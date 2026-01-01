Auberge de Montagne des Chic-Chocs
Cap-Chat
Beschreibung
Lage
Die Lodge liegt abgelegen, ungefähr 130 km östlich von Matane auf 615 Meter über Meer in den Chic-Choc Mountains. Von hier haben Sie einen grandiosen Blick über die umliegende Natur.
Angebot
Die einzigartige Lodge bietet seinen Gästen einen Speisesaal, eine Lounge mit Kamin, einen Lesebereich, eine Sauna, einen Whirlpool, eine Boutique sowie WIFI-Zugang im Hauptgebäude.
Zimmer
Die 18 rustikal-gemütlichen Zimmer sind zweckmässig ausgestattet. Es gibt weder TV, Telefon noch WIFI in den Zimmern.
Aktivitäten
Yoga- und Mediationskurse sowie Tierbeobachtungen (Elche, Bieber, Vögel), Wandern, Verleih von Elektrofahrrädern, Kajakfahren, SUP.
Bemerkungen
Das Check-in für die Übernachtung erfolgt in Sainte-Anne-des-Monts wo auch das Auto geparkt wird. Von hier aus fährt 2x täglich ein Shuttlebus zur Lodge (Fahrtzeit ca. 1.5 Stunden). Nicht geeignet für Kinder unter 13 Jahre.
ab CHF 660.– / pro Person
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