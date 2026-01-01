InterContinental Bali Resort
Südbali
Beschreibung
Einleitung
Mehrere Swimmingpools, Whirlpool, «Spa Uluwatu», Fitnesscenter, Yoga, Tennis, Veloverleih, Volleyball, Wassersportmöglichkeiten, Kinderspielplatz und «Planet Trekkers» Kinderresort (gegen Gebühr), diverse Geschäfte.
Lage
Direkt am schönen, langen Sandstrand der Jimbaran Bucht. Fahrzeit zum Flughafen ca. 20-30 Minuten. In Gehdistanz zu den zahlreichen Seafood Restaurants und Geschäften von Jimbaran.
Angebot
Fünf Restaurants bieten ein breites kulinarisches Spektrum für jeden Geschmack. «Taman Gita» (Frühstück), «Bella Cucina» mit italienischen Menüs, gemütliche Strand Bar «Sunset Beach Bar & Grill» mit leichten Snacks und Seafood Köstlichkeiten, «Jimbaran Gardens» mit internationaler Menüauswahl und schöner Sicht auf den Swimmingpool, «KO» Restaurant & Cocktail Lounge mit japanischen Gerichten und Erfrischungen. Pool Bar.
Zimmer
425 Zimmer aufgeteilt auf sechs Gebäudeflügel mit vier Etagen. Die Zimmer verfügen über ein Bad mit separater Dusche, Balkon oder Terrasse, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar und Safe.
Von 17.30-18.30 Uhr wird eine Auswahl an Bier und Wein offeriert.
425 Zimmer aufgeteilt auf sechs Gebäudeflügel mit vier Etagen. Die Zimmer verfügen über ein Bad mit separater Dusche, Balkon oder Terrasse, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar und Safe.
Classic Garden View Balcony (182): 49 m² grosse Zimmer mit balinesischen und modernen Stilelementen, Parkettboden und Sitzbereich.
Classic Singaraja Space Access Garden View (83): 49 m² gross und aufwendiger dekoriert. Zugang zur Singaraja Lounge, wo tagsüber gratis Getränke und Früchte zur Verfügung stehen, sowie «Afternoon Tea» mit Sandwiches und Gebäck.
Von 17.30-18.30 Uhr wird eine Auswahl an Bier und Wein offeriert.
Premium Mezzanine Singaraja Space Access (38): 79 m² grosse Suite mit Wohnbereich, einem Bettsofa und Badezimmer auf der unteren sowie einem Schlafzimmer und Badezimmer auf der oberen Ebene. Ideal für Familien mit zwei Kindern. Zugang zur Singaraja Lounge.
Premium Club Lounge Access Garden View Balcony (76): 58 m² grosse Zimmer in separatem Gebäude mit mehr Privatsphäre.
Club Gäste kommen in den Genuss zusätzlicher Annehmlichkeiten wie dem Zutritt zur exklusiven Club Lounge, wo nebst dem Frühstück tagsüber alkoholfreie Getränke, ein «Afternoon Tea» und der abendliche Cocktail mit Canapés gratis serviert werden. Weitere Privilegien sind 2 exklusive Swimmingpools (einer für Familien mit Kindern), personalisiertes Check-in/Check-out und 24-Stunden Butler Service. Sie haben die Wahl im Restaurant «Taman Gita» oder in der Club Lounge zu frühstücken. Kinder unter 12 Jahren haben bis 16.30 Uhr Zutritt zur Club Lounge und können mit ihren Familien den Abendcocktail an der Pool Bar geniessen.
ab CHF 151.– / pro Person
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