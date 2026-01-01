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    Chiang Rai, Thailand  

Chiang Rai Reisen vom Spezialisten

Ferien am einzigartigen Goldenen Dreieck

Wenn Sie im Rahmen einer Thailand Rundreise die schöne Stadt Chiang Rai im äussersten Norden des Landes besuchen, bietet Ihnen Ihr Aufenthalt die optimale Gelegenheit, das in der Nähe befindliche Dreiländereck zwischen Burma, Laos und Thailand ausgiebig zu erkunden. Diese auch als Goldenes Dreieck bekannte Region bietet Ihnen viele Sehenswürdigkeiten und ist lebendig und spannend. Besichtigen Sie zum Beispiel im Umfeld von Chiang Rai eine riesige Buddha-Statue. Das absolute Highlight der Gegend ist aber der imposante Wat Rong Khun Tempel, der durch sein weisses Erscheinungsbild einen atemberaubenden Anblick bietet.

Wenn Sie eines der schönsten Gebiete Thailands näher kennenlernen möchten, kontaktieren Sie unsere Spezialisten! Diese erzählen Ihnen gerne alles über Chiang Rai.

Lage und Anreise

Chiang Rai ist die Hauptstadt der gleichnamigen, nördlichsten Provinz Thailands und liegt am Fluss Kok, umgeben von Bergketten, die sich bis an die Grenzen zu Myanmar und Laos ziehen. Die Stadt verfügt über einen eigenen Flughafen mit Inlandsverbindungen; ebenso gut erreichen Sie Chiang Rai auf dem Landweg von Chiang Mai aus, womit sich die beiden wichtigsten Städte des Nordens auf einer Route verbinden lassen. Richtung Nordosten öffnet sich das Land zum Mekong, der hier die Grenze zu Laos bildet.

Sehenswertes rund um Chiang Rai

Neben dem Wat Rong Khun bietet die Region weitere Ziele, die sich gut zu Tagesausflügen kombinieren lassen:

  • Wat Rong Suea Ten, der sogenannte Blaue Tempel, mit seiner intensiven Farbgebung
  • das Baandam-Museum, das «Schwarze Haus» des Künstlers Thawan Duchanee
  • Doi Tung mit dem Mae-Fah-Luang-Garten und der ehemaligen königlichen Villa
  • Doi Mae Salong, ein chinesisch geprägtes Bergdorf inmitten von Teeplantagen
  • Mae Sai, der nördlichste Ort Thailands, direkt an der Grenze zu Myanmar
  • der Nachtmarkt in der Stadt mit Garküchen und Kunsthandwerk

Im Bergland der Provinz leben zudem verschiedene Bergvölker, darunter Akha, Lahu und Karen. Besuche in ihren Dörfern lassen sich in viele Rundreisen durch den Norden einbauen.

Beste Reisezeit

Als angenehmste Reisezeit für Nordthailand gilt die kühle Trockenzeit von etwa November bis Februar: Die Tage sind meist sonnig, in den Bergen können die Nächte spürbar frisch werden – ein warmes Kleidungsstück gehört ins Gepäck. Ab März wird es zunehmend heiss, bevor von etwa Mai bis Oktober der Monsun regelmässige, oft kurze Niederschläge bringt. Wer die Reisfelder in sattem Grün sehen möchte und mit Schauern leben kann, reist auch in dieser Zeit gut; Besichtigungen bleiben in der Regel problemlos möglich.

Für wen sich Chiang Rai eignet

Chiang Rai ist deutlich kleiner und ruhiger als Chiang Mai. Die Region passt zu Reisenden, die sich für Tempel, zeitgenössische thailändische Kunst, Teelandschaften und das Leben am Mekong interessieren und dafür gerne etwas abseits der grossen Besucherströme unterwegs sind. Strand gibt es im Norden keinen – ein Aufenthalt lässt sich aber gut mit Badeferien im Golf von Thailand oder an der Andamanenküste kombinieren. Wer weiterreisen möchte: Über den Grenzübergang bei Chiang Khong gelangen Sie nach Laos, etwa für Flussfahrten auf dem Mekong.

Untenstehend finden Sie unsere Auswahl an Hotels und Resorts in Chiang Rai und Umgebung. Unsere Spezialisten stimmen Aufenthaltsdauer, Ausflüge und Unterkunft gerne auf Ihre gesamte Thailand-Route ab.

Imperial River HouseHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 52.– / pro Person
Chiang Rai
Idyllisch am Ufer des Mae Kok Flusses liegt dieses charmante Hotel mit grossem Swim­mingpool und insgesamt nur 39...

Chiang Rai

Ein Reiseziel für Geniesser

Da Chiang Rai über zahlreiche traumhafte Hotels verfügt, können Sie sich sicher sein, dass Sie sich nach einem abwechslungsreichen Tag hier schnell und nachhaltig entspannen werden. Freundliches Personal, ansprechend eingerichtete Zimmer und kulinarische Genüsse der Extraklasse sind nur einige der Highlights, die Sie in den Hotels von Chiang Rai erwarten. Freuen Sie sich auf einen Ferienort, an dem Sie viele Attraktionen und herrliche Hotels mit Stil vorfinden.

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