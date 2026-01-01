Beschreibung

Lage Die wunderschöne Unterkunft liegt eingebettet zwischen dem Mont-Tremblant Nationalpark und dem Mastigouche Wildnisreservat, ca. 15 km von St. Michel-- des-Saints entfernt, auf halber Strecke zwischen den Städten Montréal und Québec City.

Angebot Zum Angebot gehören ein Restaurant sowie ein Bistro mit Bar. Des Weiteren stehen den Gästen 2 Pools, ein Whirlpool, eine Sauna im Spa-Bereich (Zutritt ab 18 Jahre) zur Verfügung.

Zimmer Die 100 Zimmer verteilen sich auf 3 Gebäude. Sie sind komfortabel eingerichtet mit Holzboden, Kaffeekocher, Kühlschrank und kostenlosem WIFI. Die Signature und Lake Side Zimmer verfügen zudem über einen Balkon oder einen Sitzplatz.