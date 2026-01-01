Die beiden Baumhäuser befinden sich auf einer spektakulären Holzkonstruktion mitten im Wald, etwa 8 Meter über dem Boden. Sie verfügen über einen Balkon mit toller Sicht über den Saguenay Fjord und sind mit Bett, Bettwäsche, Kochutensilien und Esstisch ausgestattet. Eine Outdoor-Toilette und ein Waschbecken befinden sich wenige Meter vom Baumhaus entfernt. Zudem sind Glamping Domes und rustikale Cabins buchbar.