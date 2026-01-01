Village Historique de Val-Jalbert
Chambord
Beschreibung
Lage
Val-Jalbert ist eine Geistertadt, die 1901 rund um eine Zellstofffabrik gegründet wurde. Die Unterkunft liegt direkt in der Geisterstadt beim Lac Saint-Jean.
Angebot
Restaurant mit exzellenter Küche sowie Souvenirshop. In der interessant gestalteten Geisterstadt können Sie die vergangenen Tage lebendig werden lassen. Sämtliche Installationen stehen zum Erkunden zur Verfügung. Zudem gibt es Wanderwege, einen Wasserfall, eine Seilbahn und schöne Natur.
Zimmer
24 Unterkünfte verschiedener Typen. Die Zimmer im «Dorf» sind gemütlich und verfügen über Kaffeekocher und Kühlschrank. WIFI kostenlos.
ab CHF 148.– / pro Person
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