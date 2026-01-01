Geführte Ostkanada Rundreisen vom Spezialisten
Ostkanada im Überblick: Regionen, beste Reisezeit und passende Reiseform
Welche Regionen zu Ostkanada zählen
Als Ostkanada gelten üblicherweise die Provinzen Ontario und Québec sowie die Atlantikprovinzen New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island und Neufundland & Labrador. Das verbindende Element ist der Sankt-Lorenz-Strom, der die Grossen Seen mit dem Atlantik verbindet und an dem die meisten grossen Städte der Region liegen. Ottawa ist die Hauptstadt Kanadas, Toronto die grösste Stadt des Landes.
Kulturell ist die Region zweigeteilt: In Québec prägt Französisch den Alltag, in Ontario und den Atlantikprovinzen wird vorwiegend Englisch gesprochen – beides sind Amtssprachen Kanadas. Die Altstadt von Québec City gehört zum UNESCO-Welterbe. Landschaftlich dominieren Wälder, Seen und Flussläufe; an der Bay of Fundy zwischen New Brunswick und Nova Scotia tritt der weltweit höchste Tidenhub auf.
Wann Sie am besten reisen
Die klassische Reisezeit sind die Sommermonate und der Herbst. Im Sommer ist das Angebot am breitesten, und an der Atlantikküste sowie im Mündungsgebiet des Sankt-Lorenz-Stroms ist Walbeobachtungssaison. Der Herbst bringt die bekannte Laubfärbung, den Indian Summer. Geführte Rundreisen sind in dieser Phase besonders gefragt, weshalb sich eine frühzeitige Planung lohnt.
Die Wintermonate sind schneereich und kalt, und ausserhalb der warmen Jahreszeit ist das touristische Angebot in den Atlantikprovinzen deutlich reduziert. Wer im Winter reist, tut das in der Regel gezielt für Städte wie Montreal und Québec oder für Schneeaktivitäten – nicht für eine klassische Rundreise durch mehrere Provinzen.
Für wen sich eine geführte Rundreise eignet
Die Distanzen in Ostkanada sind gross und die Hauptattraktionen liegen weit auseinander. Eine geführte Rundreise nimmt Ihnen Routenplanung, Fahren und Hotelorganisation ab und ordnet das Gesehene ein. Das passt, wenn Sie in begrenzter Zeit viel sehen möchten, ungern selbst lange Strecken fahren oder zum ersten Mal in Kanada unterwegs sind.
Weniger geeignet ist dieses Format, wenn Sie spontan länger an einem Ort bleiben, abgelegene Gebiete ansteuern oder Ihr Tempo selbst bestimmen möchten. Dann sind individuelle Varianten die bessere Wahl, etwa eine privat geführte Reise mit eigenem Fahrer oder Guide. Auch solche Reisen finden Sie in der Auswahl weiter unten.
Womit sich Ostkanada kombinieren lässt
Häufig kombiniert werden Ost- und Westkanada: Der Osten steht für Städte, franko-kanadische Kultur und Küstenlandschaften, der Westen für Hochgebirge und die Nationalparks der Rocky Mountains. Naheliegend ist auch die Verbindung mit dem Nordosten der USA, der geografisch direkt anschliesst. Welche Route, Reihenfolge und Dauer für Sie sinnvoll ist, klären Sie am besten im Gespräch mit unseren Kanada-Spezialisten.
Bahnerlebnis Goldener Ahorn (Gruppenreise)
ab CHF 9375.– / pro Person
ab Toronto bis Vancouver
Highlights: Transkontinentale Panorama-Bahnfahrt, Kanadische Prärie, Jasper & Banff Nationalpark, Moraine Lake und...
15 Tage / 14 Nächte
Circle Newfoundland & Labrador
ab CHF 4225.– / pro Person
ab Halifax bis St. John's
Highlights: Gros Morne Nationalpark, L’Anse aux Meadows National Historic Site, Chance der Sichtung von...
13 Tage / 12 Nächte
Facettenreiches Ostkanada
ab CHF 2480.– / pro Person
ab Toronto bis Montréal
Highlights: Majestätische Niagarafälle & Toronto, Aufenthalt in einer Lodge am See, Quebec City & Indigene Kultur,...
9 Tage / 8 Nächte
Kanadische Kontraste
ab CHF 3960.– / pro Person
ab Montréal bis Vancouver
Highlights: Das Beste von Ost- und Westkanada, Niagarafälle, Banff Nationalpark, Besuch der Städte Toronto, Ottawa,...
15 Tage / 14 Nächte
Kanadische Kontraste Ostkanada
ab CHF 1450.– / pro Person
ab Montréal bis Toronto
Highlights: Besuch der imposanten Niagara Fällen, Erkundung des charmanten Québec City, Pulsierende Hauptstadt...
8 Tage / 7 Nächte
Ostkanada Highlights 12 Tage
ab CHF 2780.– / pro Person
ab/bis Toronto
Highlights: Die facettenreichen Grossstädte Toronto und Montréal, Savoire-vivre in Québec City, Idyllische 1000...
12 Tage / 11 Nächte
Ostkanada Highlights 9 Tage
ab CHF 2075.– / pro Person
ab/bis Toronto
Highlights: Die grösseren Städte Ostkanadas, Savoire-vivre in Québec City, Idyllische 1000 Islands Region, Algonquin...
9 Tage / 8 Nächte
Ostkanada Highlights 9 Tage
ab CHF 2210.– / pro Person
ab Montréal bis Toronto
Highlights: Die grossen Städte Ostkanadas, Savoire-vivre in Québec City, Idyllische 1000 Islands Region, Algonquin...
9 Tage / 8 Nächte
The Atlantic Maritimes 13 Tage
ab CHF 4395.– / pro Person
ab/bis Halifax
Highlights: Spektakuläre Hopewell Rocks & Bay of Fundy, Verträumtes Lunenburg & Peggy’s Cove, Idyllisches...
13 Tage / 12 Nächte
The Atlantic Maritimes 23 Tage
ab CHF 8504.– / pro Person
ab Halifax bis St. John's
Highlights: Fischerdörfer und Leuchttürme, Maritimes Flair, Tolle Ausflüge inbegriffen, Erlebnisreiches Neufundland &...
23 Tage / 22 Nächte
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Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.
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Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.
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