Auberge du Cap au Leste
Sainte Rose du Nord
Beschreibung
Lage
Etwa 100 Kilometer von Tadoussac entfernt, befindet sich diese Unterkunft und begeistert mit einem unvergleichlichen Blick auf den wunderschönen Saguenay Fjord. Neben der atemberaubenden Aussicht bestimmen drei Nationalparks und unendlich scheinende Wälder die Umgebung.
Angebot
Den Gästen steht ein Restaurant mit Panoramaterrasse (nicht täglich geöffnet), eine Bar sowie ein Kinderspielplatz zur Verfügung.
Zimmer
Die 47 Zimmer sind rustikal, mit viel Holz eingerichtet. Sie verfügen über einen Kaffeekocher, aber weder über TV noch Telefon. Kostenloses WIFI ist bei der Lobby verfügbar.
Tipp vom Spezialisten
Besonders für einen längeren Aufenthalt empfehlen wir die für einen geringen Aufpreis erhältlichen «Private Chalets», welche mit viel Liebe zum Detail und im typischen kanadischen Holzstil gebaut sind. Diese befinden sich etwas weiter weg vom Haupthaus und verfügen über eine besonders tolle Aussicht auf den Saguenay Fjord.
Aktivitäten
Die Unterkunft bietet eine grosse Auswahl an Aktivitäten. Insbesondere Wanderungen, Kanufahren oder Tierbeobachtungen sind bei den Gästen beliebt. Ausserdem lädt ein Badesee, welcher sich nur ungefähr 300 Meter von der Lodge befindet, zum Baden ein. Die Lodge bietet sich auch wunderbar als Ausgangsbasis für Walbeobachtungstouren in Tadoussac an. Im Winter ist die Unterkunft der perfekte Ausgangspunkt für Hundeschlitten- oder Schneeschuhtouren.
Hinweis
Die Anfahrt zur Lodge erfolgt über eine 7 km lange unbefestigte Strasse.
ab CHF 86.– / pro Person
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