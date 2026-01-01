Beschreibung

Lage Die Unterkunft ist ein wahres Naturparadies in der malerischen Landschaft des Saguenay Fjords. Saint-Rose-du-Nord liegt etwa 10 Minuten mit dem Auto entfernt. Tadoussac erreichen Sie in gut einer Stunde.

Zimmer Die 5 einzigartigen und umweltfreundlich gebauten Unterkünfte in Form von Chalets, Pods und Jurten sind von der Natur umgeben und bieten Platz für 2-4 Personen. Sie sind ausgestattet mit Kaffeekocher, Kühlschrank, Kochmöglichkeit sowie ein mit Holz beheiztes Nordisches Aussenbad und Aussensitzplatz. WIFI kostenlos.