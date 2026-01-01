Beschreibung

Lage Die Lodge liegt abgelegen, ungefähr 130 km östlich von Matane auf 615 Meter über Meer in den Chic-Choc Mountains. Von hier haben Sie einen grandiosen Blick über die umliegende Natur.

Angebot Die einzigartige Lodge bietet seinen Gästen einen Speisesaal, eine Lounge mit Kamin, einen Lesebereich, eine Sauna, einen Whirlpool, eine Boutique sowie WIFI-Zugang im Hauptgebäude.

Zimmer Die 18 rustikal-gemütlichen Zimmer sind zweckmässig ausgestattet. Es gibt weder TV, Telefon noch WIFI in den Zimmern.

Aktivitäten Yoga- und Mediationskurse sowie Tierbeobachtungen (Elche, Bieber, Vögel), Wandern, Verleih von Elektrofahrrädern, Kajakfahren, SUP.