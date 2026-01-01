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Siddhartha Oceanfront Resort & Spa

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Ostbali

Das unter deutscher Leitung erbaute Resort setzt neue Massstäbe im Osten der Insel und dies zu fairen Preisen. Das Gebiet eignet sich ausgezeichnet zum Schnorcheln und Tauchen, dennoch ist dies kein reines Tauchresort. Wir empfehlen dieses Resort auch Gästen, welche das ursprünglichere Bali kennenlernen möchten und hier ein paar ruhige Tage verbringen wollen.

Beschreibung

Einleitung
Toller Swimming­pool mit grandiosem Blick auf das Meer, «The Six Elements» Spa, täglich kostenlose Yogaklassen für alle Könnerstufen, SSI Tauchcenter, Schnor­cheln, Fitnessraum, Tisch­ten­nis, Ausflüge in der Region. Schönes Haus­­riff, zudem befinden sich zahlreiche gute Tauch- und Schnorchel­plätze in der Nähe.
Lage
Direkt am Meer (kein Badestrand), im Nordosten Balis und weit entfernt von den touristischen Zentren der Insel. Fünf Minuten vom kleinen Dorf Kubu; in Gehdistanz gibt es wenige Häuser, jedoch keine Restaurants. Rund drei Stunden Fahr­zeit zum Flughafen.
Angebot
Ein Restaurant und Poolbar. Das Menü im Open-Air Res­taurant besteht aus asiatischen und europäischen Gerichten.
Zimmer

Das Hotel besteht aus 30 modernen, freistehenden Bungalows und 2 Villen, die im balinesischen Stil eingerichtet sind und sich schön in das leicht abfallende Grundstück einfügen. Sie sind aus­­gestattet mit einem halboffenen Badezimmer mit Regen- und Wasserfalldusche, Klima­anlage, Deckenventilator, Telefon, gratis Internet­zugang, Minibar, Wasserkocher, Safe und Föhn.
Superior Bungalow (7): 45 m² grosse Bunga­lows mit privater Terrasse und Sonnenliegen.
Deluxe Bungalow (18): 55 m² gross mit einem zu­sätzlichen Tagesbett.
Oceanfront Deluxe Bungalow (5): Herrliche Lage beim Meer, 65 m² gross, zusätzlich mit Fernseher und Bluetooth Lautsprecher ausgestattet.
2-Bedroom Oceanfront Pool Villa (2): Die Villen sind 150 m² gross (bzw. 228 m² inklusive dem Aussenbereich) und liegen direkt am Meer.

Sie verfügen über zwei separate Schlafzimmer, einen Wohnraum mit Kitchenette und versenkter Sitzecke sowie einen Süsswasserpool der sich direkt an die grosszügige Terrasse mit Sonnenliegen und Sitzmöglichkeit anschliesst.

ab CHF 51.– / pro Person

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