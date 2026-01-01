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Fairmont Le Manoir Richelieu

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La Malbaie

Mit seiner traumhaften Lage und dem grossen Angebot, bietet die Unterkunft ein aussergewöhnliches Erlebnis.

Beschreibung

Lage
Das Schlosshotel liegt ganz majestätisch auf einer Anhöhe zwischen Meer und Gebirge in La Malbaie, ca. 90 Fahrminuten von Québec City entfernt.
Angebot
Das Angebot umfasst 3 Restaurants, eine Bar mit Lounge, je einen Indoor- und Outdoorpool, ein Fitnesscenter und einen Spa-Bereich. Aktive Gäste können sich auf dem hauseigenen Golf- und Tennisplatz sportlich betätigen.
Zimmer
Die 405 eleganten Zimmer sind mit Nespresso Kaffeemaschine, Bademäntel und WLAN Zugang (gegen Gebühr) ausgestattet.
Preis auf Anfrage

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