Beschreibung

Lage Etwa 100 Kilometer von Tadoussac entfernt, befindet sich diese Unterkunft und begeistert mit einem unvergleichlichen Blick auf den wunderschönen Saguenay Fjord. Neben der atemberaubenden Aussicht bestimmen drei Nationalparks und unendlich scheinende Wälder die Umgebung.

Angebot Den Gästen steht ein Restaurant mit Panoramaterrasse (nicht täglich geöffnet), eine Bar sowie ein Kinderspielplatz zur Verfügung.

Zimmer Die 47 Zimmer sind rustikal, mit viel Holz eingerichtet. Sie verfügen über einen Kaffeekocher, aber weder über TV noch Telefon. Kostenloses WIFI ist bei der Lobby verfügbar.

Tipp vom Spezialisten Besonders für einen längeren Aufenthalt empfehlen wir die für einen geringen Aufpreis erhältlichen «Private Chalets», welche mit viel Liebe zum Detail und im typischen kanadischen Holzstil gebaut sind. Diese befinden sich etwas weiter weg vom Haupthaus und verfügen über eine besonders tolle Aussicht auf den Saguenay Fjord.

Aktivitäten Die Unterkunft bietet eine grosse Auswahl an Aktivitäten. Insbesondere Wanderungen, Kanufahren oder Tierbeobachtungen sind bei den Gästen beliebt. Ausserdem lädt ein Badesee, welcher sich nur ungefähr 300 Meter von der Lodge befindet, zum Baden ein. Die Lodge bietet sich auch wunderbar als Ausgangsbasis für Walbeobachtungstouren in Tadoussac an. Im Winter ist die Unterkunft der perfekte Ausgangspunkt für Hundeschlitten- oder Schneeschuhtouren.