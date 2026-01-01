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Hotel Tadoussac

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Tadoussac

Ein historisches Hotel in traditonellem Stil. Die Unterkunft überzeugt insbesondere durch seine Lage und das gute Preis-/ Leistungsverhältnis.

Beschreibung

Lage
Im Zentrum von Tadoussac gelegen, bietet das Hotel einen wunderschönen Blick auf den St. Lorenz-Strom. Diverse Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten sind in der Umgebung zu finden. Nur wenige Schritte entfernt, gibt es zudem eine Station für Walbeobachtungstouren.
Angebot
Restaurant, Bar, Coffeeshop, beheizter Aussenpool und Tennisplatz. Es befindet sich ein Golfplatz in der Nähe.
Zimmer
Die 149 Zimmer sind im traditionellen Stil gehalten und verfügen über gratis WLAN.
Preis auf Anfrage

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