga, Tennis, Veloverleih, Vol­ley­­ball, Was­ser­sportmöglichkeiten, Kinderspielplatz und «Planet Trek­­kers» Kinderresort (gegen Gebühr), diverse Geschäfte.
Lage
Direkt am schönen, langen Sandstrand der Jimbaran Bucht. Fahrzeit zum Flughafen ca. 20-30 Minuten. In Geh­dis­tanz zu den zahlreichen Seafood Restaurants und Geschäften von Jimbaran.
Angebot
Fünf Restaurants bieten ein breites kulinarisches Spektrum für jeden Geschmack. «Taman Gita» (Früh­stück), «Bella Cucina» mit italienischen Menüs, gemütliche Strand Bar «Sunset Beach Bar & Grill» mit leichten Snacks und Seafood Köstlichkeiten, «Jimbaran Gardens» mit internationaler Menü­auswahl und schöner Sicht auf den Swimming­pool, «KO» Restaurant & Cocktail Lounge mit japanischen Gerichten und Erfrischungen. Pool Bar.
Zimmer

425 Zimmer aufgeteilt auf sechs Ge­bäu­de­flügel mit vier Etagen. Die Zimmer verfügen über ein Bad mit separater Dusche, Balkon oder Terrasse, Klima­anlage, Fern­seher, Telefon, gratis Internetzugang, Mini­bar und Safe.
Classic Garden View Balcony (182): 49 m² grosse Zimmer mit balinesischen und modernen Stilelementen, Par­kett­boden und Sitz­bereich.
Classic Singaraja Space Access Garden View (83): 49 m² gross und aufwendiger dekoriert. Zugang zur Singaraja Lounge, wo tagsüber gratis Getränke und Früchte zur Verfügung stehen, sowie «Afternoon Tea» mit Sandwiches und Gebäck.

Von 17.30-18.30 Uhr wird eine Auswahl an Bier und Wein offeriert.
Premium Mezzanine Singaraja Space Access (38): 79 m² grosse Suite mit Wohn­be­reich, einem Bettsofa und Badezimmer auf der unteren sowie einem Schlaf­zimmer und Badezimmer auf der oberen Ebene. Ideal für Familien mit zwei Kindern. Zugang zur Singaraja Lounge.
Premium Club Lounge Access Garden View Balcony (76): 58 m² grosse Zimmer in se­pa­ratem Ge­­bäude mit mehr Privatsphäre.

Club Gäste kommen in den Genuss zu­sätzlicher Annehmlichkeiten wie dem Zutritt zur exklusiven Club Lounge, wo nebst dem Frühstück tagsüber alkohol­freie Getränke, ein «Afternoon Tea» und der abendliche Cocktail mit Canapés gratis serviert werden. Weitere Privilegien sind 2 exklusive Swim­­ming­pools (einer für Familien mit Kindern), personalisiertes Check-in/Check-out und 24-Stun­den Butler Service. Sie haben die Wahl im Restau­rant «Taman Gita» oder in der Club Lounge zu frühstücken. Kinder unter 12 Jahren haben bis 16.30 Uhr Zutritt zur Club Lounge und können mit ihren Familien den Abend­cock­tail an der Pool Bar geniessen.

ab CHF 151.– / pro Person

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