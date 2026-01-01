Fast alle 81 Suiten und Villen wurden 2022 modernisiert, sind hell und modern eingerichtet und verteilen sich in der grosszügigen Gartenanlage. Sie bieten allesamt eine geräumige Terrasse, welche mit Son­nen­liegen, Tisch und Stühlen und grösstenteils auch mit einer Aussenbadewanne ausgestattet ist. Die Unter­künfte verfügen über Klimaanlage, Tele­fon, gratis Internet­zu­gang, Fern­­seher, Minibar, Kaffee-/Tee­kocher, Safe, Föhn und Bad oder Dusche.

Seaview Hillside Suite (2): Jeweils zwei Suiten von 68–78 m² Fläche sind in freistehenden Bungalows untergebracht, die sich an Hanglage im Garten verteilen und teilweise Meerblick bieten.

Der Schlaf- und Wohnbereich ist auf zwei Ebenen aufgeteilt. Alle haben eine Badewanne auf der Terrasse. Bei dieser Kategorie wurden noch nicht alle Zimmer renoviert.

Beachfront Suite (24): 72–86 m² gross im dreistöckigen Haupt­­ge­bäude, gleich hinter dem Hauptpool gelegen. Die Suiten in den oberen Etagen verfügen zusätzlich über eine Badewanne auf der Terrasse und Meersicht, während die Suiten im Parterre direkten Zugang zum Poolbereich bieten und die Badewanne im Badezimmer haben, ideal für Familien.

Seafront Suite (14): Gleich wie Seaview Hillside Suite, aber in erster Reihe am Hügel über der Bucht gelegen mit herrlicher Aussicht und maximaler Privatsphäre.

Einige sind in Einzelbungalows untergebracht.

Seaview Hillside Pool Suite (7): Gleich wie Seaview Hillside Suite, zusätzlich mit eigenem 20 m² grossen Pool und schöner Meersicht.

Tongsai Seaview Pool Villa (7): Die 180 m² grossen Villen thronen in zweiter Reihe über der Bucht und bieten eine sehr geräumige Terrasse mit eigenem, kleinen Pool (3 x 5 m), Badewanne, einem gedeckten Pavillon mit Mücken­­netz und Sicht auf den Ozean.

Wellbeing Seafront Pool Villa (4): Gleich wie Tongsai Seaview Pool Villa, in erster Reihe zum Meer gelegen mit traumhaftem Meerblick und zusätzlich mit Sportausrüstung im Zimmer. Poolgrösse ca. 3 x 7 m.