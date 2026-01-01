Quebec City Reisen vom Spezialisten
Frankreich in Nordamerika vom Spezialisten
The Fairmont Le Château Frontenac
ab CHF 252.– / pro Person
Québec City
Das Hotel thront prunkvoll über der Altstadt von Québec City. Das Funiculaire du View-Québec, welches die Ober- und...
Auberge Saint-Antoine
Preis auf Anfrage
Québec City
Ideal im Herzen des ältesten Stadtteils von Québec City mit Blick auf den St. Lorenz- Strom gelegen. Die historischen...
Hotel Manoir Victoria
ab CHF 129.– / pro Person
Québec City
Dieses historische Hotel aus dem 19. Jahrhundert liegt innerhalb der Stadtmauer in einer ruhigen Seitenstrasse....
Hotel 71
Preis auf Anfrage
Québec City
Das Gebäude, das aus dem 19. Jahrhundert stammt, steht mitten in der Altstadt. Zahlreiche Geschäfte und Cafés...
Hôtel Port-Royal
ab CHF 138.– / pro Person
Québec City
Die Unterkunft liegt im Hafengebiet unweit der Altstadt. Zum Funiculaire du Vieux-Québec, welches die Ober- mit der...
Le Monastère des Augustines
ab CHF 146.– / pro Person
Québec City
Das zum Hotel umgebaute, ehemalige Kloster aus dem 17. Jahrhundert liegt mitten in der Stadt und unweit von Bahnhof,...
Quebec City Reisen
Ostkanada entdecken mit dem Spezialisten
Während ein paar entspannten Tagen das charmante Quebec City zu entdecken und dabei das französisch angehauchte Savoir-vivre zu geniessen, gestaltet Ihren Stadtaufenthalt so angenehm. Wählen Sie als Basis für den Beginn Ihres Kanada Urlaubs eines der komfortablen Hotels in unserem Angebot. Quebec City liegt in der Nähe der US-amerikanischen Grenze und ist damit auch ein guter Ausgangspunkt für Rundreisen im Nachbarland. Sie könnten auch ein Motorhome anmieten und ab Quebec City die atlantischen Provinzen wie New Brunswick oder Nova Scotia ansteuern.
Lassen Sie sich Ihren Ferientraum in Traumferien verwandeln und sprechen Sie mit unseren Kanada Spezialisten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Indian Summer Angebote
Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.
Reisen nach Kanada mit Kindern
Bei uns finden Sie ausgesuchte Familienhotels mit speziellen Angeboten für Kinder.
Urlaub in Kanada
Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.
Winterferien in Kanada
Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.
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Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Kanada-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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