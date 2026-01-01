Beschreibung

Lage Das Schlosshotel liegt ganz majestätisch auf einer Anhöhe zwischen Meer und Gebirge in La Malbaie, ca. 90 Fahrminuten von Québec City entfernt.

Angebot Das Angebot umfasst 3 Restaurants, eine Bar mit Lounge, je einen Indoor- und Outdoorpool, ein Fitnesscenter und einen Spa-Bereich. Aktive Gäste können sich auf dem hauseigenen Golf- und Tennisplatz sportlich betätigen.