Victoria Ferien vom Spezialisten
Die Hauptstadt auf der Insel
Fairmont Empress
Preis auf Anfrage
Victoria
Das Hotel ist mit dem Victoria Konferenz- Zentrum verbunden und liegt direkt am Inner Harbour. Restaurants und...
Doubletree by Hilton
Preis auf Anfrage
Victoria
Im Zentrum von Victoria, in Gehdistanz zum Inner Harbour, gelegen. Walbeobachtungstouren und diverse Museen befinden...
Magnolia Hotel & Spa
Preis auf Anfrage
Victoria
Das Boutiquehotel befindet sich nur wenige Gehminuten vom Inner Harbour entfernt. Einkaufsmöglichkeiten und...
Delta Victoria Ocean Pointe Resort & Spa
ab CHF 195.– / pro Person
Victoria
Etwas abseits vom Zentrum, direkt am Inner Harbour gelegen. Ca. 15 Gehminuten zu den Einkaufsmöglichkeiten und...
Inn at Laurel Point
ab CHF 120.– / pro Person
Victoria
Sehr schön am Inner Harbour, auf einer Halbinsel gelegenes Hotel. Nur wenige Gehminuten vom Parlamentsgebäude...
Victoria Reisen
Eine entspannte Provinzhauptstadt erleben mit dem Spezialisten
Ein Abstecher nach Vancouver Island ist auch Teil verschiedener Rundreisen. Unabhängig entdecken Sie Victoria und das Naturparadies Vancouver Island aber mit einem Mietwagen oder Motorhome. Regelmässige Autofähren verkehren zwischen dem Festland und Vancouver Island. Ein breites Hotel Angebot steht Ihnen in Victoria ebenfalls zur Verfügung. Fragen Sie unsere Kanada Spezialisten nach Insider Tipps und Reisevorschlägen für Ihre Ferien in Victoria.
Indian Summer Angebote
Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.
Reisen nach Kanada mit Kindern
Bei uns finden Sie ausgesuchte Familienhotels mit speziellen Angeboten für Kinder.
Urlaub in Kanada
Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.
Winterferien in Kanada
Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.
Kataloge
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Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Kanada-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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