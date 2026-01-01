Ca. 20 Fahrminuten nördlich von Québec City. Die Unterkunft befindet sich direkt an einem See gelegen und ist umgeben von Wäldern.

Zum Angebot gehören ein Bistro mit Bar, ein Foodtruck (saisonal), ein Pool, Whirlpool, Sauna und Fitnessbereich. Weitere mögliche Aktivtäten sind Kanu-, Kajak- und Pedalofahren, Wandern oder Tierbeobachtungstouren.