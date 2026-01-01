Koh Samui Hotels
Ferien auf der Trauminsel beim Spezialisten buchen
Santiburi Koh Samui
ab CHF 91.– / pro Person
Ko Samui
Grosser Swimmingpool (50 m), Kinderbecken, Jacuzzi, modernes Sport- und Unterhaltungszentrum mit Tennis,...
Six Senses Samui
ab CHF 223.– / pro Person
Ko Samui
Schöner Infinity-Swimmingpool mit Poolbar beim Haupthaus sowie neuer Swimmingpool mit Sonnenliegen beim Strand....
Garrya Tongsai Bay Samui
ab CHF 135.– / pro Person
Ko Samui
Grosser Swimmingpool mit Kinderbecken sowie separater Swimmingpool an erhöhter, ruhiger Lage für Gäste über 14...
Centara Reserve Samui
ab CHF 170.– / pro Person
Ko Samui
Zwei hübsch gestaltete Poolanlagen, der Infinity-Pool ist exklusiv für erwachsene Gäste vorgesehen. Im Reserve Spa...
Bo Phut Resort & Spa
ab CHF 87.– / pro Person
Ko Samui
Der grosse Pool lädt zum Baden ein. Das Resort bietet Ihnen ein modernes Fitnesscenter, ein traumhaftes Spa mit...
Melati Beach Resort & Spa
ab CHF 98.– / pro Person
Ko Samui
Inmitten der Pool Villen steigt man in einen exklusiven Swimmingpool ein, der nach altem Thai-Khmer Design nachgebaut...
SALA Samui Choengmon Beach Resort
ab CHF 139.– / pro Person
Ko Samui
Die zwei Swimmingpools sind direkt am Strand gelegen, ein 25 Meter langer Pool und ein 210 m² grosser Fun-Pool mit...
SALA Samui Chaweng Beach Resort
ab CHF 127.– / pro Person
Ko Samui
Zwei Swimmingpools, einer davon im «Garden Wing» mit Poolbar, der andere, runde Pool liegt direkt am Strand und...
New Star Beach Resort
ab CHF 83.– / pro Person
Ko Samui
Geniessen Sie den schönen, feinsandigen Strand zum Sonnenbaden. Der grosse Swimmingpool und das türkisfarbene...
Pavilion Samui Villas & Resort
ab CHF 90.– / pro Person
Ko Samui
Sehr schön angelegter Swimmingpool mit grosszügigen Sonnenterrassen, integriertem Kinderbecken und Jacuzzi sowie...
NH Collection Samui Peace Resort
ab CHF 97.– / pro Person
Ko Samui
Grosser Swimmingpool mit Kinderbecken, Fitnesscenter, Spielplatz, Bibliothek, Boutique, Kochschule....
Bandara Spa Resort & Pool Villas
ab CHF 68.– / pro Person
Ko Samui
Hauptswimmingpool sowie zweit weitere, kleinere Pools in Strandnähe und ein separates Kinderbecken, Fitness,...
Chaweng Regent Beach Resort
ab CHF 82.– / pro Person
Ko Samui
2 Swimmingpools, einer mit Kinderbecken, Spa, Fitness sowie Kids Club.
Paradise Beach Resort
ab CHF 58.– / pro Person
Ko Samui
Zwei Swimmingpools mit Kinderpool, Kinderspielplatz, Jacuzzi, Tischtennis, Tauchen (PADI) und Kajaks. Im hübschen...
Samui Jasmine Resort
ab CHF 59.– / pro Person
Ko Samui
Vom rechteckigen Swimmingpool mit kleinem Kinderpool und Sonnenliegen schweift der Blick über das Meer. Eine...
Chaweng Cove Beach Resort
ab CHF 39.– / pro Person
Ko Samui
Drei abgestufte Swimmingpools mit Kinderbereich sowie Sonnenliegen und -schirme nahe am Strand sorgen für Abwechslung...
Fair House Beach Resort & Hotel
ab CHF 42.– / pro Person
Ko Samui
Swimmingpool mit Wasserfall im oberen Teil der Anlage und ein weiterer Pool mit Kinderbecken am Strand. Spa,...
Einfache Hotels und luxuriöse Resorts
Die Anzahl an touristischen Unterkünften auf der Insel ist gross. Durch die breite Auswahl können Sie wählen. Bevorzugen Sie es, die Nächte am Strand in einem landestypischen Bungalow zu verbringen? Oder möchten Sie sich in Ihren Ferien eine Extraportion Luxus und Komfort gönnen? Alles ist auf Koh Samui möglich. Und langweilig wird es hier selten. Das Unterhaltungsangebot auf der Ferieninsel ist immens. Wer sich nach etwas Ruhe sehnt, kann einen Ausflug an die einsamen Küsten der Nachbarinseln unternehmen.
Hier finden Sie die besten Hotels und Strände der Insel
Die meisten Reisenden steuern in ihren Koh Samui Ferien den Norden und Nordosten der Insel an. In dieser Region ist der Samui International Airport zu finden. Hier landen Maschinen aus anderen Gebieten Thailands sowie aus Singapur, Malaysia und China. Die folgenden Strände empfehlen wir Ihnen auf einer Koh Samui-Reise:
Der Chaweng Beach liegt im Nordosten der Insel. Als einer der beliebtesten Strände ist hier immer etwas los. Wer schnell neue Reisefreundschaften knüpfen möchte, ist genau richtig. Aber auch, um dem Wassersport nachzugehen, ist das der perfekte Ort. Ob Jet-Ski, Kanu oder Stand-Up-Paddling, Sie haben die Wahl! Versinkt die Sonne im Meer, erklingt moderne Musik aus den Lautsprechern der vielen Strandbars und Restaurants. Wer gerne feiert und Hotels im mittleren und oberen Preissegment sucht, der ist hier genau richtig!
Etwas weiter südlich finden Sie den Lamai Beach. Er ist etwas kleiner als der Chaweng Beach, steht ihm aber in Sachen Unterhaltung in nichts nach. Hier ist ein bekanntes Wahrzeichen der Insel zu sehen: Die Felsformation Hin Yai und Hin Ta.Ebenfalls im Norden liegt der Maenam Beach. Ganzjähriges Sommerwetter und luxuriöse Resorts machen ihn zu einem der schönsten Strände von Koh Samui. Etwas weiter östlich davon liegt der Bophut Beach. Hier geht es trotz der zahlreichen Bungalows am Strand eher ruhig zu.
Das sind nur einige der beliebten Strände von Koh Samui. Aber auch der Big Buddha, Rocky, Thongson, Chengmon, Baan Tai, Han Man, Ao Thong Po, Choeng Mon Beach sowie die Laem Yai Bay eignen sich für Badeferien in Thailand.
Allgemeine Informationen über Koh Samui
Als drittgrösste Insel Thailands hat sich Koh Samui in den letzten Jahren zum beliebten Ferienziel entwickelt. Die Unterbringungsmöglichkeiten sind vielzählig und die Anreise erfolgt über den inseleigenen Flughafen. Er gilt als einer der schönsten der Welt. Auch mit der Fähre lässt sich die Insel vom Festland gut erreichen.
Beste Reisezeit Koh Samui und Klima
Die beste Reisezeit für Koh Samui liegt zwischen Februar und September, mit den Monaten Februar bis April als optimale Zeit für einen Besuch der thailändischen Insel.
In dieser Periode bietet Koh Samui ideale Wetterbedingungen:
- Wenig Niederschlag
- Reichlich Sonnenschein
- Angenehme Temperaturen um 30°C
Das Klima auf Koh Samui ist in diesen Monaten perfekt für Strandferien, Wassersportaktivitäten und Ausflüge. Von Mai bis September bleibt das Wetter ebenfalls gut, jedoch mit gelegentlichen kurzen Regenschauern und leicht höheren Temperaturen.
Saisonale Übersicht:
- Hauptsaison: Februar bis April (optimale Bedingungen)
- Nebensaison: Mai bis September (gute Alternative)
- Übergangszeit: Dezember und Januar (ausklingende Regenzeit)
- Regenzeit: Oktober und November (zu vermeiden)
Januar und Dezember eignen sich bereits für einen Besuch, sind aber teilweise noch von der ausklingenden Regenzeit beeinflusst. Reisende sollten die Monate Oktober und November meiden, da dann die Regenzeit auf Koh Samui herrscht.
Zusammenfassend bieten die Monate Februar bis April die absolut beste Reisezeit für Ferien auf Koh Samui, gefolgt von Mai bis September als gute Alternative für Sonnenanbeter und Strandliebhaber.
Sehenswürdigkeiten auf der Insel Koh Samui: Big Buddha und Ang Thong
Die Insel Koh Samui liegt im Golf von Thailand vor der Ostküste Südthailands und verbindet Strandferien mit lohnenden Ausflugszielen. Das bekannteste Wahrzeichen ist die rund 12 Meter hohe, goldene Buddha-Statue des Wat Phra Yai: Der Big Buddha thront auf einer kleinen, über einen Damm erreichbaren Insel im Nordosten und ist schon beim Landeanflug zu sehen. Ebenfalls einen Besuch wert ist der farbenfrohe Tempel Wat Plai Laem in unmittelbarer Nähe.
Ein Highlight für Naturliebhaber ist der Marine-Nationalpark Mu Ko Ang Thong: Das Schutzgebiet westlich von Koh Samui umfasst rund 42 teils unbewohnte Inseln mit steilen Kalksteinfelsen, versteckten Buchten und einer smaragdgrünen Lagune.
Tagesausflüge mit dem Schnellboot oder Kajak lassen sich bequem ab der Insel organisieren. Und im grünen Inselinneren sorgen die Wasserfälle von Na Muang für willkommene Abkühlung. Wer die Aussicht liebt, fährt zu einem der Viewpoints im Hügelland – von dort reicht der Blick über die Küste bis weit hinaus auf den Golf von Thailand.
Mae Nam und Co.: Die ruhigen Seiten von Ko Samui entdecken
Neben den lebhaften Stränden Chaweng und Lamai bietet Samui auch stille Ecken. Der Strand von Mae Nam im Norden von Ko Samui gilt als Tipp für alle, die dem Trubel entfliehen möchten: Kokospalmen säumen den goldgelben Sandstrand, und in den einfachen Strandrestaurants geniessen Sie frischen Fisch mit Blick auf die Nachbarinsel Koh Phangan. Überhaupt prägen Kokospalmen das Bild der Insel: Lange bevor der Tourismus kam, lebten die Bewohner von Ko Samui vom Anbau und Export von Kokosnüssen.
Im ruhigeren Süden und Westen finden Sie kleine Buchten und Resorts abseits der grossen Strassen – ideal für Flitterwochen oder erholsame Wochen zu zweit. Ob quirliger Norden oder verträumter Süden: Samui bietet für jeden Feriengeschmack den passenden Strand. Unsere Spezialisten kennen die Hotels auf der Insel aus eigener Anschauung und finden mit Ihnen die Unterkunft, die zu Ihren Ferienwünschen passt.
Chaweng, Lamai und Bophut im Vergleich
Ko Samui ist die drittgrösste Insel Thailands. Welcher Küstenabschnitt passt, entscheidet über den Charakter der Ferien mehr als die Hotelkategorie.
Chaweng: der lebhafteste Strand
Sechs Kilometer heller Sand an der Ostküste, dahinter Restaurants, Läden und Nachtleben. Das Wasser fällt flach ab und ist durch ein vorgelagertes Riff geschützt. Wer Auswahl und kurze Wege will, ist hier richtig – wer Ruhe sucht, eher nicht.
Lamai: ruhiger, aber nicht verschlafen
Der zweitgrösste Strand liegt südlich und ist merklich entspannter, ohne auf Infrastruktur zu verzichten. Am Südende liegen die Felsformationen Hin Ta und Hin Yai, das bekannteste Fotomotiv der Insel.
Bophut und das Fisherman's Village
Im Norden hat sich um eine alte Holzhausstrasse ein Viertel mit Boutiquehotels und Restaurants entwickelt. Freitagabends findet dort ein Markt statt. Das Wasser ist ruhiger als in Chaweng, der Sand etwas dunkler.
Choeng Mon und der Nordosten
Die Bucht von Choeng Mon ist klein, flach und windgeschützt – die naheliegendste Wahl mit kleinen Kindern. Der Flughafen liegt wenige Minuten entfernt.
Anreise und Kombination mit Ko Phangan und Ko Tao
Ko Samui ist die einzige Insel im Golf mit eigenem Flughafen – das macht sie zum natürlichen Ausgangspunkt.
Wie Sie hinkommen
Von Bangkok dauert der Flug rund eine Stunde und zwanzig Minuten. Günstiger ist die Route über Surat Thani mit anschliessender Fähre, die insgesamt einen halben Tag beansprucht. Direktverbindungen bestehen zudem ab Singapur, Hongkong und Kuala Lumpur.
Die Nachbarinseln
Nach Ko Phangan setzen Schnellboote in rund 30 Minuten über, nach Ko Tao in eineinhalb bis zwei Stunden. Ko Tao gilt als eines der günstigsten Reviere weltweit, um den Tauchschein zu machen. Eine Kombination aus zwei dieser Inseln lässt sich problemlos planen.
Ang Thong Marine Park
Westlich vorgelagert liegt ein Archipel aus 42 Kalksteininseln mit einem türkisen Binnensee im Krater einer davon. Tagesausflüge starten morgens ab Na Thon und verbinden Schnorcheln, Kajak und eine kurze Wanderung zum Aussichtspunkt.
Häufige Fragen zu Ko Samui
Chaweng ist der lebhafteste mit der grössten Auswahl, Lamai ruhiger ohne Verzicht auf Infrastruktur, Bophut mit Fisherman's Village boutiquehaft, Choeng Mon klein und windgeschützt – die naheliegendste Wahl mit kleinen Kindern.
Von Bangkok in rund einer Stunde und zwanzig Minuten direkt zum Inselflughafen. Günstiger ist die Route über Surat Thani mit Fähre, die einen halben Tag dauert. Direktflüge bestehen auch ab Singapur, Hongkong und Kuala Lumpur.
Ja. Nach Ko Phangan fahren Schnellboote in rund 30 Minuten, nach Ko Tao in eineinhalb bis zwei Stunden. Ko Tao gilt als eines der günstigsten Reviere weltweit für den Tauchschein.
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