Hôtel Musée Premières Nations
Wendake
Beschreibung
Lage
Nur ca. 15 Fahrminuten ausserhalb von Québec City liegt das Hotel & Museum der «First Nations», welches mit viel Liebe zum Detail eingerichtet ist.
Angebot
Gutes Restaurant, eine Bar, Pool und Fitnessbereich. Ausserdem profitieren alle Hotelgäste von einem gratis Eintritt ins hauseigene Museum.
Zimmer
Die 55 Zimmer wurden von den «First Nations» gestaltet und bieten Kaffeekocher, Kühlschrank, Bademäntel, französischen Balkon sowie kostenloses WIFI.
ab CHF 119.– / pro Person
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