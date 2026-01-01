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Quebec City, Canada

Quebec City Reisen vom Spezialisten

Frankreich in Nordamerika vom Spezialisten

Am Nordufer des Saint Lawrence River liegt die Hauptstadt der französischsprechenden Provinz Quebec. Quebec Citys pittoreske Altstadt Haute-Ville ist von einer Stadtmauer umgeben und gehört zum UNESCO Welterbe. In der Unterstadt, Basse-Ville, bezaubern malerische Gassen die Besucher. Nehmen Sie sich auf Ihrem Stadtrundgang die Zeit, um kleine schicke Läden, gemütliche Cafés und Galerien zu erkunden. In den Fussgängerzonen werden Ihnen zahlreiche Strassenmusiker und Künstler begegnen. Das Fairmont Château Frontenac ist das Wahrzeichen der Stadt und die Top-Hoteladresse Quebec Citys.

Das Märchenschloss ist nahezu aus jeder Ecke zu sehen und verleiht der europäischsten Stadt Nordamerikas einen mittelalterlichen Touch. Am schönsten ist jedoch der Blick auf das Château vom Wasser aus. Während einer Bootstour auf dem Fluss bekommt man die Stadt mit gerade einmal 500 000 Einwohnern aus einer ganz neuen Perspektive zu sehen. Nur 15 Minuten von Downtown Quebec entfernt liegen die Montmorency-Wasserfälle – nicht ganz so bombastisch wie die Niagarafälle, aber doch 30 Meter höher!

Outdoorsportler zieht es meist in den nahegelegenen Jacques-Cartier-Nationalpark. Wer gerne aktiv unterwegs ist, kann hier auf dem gleichnamigen Fluss gemütliche Kanu-Touren mit der ganzen Familie unternehmen.

The Fairmont Le Château FrontenacHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 252.– / pro Person
Québec City
Das Hotel thront prunkvoll über der Altstadt von Québec City. Das Funiculaire du View-Québec, welches die Ober- und...
Auberge Saint-AntoineHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Québec City
Ideal im Herzen des ältesten Stadtteils von Québec City mit Blick auf den St. Lorenz- Strom gelegen. Die historischen...
Hotel Manoir VictoriaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 129.– / pro Person
Québec City
Dieses historische Hotel aus dem 19. Jahrhundert liegt innerhalb der Stadtmauer in einer ruhigen Seitenstrasse....
Hotel 71Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Québec City
Das Gebäude, das aus dem 19. Jahrhundert stammt, steht mitten in der Altstadt. Zahlreiche Geschäfte und Cafés...
Hôtel Port-RoyalHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 138.– / pro Person
Québec City
Die Unterkunft liegt im Hafengebiet unweit der Altstadt. Zum Funiculaire du Vieux-Québec, welches die Ober- mit der...
Le Monastère des AugustinesHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 146.– / pro Person
Québec City
Das zum Hotel umgebaute, ehemalige Kloster aus dem 17. Jahrhundert liegt mitten in der Stadt und unweit von Bahnhof,...

Quebec City Reisen

Ostkanada entdecken mit dem Spezialisten

Während ein paar entspannten Tagen das charmante Quebec City zu entdecken und dabei das französisch angehauchte Savoir-vivre zu geniessen, gestaltet Ihren Stadtaufenthalt so angenehm. Wählen Sie als Basis für den Beginn Ihres Kanada Urlaubs eines der komfortablen Hotels in unserem Angebot. Quebec City liegt in der Nähe der US-amerikanischen Grenze und ist damit auch ein guter Ausgangspunkt für Rundreisen im Nachbarland. Sie könnten auch ein Motorhome anmieten und ab Quebec City die atlantischen Provinzen wie New Brunswick oder Nova Scotia ansteuern.

Lassen Sie sich Ihren Ferientraum in Traumferien verwandeln und sprechen Sie mit unseren Kanada Spezialisten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

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Von der Einreise bis hin zu Klimatabellen, mit unseren Tipps wird die Reise unvergesslich.

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