Fairmont Le Chateau Montebello
Montebello
Beschreibung
Lage
Am Ottawa River, einem Nebenfluss des St. Lorenz-Stroms, gelegen und in der Nähe von der Manoir-Papineau National Historic Site und dem Parc Oméga.
Angebot
2 Restaurants (eines davon saisonal), Bar, Pool, Whirlpools, Sauna, Fitnessbereich und Spa.
Zimmer
211 rustikal-stilvolle Zimmer mit Kaffee-/Teekocher, Kühlschrank, Bademänteln und kostenlosem WIFI.
Aktivitäten
Tennis, Golf, Wandern, Verleih von Kajaks, Kanus und Pedalos sowie Fahrrädern.
ab CHF 120.– / pro Person
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