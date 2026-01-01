Das Hotel besteht aus 30 modernen, freistehenden Bungalows und 2 Villen, die im balinesischen Stil eingerichtet sind und sich schön in das leicht abfallende Grundstück einfügen. Sie sind aus­­gestattet mit einem halboffenen Badezimmer mit Regen- und Wasserfalldusche, Klima­anlage, Deckenventilator, Telefon, gratis Internet­zugang, Minibar, Wasserkocher, Safe und Föhn.

Superior Bungalow (7): 45 m² grosse Bunga­lows mit privater Terrasse und Sonnenliegen.

Deluxe Bungalow (18): 55 m² gross mit einem zu­sätzlichen Tagesbett.

Oceanfront Deluxe Bungalow (5): Herrliche Lage beim Meer, 65 m² gross, zusätzlich mit Fernseher und Bluetooth Lautsprecher ausgestattet.

2-Bedroom Oceanfront Pool Villa (2): Die Villen sind 150 m² gross (bzw. 228 m² inklusive dem Aussenbereich) und liegen direkt am Meer.

Sie verfügen über zwei separate Schlafzimmer, einen Wohnraum mit Kitchenette und versenkter Sitzecke sowie einen Süsswasserpool der sich direkt an die grosszügige Terrasse mit Sonnenliegen und Sitzmöglichkeit anschliesst.