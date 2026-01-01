Le Baluchon Eco Resort
Saint Paulin
Beschreibung
Lage
Das Baluchon Eco Resort liegt auf halber Strecke zwischen Montréal und Québec City. Der Eingang des La Mauricie-Nationalparks ist eine gute halbe Stunde entfernt. Trois-Rivière ist in ungefähr einer Stunde erreichbar.
Angebot
Das Resort legt grossen Wert auf die lokale Verwurzelung, so werden lokale Produzenten gefördert und deren Produkte in der hervorragenden Gastronomie des Hauses verwendet. Den Gästen stehen zwei Restaurants, eine gemütliche Lounge, eine stimmungsvolle Bar, eine Zuckerhütte in welcher Ahornsirup hergestellt wird, ein Pool, ein Whirlpool, ein schönes Spa mit vielfältigem Angebot sowie ein Fitnessbereich zur Verfügung.
Zimmer
Die 88 Zimmer verteilen sich auf mehrere Gebäude und sind ansprechend mit schönen Holzelementen und Holzböden eingerichtet. Sie verfügen über einen Kühlschrank, einen Kaffeekocher, Bademäntel und kostenloses WIFI. Die Ambiance Zimmer sind grösser und verfügen zusätzlich über einen Kamin und eine Sitzecke.
Aktivitäten
Das weitläufige Naturgrundstück bietet Raum für verschiedenste Aktivitäten. Ein zentrales Element bildet der Fluss mit Wasserfall, an dessen Ufer Sie entlangspazieren können. Zudem können Sie Reiten, Kutschenfahrten unternehmen, Yogakurse belegen, Bogenschiessen, Mountainbiken, Tennis spielen, Kanu- oder Kajakfahren. Darüber hinaus gibt es schöne Wanderwege in der nahen Umgebung. Für die Miete der Ausrüstung und die Aktivitäten fallen zusätzliche Gebühren an.
ab CHF 130.– / pro Person
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