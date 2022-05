Mietwagenrundreisen Australien

Im Mietauto durch Australien

Unterwegs im Naturparadies

Australien ist nicht nur ein riesiges Land, durch seine Dimensionen ist es auch ein verblüffend vielfältiges Reiseziel: während in Tasmanien Schnee liegt, fahren Touristen am Ningaloo Reef im hohen Norden von Western Australia zum Schnorcheln oder gehen in den kühlen Morgenstunden auf Erkundungstour im grandiosen Kakadu Nationalpark im Northern Territory. Im ‘Sunshine State’ Queensland ist in vielen Teilen der Winter die ideale Reisezeit. Die Temperaturen sind dann in den Tropen erträglich, und dank wenig Wind sind die Sichtverhältnisse für Schnorchler und Taucher am Great Barrier Reef besonders vorteilhaft. Überhaupt kommen Wasserratten in Queensland auf ihre Rechnung: die gesamte Küstenlinie zwischen der Gold Coast bei Brisbane und der Spitze der Cape York Halbinsel ist sehenswert und an vielen Ort kann man vom Strand aus Baden. Aber aufgepasst: während der heissen Jahreszeit, also in den europäischen Wintermonaten, gibt es im nördlichen Teil des Bundesstaats Quallen. Entsprechende Warnschilder an den Stränden sollte man daher unbedingt ernstnehmen. Im Hinterland der Küsten warten grossartige Urwaldgebiete – nördlich von Cairns beispielsweise befindet sich die Region des Daintree Rainforest. Er soll weit über einhundert Millionen Jahre alt sein. Auch diese Gegend im Nordosten können Sie bequem mit Ihrem Mietauto bereisen.

Zoo ohne Zäune auf Kangaroo Island

Vor der Küste der südaustralischen Hauptstadt Adelaide liegt Kangaroo Island. Die Insel ist so gross wie der Stadtstaat Singapur, hat aber lediglich ein paar Tausend Einwohner der menschlichen Spezies. Dafür ist die Tierwelt umso eindrücklicher: Robben, Seelöwen, Zwergpinguine, Schnabeligel, Kängurus, Koalas, Wombats und Tausende Vögel bewohnen dieses Kleinod im Südlichen Ozean. Wegen seiner enorm vielfältigen Fauna wird Kangaroo Island von den Einheimischen liebevoll als ‘Zoo ohne Zäune’ bezeichnet. Halten Sie also die Kamera bereit, Sie werden überall auf der Insel tierische Bekanntschaften schliessen! Vom Festland verkehrt regelmässig eine Autofähre zur Insel. Sie können Ihren Mietwagen zum Beispiel in Adelaide übernehmen und auf dem Weg zur grossartigen Küstenstrasse Great Ocean Road für ein paar Tage einen Abstecher nach Kangaroo Island einplanen.

Australien Mietauto – Unabhängig durch Down Under reisen

Das Sprichwort besagt: ’Wer die Wahl hat, hat die Qual’. Das trifft auch in Australien zu. Falls Sie Sonnenaufgänge vorziehen, ist die Ostküste zwischen Sydney und Cairns für Sie gemacht. Auf Ihrer Reise der Küste entlang fahren Sie von der schönsten Hafenstadt der Welt mit dem Opernhaus und der berühmten Sydney Harbour Bridge nach Byron Bay, nahe der Grenze zum Bundesstaat Queensland. Nehmen Sie einen kleinen Umweg und besuchen Sie das Byron Bay Lighthouse – dann stehen Sie nämlich am östlichsten Punkt auf dem australischen Festland. Kenner sagen, dass man von dort die spektakulärsten Sonnenaufgänge an der ganzen Ostküste erlebt. Sie ziehen eher den Sonnenuntergang vor? Aber gerne doch: an der Westküste, etwa 5'000 Kilometer von Byron Bay entfernt, befindet sich das UNESCO Welterbegebiet Shark Bay. Delfine haben diesen Punkt im äussersten Westen des Kontinents berühmt gemacht. Bevor abends die Sonne in die Unermesslichkeit des Indischen Ozeans abtaucht, leuchtet die Landschaft und die grosse Meeresbucht in fantastischen Blau- und Orangetönen auf. Wenn auch Sie in Ihren Ferien unbegrenzte Freiheit auf vier Rädern erleben möchten, ist eine Australien Reise mit dem Mietauto genau das Richtige für Sie. Aber auch Wohnmobilreisen bieten grossartige Erlebnisse. Lassen Sie sich von unseren Australien Spezialisten beraten, wir freuen uns darauf, Ihre Traumreise für Sie zu gestalten.