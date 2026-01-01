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Fairmont Le Chateau Montebello

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Montebello

Ein Resort im gemütlichen Lodge-Stil für gehobene Ansprüche mit einem grossen Angebot an sportlichen Aktivitäten.

Beschreibung

Lage
Am Ottawa River, einem Nebenfluss des St. Lorenz-Stroms, gelegen und in der Nähe von der Manoir-Papineau National Historic Site und dem Parc Oméga.
Angebot
2 Restaurants (eines davon saisonal), Bar, Pool, Whirlpools, Sauna, Fitnessbereich und Spa.
Zimmer
211 rustikal-stilvolle Zimmer mit Kaffee-/Teekocher, Kühlschrank, Bademänteln und kostenlosem WIFI.
Aktivitäten
Tennis, Golf, Wandern, Verleih von Kajaks, Kanus und Pedalos sowie Fahrrädern.
ab CHF 120.– / pro Person

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