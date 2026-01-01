Knecht Reisegruppe Gütesiegel
kanada Reisen Gütesiegel
kanadareisen

Manoir Hovey

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

North Hatley

Das ehemalige Herrenhaus gehört zur Relais & Chateâux Hotelkette und verspricht einen exzellenten Service und einen exklusiven Aufenthalt.

Beschreibung

Lage
Die historische Unterkunft befindet sich in den Eastern Townships im Südosten von Québec, direkt am Lake Massawippi. Das Zentrum von North Hatley ist nur etwa 5 Fahrminuten entfernt, Montréal ca. 1.5 Stunden.
Angebot
Restaurant mit guter, regionaler Küche, Bar, Pool, 2 Whirlpools, Sauna, Dampfbad und Spa.
Zimmer
Die 36 Zimmer sind individuell und geschmackvoll eingerichtet mit Kaffeekocher, Bademänteln und kostenlosem WIFI.
Aktivitäten
Tennis, Golf, Kanu-, Kajak- und Pedalofahren sowie Fahrradfahren.
ab CHF 195.– / pro Person

Loading map...

Ähnliche Reisen