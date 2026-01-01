Die 29 komfortablen Deluxe Zimmer und 32 traumhaften Villen dieser aussergewöhnlichen An­lage liegen eingebettet in einen wunderschönen tropischen Garten mit hübschen Lotusteichen. Von den Villen aus geniessen Sie eine atemberaubende Aussicht auf das Meer oder auf das saftige Grün der gepflegten Gar­tenanlage. Die luxuriösen Pool-Villen sind mit privatem Swimmingpool ausgestattet – und die Beach-Front-Villen haben einen Whirlpool im Freien im grossen Gar­ten.

Alle Gästezimmer und Villen verfügen über Fern­seher, gratis Internetzugang und bieten Ihnen alle erdenklichen An­nehm­lichkeiten.

Deluxe Garden (22): Diese 50 m² grossen Gäste­zim­mer sind als dreistöckige Einheiten (kein Lift) angelegt und verfügen über eine Terrasse oder einen Balkon mit Tages­bett und Sicht auf den Garten. Ein modernes Bade­zimmer mit Bad und separater Dusche gehört zur Grund­aus­stattung.

Deluxe Outdoor Jacuzzi (6): Gleiche Aus­­­stattung und Grösse wie in den Deluxe Garden Zimmern, doch sind diese Innenräume etwas kleiner aber dafür zum Meer hin ausgerichtet.

Besonders ist der private Whirlpool auf der gross­­zügigen Terrasse.

Garden Villa Standard (23): Diese luxuriösen Villen (65 m²) im mediterranen Stil bieten viel Freiraum mit einem grosszügigen Wohnbereich und Schlafzimmer, das Badezim­mer ist mit zwei Lavabos, einer separaten Bade­wanne, Dusche und WC eingerichtet. Terrasse mit Blick auf den Gar­ten.

Beachfront Villa - Outdoor Jacuzzi (1): Diese bezaubernde Villa bietet höchsten Komfort: Bade­zimmer mit separater Bade­wanne, WC und Dusche (drinnen und im Freien).

Dazu gehören eine Terrasse und ein eigener hübscher Garten mit privatem Whirlpool, aber wenig Privatsphäre.

Garden Pool Villa (2): Gleich eingerichtet wie Garden Villa Standard, jedoch zusätzlich mit eigenem, kleinen Swim­ming­pool (10 – 12 m²) auf der Terrasse. Die Terrasse wird von einer Mauer umgeben, damit die volle Privatsphäre gewahrt wird.