Auberge sous les arbres
Gaspé
Beschreibung
Lage
Das Inn befindet sich im Zentrum von Gaspé, mit Blick auf die Gaspé Bucht. Der Forillion Nationalpark ist ca. 35 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Den Gästen steht ein Frühstücksraum, ein Garten und eine Gemeinschaftslounge mit Feuerstelle zur Verfügung.
Zimmer
Die 14 Zimmer sind gemütlich und individuell eingerichtet. Zur Ausstattung gehören Kaffeekocher, Kühlschrank und kostenloses WIFI. Die Superior Zimmer verfügen zusätzlich über Balkon und Blick auf den Garten oder die Bucht.
ab CHF 100.– / pro Person
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