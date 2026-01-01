Beim La Mauricie Nationalpark gelegen und nur wenige Schritte vom Maurice River entfernt. Nach Québec City sind es gut 1.5 Stunden, nach Montréal ca. 2 Stunden mit dem Auto.

12 Tiny Houses für 2-6 Personen im minimalistischen Stil. Diese sind mit privatem Bad, Kochmöglichkeit und Aussensitzplatz ausgestattet. Weitere Unterkunftstypen wie Airstreams oder Chalets unterschiedlicher Grösse sind ebenfalls buchbar. Kein WIFI. Mobiltelefonempfang ist aufgrund der Lage stark eingeschränkt.