Manoir Hovey
North Hatley
Beschreibung
Lage
Die historische Unterkunft befindet sich in den Eastern Townships im Südosten von Québec, direkt am Lake Massawippi. Das Zentrum von North Hatley ist nur etwa 5 Fahrminuten entfernt, Montréal ca. 1.5 Stunden.
Angebot
Restaurant mit guter, regionaler Küche, Bar, Pool, 2 Whirlpools, Sauna, Dampfbad und Spa.
Zimmer
Die 36 Zimmer sind individuell und geschmackvoll eingerichtet mit Kaffeekocher, Bademänteln und kostenlosem WIFI.
Aktivitäten
Tennis, Golf, Kanu-, Kajak- und Pedalofahren sowie Fahrradfahren.
ab CHF 195.– / pro Person
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