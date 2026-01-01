Beschreibung

Lage Nur ca. 15 Fahrminuten ausserhalb von Québec City liegt das Hotel & Museum der «First Nations», welches mit viel Liebe zum Detail eingerichtet ist.

Angebot Gutes Restaurant, eine Bar, Pool und Fitnessbereich. Ausserdem profitieren alle Hotelgäste von einem gratis Eintritt ins hauseigene Museum.