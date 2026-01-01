Auberge du Lac Taureau - Hôtellerie Châmpêtre
Saint Michel des Saints
Beschreibung
Lage
Die wunderschöne Unterkunft liegt eingebettet zwischen dem Mont-Tremblant Nationalpark und dem Mastigouche Wildnisreservat, ca. 15 km von St. Michel-- des-Saints entfernt, auf halber Strecke zwischen den Städten Montréal und Québec City.
Angebot
Zum Angebot gehören ein Restaurant sowie ein Bistro mit Bar. Des Weiteren stehen den Gästen 2 Pools, ein Whirlpool, eine Sauna im Spa-Bereich (Zutritt ab 18 Jahre) zur Verfügung.
Zimmer
Die 100 Zimmer verteilen sich auf 3 Gebäude. Sie sind komfortabel eingerichtet mit Holzboden, Kaffeekocher, Kühlschrank und kostenlosem WIFI. Die Signature und Lake Side Zimmer verfügen zudem über einen Balkon oder einen Sitzplatz.
Aktivitäten
Für aktive Gäste besteht die Möglichkeit, Tennis oder Golf zu spielen, Kanu- oder Kajak zu fahren oder einen Ausflug mit dem Pedalo zu starten. Bogenschiessen, Quadfahren, Fischen oder Wandern sind weitere Optionen, um die Natur so richtig zu geniessen.
ab CHF 122.– / pro Person
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