Bo Phut Resort & Spa
Ko Samui
Beschreibung
Einleitung
Der grosse Pool lädt zum Baden ein. Das Resort bietet Ihnen ein modernes Fitnesscenter, ein traumhaftes Spa mit zahlreichen Wellness- und Massage-Angeboten und Wassersportmöglichkeiten. 18-Loch Golfplatz in der Nähe.
Lage
In der Bucht von Bo Phut im Norden von Ko Samui, in nur 15 Minuten vom Flughafen aus erreichbar. Zahlreiche lokale Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten sind in wenigen Gehminuten im hübschen «Fisherman’s Village» zu finden.
Angebot
Im «Sala Thai» Restaurant erwarten Sie exquisite thailändische Gaumenfreuden. Im «L’Ocean» lassen Sie sich mit mediterraner Küche vom Feinsten verwöhnen.
Zimmer
Alle Gästezimmer und Villen verfügen über Fernseher, gratis Internetzugang und bieten Ihnen alle erdenklichen Annehmlichkeiten.
Besonders ist der private Whirlpool auf der grosszügigen Terrasse.
Dazu gehören eine Terrasse und ein eigener hübscher Garten mit privatem Whirlpool, aber wenig Privatsphäre.
Die 29 komfortablen Deluxe Zimmer und 32 traumhaften Villen dieser aussergewöhnlichen Anlage liegen eingebettet in einen wunderschönen tropischen Garten mit hübschen Lotusteichen. Von den Villen aus geniessen Sie eine atemberaubende Aussicht auf das Meer oder auf das saftige Grün der gepflegten Gartenanlage. Die luxuriösen Pool-Villen sind mit privatem Swimmingpool ausgestattet – und die Beach-Front-Villen haben einen Whirlpool im Freien im grossen Garten.
Alle Gästezimmer und Villen verfügen über Fernseher, gratis Internetzugang und bieten Ihnen alle erdenklichen Annehmlichkeiten.
Deluxe Garden (22): Diese 50 m² grossen Gästezimmer sind als dreistöckige Einheiten (kein Lift) angelegt und verfügen über eine Terrasse oder einen Balkon mit Tagesbett und Sicht auf den Garten. Ein modernes Badezimmer mit Bad und separater Dusche gehört zur Grundausstattung.
Deluxe Outdoor Jacuzzi (6): Gleiche Ausstattung und Grösse wie in den Deluxe Garden Zimmern, doch sind diese Innenräume etwas kleiner aber dafür zum Meer hin ausgerichtet.
Besonders ist der private Whirlpool auf der grosszügigen Terrasse.
Garden Villa Standard (23): Diese luxuriösen Villen (65 m²) im mediterranen Stil bieten viel Freiraum mit einem grosszügigen Wohnbereich und Schlafzimmer, das Badezimmer ist mit zwei Lavabos, einer separaten Badewanne, Dusche und WC eingerichtet. Terrasse mit Blick auf den Garten.
Beachfront Villa - Outdoor Jacuzzi (1): Diese bezaubernde Villa bietet höchsten Komfort: Badezimmer mit separater Badewanne, WC und Dusche (drinnen und im Freien).
Dazu gehören eine Terrasse und ein eigener hübscher Garten mit privatem Whirlpool, aber wenig Privatsphäre.
Garden Pool Villa (2): Gleich eingerichtet wie Garden Villa Standard, jedoch zusätzlich mit eigenem, kleinen Swimmingpool (10 – 12 m²) auf der Terrasse. Die Terrasse wird von einer Mauer umgeben, damit die volle Privatsphäre gewahrt wird.
ab CHF 87.– / pro Person
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