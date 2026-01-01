Siddhartha Oceanfront Resort & Spa
Ostbali
Beschreibung
Einleitung
Toller Swimmingpool mit grandiosem Blick auf das Meer, «The Six Elements» Spa, täglich kostenlose Yogaklassen für alle Könnerstufen, SSI Tauchcenter, Schnorcheln, Fitnessraum, Tischtennis, Ausflüge in der Region. Schönes Hausriff, zudem befinden sich zahlreiche gute Tauch- und Schnorchelplätze in der Nähe.
Lage
Direkt am Meer (kein Badestrand), im Nordosten Balis und weit entfernt von den touristischen Zentren der Insel. Fünf Minuten vom kleinen Dorf Kubu; in Gehdistanz gibt es wenige Häuser, jedoch keine Restaurants. Rund drei Stunden Fahrzeit zum Flughafen.
Angebot
Ein Restaurant und Poolbar. Das Menü im Open-Air Restaurant besteht aus asiatischen und europäischen Gerichten.
Zimmer
Das Hotel besteht aus 30 modernen, freistehenden Bungalows und 2 Villen, die im balinesischen Stil eingerichtet sind und sich schön in das leicht abfallende Grundstück einfügen. Sie sind ausgestattet mit einem halboffenen Badezimmer mit Regen- und Wasserfalldusche, Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Wasserkocher, Safe und Föhn.
Das Hotel besteht aus 30 modernen, freistehenden Bungalows und 2 Villen, die im balinesischen Stil eingerichtet sind und sich schön in das leicht abfallende Grundstück einfügen. Sie sind ausgestattet mit einem halboffenen Badezimmer mit Regen- und Wasserfalldusche, Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Wasserkocher, Safe und Föhn.
Superior Bungalow (7): 45 m² grosse Bungalows mit privater Terrasse und Sonnenliegen.
Deluxe Bungalow (18): 55 m² gross mit einem zusätzlichen Tagesbett.
Oceanfront Deluxe Bungalow (5): Herrliche Lage beim Meer, 65 m² gross, zusätzlich mit Fernseher und Bluetooth Lautsprecher ausgestattet.
2-Bedroom Oceanfront Pool Villa (2): Die Villen sind 150 m² gross (bzw. 228 m² inklusive dem Aussenbereich) und liegen direkt am Meer.
Sie verfügen über zwei separate Schlafzimmer, einen Wohnraum mit Kitchenette und versenkter Sitzecke sowie einen Süsswasserpool der sich direkt an die grosszügige Terrasse mit Sonnenliegen und Sitzmöglichkeit anschliesst.
ab CHF 51.– / pro Person
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