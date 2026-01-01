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Parc Adventures Cap Jaseux

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Saint-Fulgence

Die Übernachtung im Baumhaus ist ein unvergessliches Erlebnis. Zusammen mit den Angeboten des Parks ist dies ein wunderbarer Ort für Familien.

Beschreibung

Lage
Der Park befindet sich am Saguenay Fjord, ca. 30 Fahrminuten von Chicoutimi entfernt. Angebot: Abenteuerpark mit Seilpark, Hängebrücken, Wanderwegen, Klettersteig und Kajaks.
Zimmer
Die beiden Baumhäuser befinden sich auf einer spektakulären Holzkonstruktion mitten im Wald, etwa 8 Meter über dem Boden. Sie verfügen über einen Balkon mit toller Sicht über den Saguenay Fjord und sind mit Bett, Bettwäsche, Kochutensilien und Esstisch ausgestattet. Eine Outdoor-Toilette und ein Waschbecken befinden sich wenige Meter vom Baumhaus entfernt. Zudem sind Glamping Domes und rustikale Cabins buchbar.
Preis auf Anfrage

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