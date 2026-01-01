Beschreibung

Lage Das Inn befindet sich im Zentrum von Gaspé, mit Blick auf die Gaspé Bucht. Der Forillion Nationalpark ist ca. 35 Fahrminuten entfernt.

Angebot Den Gästen steht ein Frühstücksraum, ein Garten und eine Gemeinschaftslounge mit Feuerstelle zur Verfügung.