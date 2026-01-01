Gîte du Mont Albert
Sainte Anne des Monts
Beschreibung
Lage
Einzige Unterkunft, die direkt im Gaspésie Provincial Park, mit Blick auf den Mont Albert, liegt. Sainte-Anne-des-Monts ist in ungefähr 30 Minuten erreichbar.
Angebot
Das Angebot umfasst ein Restaurant, eine Bistro-Bar, einen Pool (saisonal), eine Sauna sowie eine Waschmöglichkeit. Der Eintritt in den Gaspésie Provincial Park ist inbegriffen.
Zimmer
60 schöne, moderne Zimmer mit Kaffeekocher, Kühlschrank und kostenlosem WIFI. Chalets und Cottages buchbar. Kein Handyempfang in dieser Region.
Aktivitäten
Wandern, Tierbeobachtungen.
Preis auf Anfrage
Loading map...