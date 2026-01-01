Entourage Sur-Le-Lac
Lac-Beauport
Beschreibung
Lage
Das Ferienresort liegt nur ca. 20 Fahrminuten nördlich von Québec City, direkt am schönen Beauport See.
Angebot
Restaurant, Bar, Pool, Whirlpool, Spa, Fitnessbereich, Billard, Kinderspielzimmer, Badestrand, Tischtennis, Volleyballfeld, Yoga- und Fitnesskurse, Verleih von Kajaks, SUP und Fahrrädern.
Zimmer
166 grosse, trendige Studios mit Holzböden, Kaffeekocher, Kühlschrank, Mikrowelle, Bademänteln und Balkon. WIFI gegen Gebühr.
ab CHF 162.– / pro Person
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