Beschreibung

Lage Das Hotel befindet sich ca. 1 km von La Baie entfernt, direkt am Saguenay Fjord. Das Fjord Museum ist in ca. 5 Fahrminuten erreichbar.

Angebot Nebst der wunscherschönen Aussicht auf den Fjord, bietet die Unterkunft ein Restaurant, eine Bar und eine gemütliche Terrasse. Die Auberge ist ausserdem ein guter Ausgangspunkt für Bärenbeobachtungen und Wanderungen. Fitnessraum.