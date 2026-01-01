Beschreibung

Lage Die elegante und imposante Lodge liegt auf halbem Weg zwischen Montréal und Québec City. Inmitten von Wäldern und angrenzend zum Mastigouche Wildlife Reservat, überblickt die Lodge den Sacacomie- See.

Angebot Die eindrückliche Holz-Lodge bietet ein Restaurant, eine kleine Bar, eine grosse Terrasse für eine herrliche Aussicht auf die umliegenden Wälder und den See. Darüber hinaus stehen ein Pool, ein Whirlpool sowie ein renommiertes Geothermal- Spa mit Dampfbad und Sauna zur Verfügung.

Zimmer 106 rustikale, heimelige, eher kleine Zimmer mit viel Holz. Diese sind ausgestattet mit Kaffeekocher, Bademäntel und gratis WIFI. Es befindet sich kein TV in den Zimmern. Aufgrund der verwinkelten Struktur der Lodge sind die Zimmer sehr unterschiedlich geschnitten und unterschiedlich hell.

Tipp vom Spezialisten Für einen perfekten Aufenthalt empfehlen wir, 2 Nächte in einem Lake Side Zimmer zu verbringen. Geniessen Sie dabei die wunderschöne Aussicht auf den Sacacomie- See.