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Grande Piles

Für alle, die gerne einige Tage in einer einzigartigen Unterkunft aktiv in der Natur verbringen möchten.

Beschreibung

Lage
Beim La Mauricie Nationalpark gelegen und nur wenige Schritte vom Maurice River entfernt. Nach Québec City sind es gut 1.5 Stunden, nach Montréal ca. 2 Stunden mit dem Auto.
Angebot
Whirlpool und Sauna.
Zimmer
12 Tiny Houses für 2-6 Personen im minimalistischen Stil. Diese sind mit privatem Bad, Kochmöglichkeit und Aussensitzplatz ausgestattet. Weitere Unterkunftstypen wie Airstreams oder Chalets unterschiedlicher Grösse sind ebenfalls buchbar. Kein WIFI. Mobiltelefonempfang ist aufgrund der Lage stark eingeschränkt.
ab CHF 110.– / pro Person

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