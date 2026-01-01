Beschreibung

Lage Val-Jalbert ist eine Geistertadt, die 1901 rund um eine Zellstofffabrik gegründet wurde. Die Unterkunft liegt direkt in der Geisterstadt beim Lac Saint-Jean.

Angebot Restaurant mit exzellenter Küche sowie Souvenirshop. In der interessant gestalteten Geisterstadt können Sie die vergangenen Tage lebendig werden lassen. Sämtliche Installationen stehen zum Erkunden zur Verfügung. Zudem gibt es Wanderwege, einen Wasserfall, eine Seilbahn und schöne Natur.