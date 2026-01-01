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Auberge des Battures

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La Baie

Eine rustikale Lodge mit vielen Möglichkeiten, die grossartige Natur auszukundschaften.

Beschreibung

Lage
Das Hotel befindet sich ca. 1 km von La Baie entfernt, direkt am Saguenay Fjord. Das Fjord Museum ist in ca. 5 Fahrminuten erreichbar.
Angebot
Nebst der wunscherschönen Aussicht auf den Fjord, bietet die Unterkunft ein Restaurant, eine Bar und eine gemütliche Terrasse. Die Auberge ist ausserdem ein guter Ausgangspunkt für Bärenbeobachtungen und Wanderungen. Fitnessraum.
Zimmer
Die 32 Zimmer sind mit Holzboden, Kaffeekocher, Mini-Kühlschrank und gratis WLAN ausgestattet.
Preis auf Anfrage

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