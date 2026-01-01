Beschreibung

Lage Einzige Unterkunft, die direkt im Gaspésie Provincial Park, mit Blick auf den Mont Albert, liegt. Sainte-Anne-des-Monts ist in ungefähr 30 Minuten erreichbar.

Angebot Das Angebot umfasst ein Restaurant, eine Bistro-Bar, einen Pool (saisonal), eine Sauna sowie eine Waschmöglichkeit. Der Eintritt in den Gaspésie Provincial Park ist inbegriffen.

Zimmer 60 schöne, moderne Zimmer mit Kaffeekocher, Kühlschrank und kostenlosem WIFI. Chalets und Cottages buchbar. Kein Handyempfang in dieser Region.