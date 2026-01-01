Hotel Sacacomie
Saint Alexis des Monts
Beschreibung
Lage
Die elegante und imposante Lodge liegt auf halbem Weg zwischen Montréal und Québec City. Inmitten von Wäldern und angrenzend zum Mastigouche Wildlife Reservat, überblickt die Lodge den Sacacomie- See.
Angebot
Die eindrückliche Holz-Lodge bietet ein Restaurant, eine kleine Bar, eine grosse Terrasse für eine herrliche Aussicht auf die umliegenden Wälder und den See. Darüber hinaus stehen ein Pool, ein Whirlpool sowie ein renommiertes Geothermal- Spa mit Dampfbad und Sauna zur Verfügung.
Zimmer
106 rustikale, heimelige, eher kleine Zimmer mit viel Holz. Diese sind ausgestattet mit Kaffeekocher, Bademäntel und gratis WIFI. Es befindet sich kein TV in den Zimmern. Aufgrund der verwinkelten Struktur der Lodge sind die Zimmer sehr unterschiedlich geschnitten und unterschiedlich hell.
Tipp vom Spezialisten
Für einen perfekten Aufenthalt empfehlen wir, 2 Nächte in einem Lake Side Zimmer zu verbringen. Geniessen Sie dabei die wunderschöne Aussicht auf den Sacacomie- See.
Aktivitäten
Es erwartet Sie ein umfangreiches Angebot an Aktivitäten. Sie können am Privatstrand entspannen, per Kanu, Kajak oder Pedalo den See erkunden oder Wandern. Weitere Optionen gegen Gebühr sind Bären- und Wildbeobachtungen, Fischen, Motorbootfahrten, Rundflüge per Wasserflugzeug oder Quad-Touren.
ab CHF 286.– / pro Person
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