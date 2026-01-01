Exode en Nature
Sainte Rose du Nord
Beschreibung
Lage
Die Unterkunft ist ein wahres Naturparadies in der malerischen Landschaft des Saguenay Fjords. Saint-Rose-du-Nord liegt etwa 10 Minuten mit dem Auto entfernt. Tadoussac erreichen Sie in gut einer Stunde.
Zimmer
Die 5 einzigartigen und umweltfreundlich gebauten Unterkünfte in Form von Chalets, Pods und Jurten sind von der Natur umgeben und bieten Platz für 2-4 Personen. Sie sind ausgestattet mit Kaffeekocher, Kühlschrank, Kochmöglichkeit sowie ein mit Holz beheiztes Nordisches Aussenbad und Aussensitzplatz. WIFI kostenlos.
Aktivitäten
Der Saguenay Fjord sowie der Saguenay Nationalpark bieten hervorragende Möglichkeiten für Outdoor Aktivitäten wie Wanderungen oder Kajakfahrten. Im Sommer werden auch Bootstouren angeboten. Zudem ist die Unterkunft eine gute Ausgangsbasis für Walbeobachtungen in Tadoussac.
ab CHF 145.– / pro Person
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