Garrya Tongsai Bay Samui
Ko Samui
Beschreibung
Einleitung
Grosser Swimmingpool mit Kinderbecken sowie separater Swimmingpool an erhöhter, ruhiger Lage für Gäste über 14 Jahren. Gratis nicht motorisierter Wassersport wie Pedalo, Kanu und Schnorcheln, Tennis und 24h-Fitnesscenter. Herrlich gelegenes Spa «8LEMENTS» mit umfangreichem Angebot an Massagen und Wellness-Anwendungen sowie Yoga. Moderner Co-Working Space und Kidsclub mit diversen Aktivitäten und Kinderyoga. Souvenirshop.
Lage
In der ruhigen, kleinen und privaten Tongsai Bucht im Nordosten der Insel gelegen. Lokale Restaurants erreichen Sie mit dem Taxi in fünf Minuten, die beliebten Strände von Chaweng oder Bophut mit zahlreichen Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten in ca. 15 Minuten. Der Transfer zum Flughafen von Ko Samui dauert ca. 10 Minuten.
Angebot
Das «Rhoy Rhoy!» Restaurant beeindruckt mit traditioneller thailändischer Küche, während im «Fish Tales» Beachfront Restaurant der Fokus auf lokalem Seafood liegt. Das «EVOL» überzeugt mit neuartigen, ausgewogenen und teils veganen Menüs aus einheimischen Zutaten und dem hoteleigenen Garten. Kulinarische Abwechslung bringt das «Polad Beach Bistro & Bar» mit Salaten, Burger, Pizza und Pasta und natürlich Cocktails.
Zimmer
Fast alle 81 Suiten und Villen wurden 2022 modernisiert, sind hell und modern eingerichtet und verteilen sich in der grosszügigen Gartenanlage. Sie bieten allesamt eine geräumige Terrasse, welche mit Sonnenliegen, Tisch und Stühlen und grösstenteils auch mit einer Aussenbadewanne ausgestattet ist. Die Unterkünfte verfügen über Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Bad oder Dusche.
Der Schlaf- und Wohnbereich ist auf zwei Ebenen aufgeteilt. Alle haben eine Badewanne auf der Terrasse. Bei dieser Kategorie wurden noch nicht alle Zimmer renoviert.
Einige sind in Einzelbungalows untergebracht.
Fast alle 81 Suiten und Villen wurden 2022 modernisiert, sind hell und modern eingerichtet und verteilen sich in der grosszügigen Gartenanlage. Sie bieten allesamt eine geräumige Terrasse, welche mit Sonnenliegen, Tisch und Stühlen und grösstenteils auch mit einer Aussenbadewanne ausgestattet ist. Die Unterkünfte verfügen über Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Bad oder Dusche.
Seaview Hillside Suite (2): Jeweils zwei Suiten von 68–78 m² Fläche sind in freistehenden Bungalows untergebracht, die sich an Hanglage im Garten verteilen und teilweise Meerblick bieten.
Der Schlaf- und Wohnbereich ist auf zwei Ebenen aufgeteilt. Alle haben eine Badewanne auf der Terrasse. Bei dieser Kategorie wurden noch nicht alle Zimmer renoviert.
Beachfront Suite (24): 72–86 m² gross im dreistöckigen Hauptgebäude, gleich hinter dem Hauptpool gelegen. Die Suiten in den oberen Etagen verfügen zusätzlich über eine Badewanne auf der Terrasse und Meersicht, während die Suiten im Parterre direkten Zugang zum Poolbereich bieten und die Badewanne im Badezimmer haben, ideal für Familien.
Seafront Suite (14): Gleich wie Seaview Hillside Suite, aber in erster Reihe am Hügel über der Bucht gelegen mit herrlicher Aussicht und maximaler Privatsphäre.
Einige sind in Einzelbungalows untergebracht.
Seaview Hillside Pool Suite (7): Gleich wie Seaview Hillside Suite, zusätzlich mit eigenem 20 m² grossen Pool und schöner Meersicht.
Tongsai Seaview Pool Villa (7): Die 180 m² grossen Villen thronen in zweiter Reihe über der Bucht und bieten eine sehr geräumige Terrasse mit eigenem, kleinen Pool (3 x 5 m), Badewanne, einem gedeckten Pavillon mit Mückennetz und Sicht auf den Ozean.
Wellbeing Seafront Pool Villa (4): Gleich wie Tongsai Seaview Pool Villa, in erster Reihe zum Meer gelegen mit traumhaftem Meerblick und zusätzlich mit Sportausrüstung im Zimmer. Poolgrösse ca. 3 x 7 m.
ab CHF 135.– / pro Person
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