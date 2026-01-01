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Government Building at Victoria Canada

Victoria Ferien vom Spezialisten

Die Hauptstadt auf der Insel

Doppeldeckerbusse, Nachmittagstee, schlossähnliche Häuser und Pubs, die in Leeds oder Birmingham stehen könnten: Die Hauptstadt der Provinz British Columbia setzt schon lange auf seine Zugehörigkeit zum Commonwealth und der britischen Krone. Obschon sommerliche Cricket-Spiele noch immer beliebt sind, gibt sich die lebenswerte Stadt Victoria des 21. Jahrhunderts kosmopolitisch und weltoffen. So prägen zum Beispiel eine spannende Esskultur, die locker europäische Wurzeln mit asiatischer Küche verschmelzt oder Craft Bier aus diversen handwerklichen Brauereien ein breites kulinarisches Angebot.

Dass das Leben auf einer Insel üblicherweise etwas gemächlicher abläuft, zeigt sich auch am beliebtesten Transportmittel in Victoria: Die Anzahl Fahrräder lässt eher auf holländische als britische Wurzeln schliessen! Im Vergleich zu den gläsernen Wolkenkratzern von Vancouver ist Victoria entspannter und niedriger gelegen. Vom Beacon Hill Park Aussichtspunkt kann man an klaren Tagen den Umriss der eindrücklichen Vulkan- und Bergwelt im Mount Olympic Nationalpark im amerikanischen Bundesstaat Washington erkennen.

An lauen Sommertagen herrscht eine ausgeprägte Ferienatmosphäre, wenn sich die Menschen von den Fähren häufen, um dem Chaos auf dem Festland zu entfliehen und die Arbeit zu vergessen.

Entlang der Wharf Street verbringen Reisende gerne einen Nachmittag in den Coffee Shops. Unsere Kanada-Spezialisten erarbeiten Ihnen gerne eine Offerte für Ihre Entdeckungsreise auf Vancouver Island.

Fairmont EmpressHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Victoria
Das Hotel ist mit dem Victoria Konferenz- Zentrum verbunden und liegt direkt am Inner Harbour. Restaurants und...
Doubletree by HiltonHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Victoria
Im Zentrum von Victoria, in Gehdistanz zum Inner Harbour, gelegen. Walbeobachtungstouren und diverse Museen befinden...
Magnolia Hotel & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Victoria
Das Boutiquehotel befindet sich nur wenige Gehminuten vom Inner Harbour entfernt. Einkaufsmöglichkeiten und...
Delta Victoria Ocean Pointe Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 195.– / pro Person
Victoria
Etwas abseits vom Zentrum, direkt am Inner Harbour gelegen. Ca. 15 Gehminuten zu den Einkaufsmöglichkeiten und...
Inn at Laurel PointHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 120.– / pro Person
Victoria
Sehr schön am Inner Harbour, auf einer Halbinsel gelegenes Hotel. Nur wenige Gehminuten vom Parlamentsgebäude...

Victoria Reisen

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Reiseinformationen

Von der Einreise bis hin zu Klimatabellen, mit unseren Tipps wird die Reise unvergesslich.

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