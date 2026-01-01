Beschreibung

Lage Dieses elegante Resort liegt auf halbem Weg zwischen Montréal und Québec, in Saint-Alexis-Des-Monts. Es ist von grossartiger Natur mit weitläufigen Wäldern und mehreren Seen umgeben. Das Gelände des Resorts ist von drei Seiten von Wasser umgeben.

Angebot Kulinarisch werden Sie im hauseigenen Restaurant verköstigt, welches über eine sehr gute Küche und grosse Panoramafenster verfügt. Zur Infrastruktur des Resorts gehören zudem eine Bar, ein Pool, mehrere Saunen, ein Hammam, ein Spa und ein Fitnessbereich.

Zimmer Das Resort verfügt über 55 Zimmer. Die Unterkünfte im Hauptgebäude (Auberge) sind modern und stilvoll eingerichtet und verfügen über einen Balkon mit Gartenoder Seesicht, Kühlschrank, Kaffeekocher und kostenloses WIFI. Die Zimmer in den beiden Nebengebäuden (Pavillon) sind wenige Schritte von der Lodge entfernt.