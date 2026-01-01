Station Touristique Duchesnay
Sainte Catherine de la Jacques Cartier
Beschreibung
Lage
Ca. 20 Fahrminuten nördlich von Québec City. Die Unterkunft befindet sich direkt an einem See gelegen und ist umgeben von Wäldern.
Angebot
Zum Angebot gehören ein Bistro mit Bar, ein Foodtruck (saisonal), ein Pool, Whirlpool, Sauna und Fitnessbereich. Weitere mögliche Aktivtäten sind Kanu-, Kajak- und Pedalofahren, Wandern oder Tierbeobachtungstouren.
Zimmer
48 gemütlich eingerichteten Zimmer mit Kühlschrank, Kaffeekocher und kostenlosem WIFI.
ab CHF 165.– / pro Person
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