NH Collection Samui Peace Resort
Ko Samui
Beschreibung
Einleitung
Grosser Swimmingpool mit Kinderbecken, Fitnesscenter, Spielplatz, Bibliothek, Boutique, Kochschule. Thai-Massagen beim Pool.
Lage
Direkt am goldgelben Sandstrand von Bophut gelegen, im Norden der Insel. Zum Dorf Bophut mit dem bekannten «Fisherman's Village» sind es nur fünf Minuten zu Fuss. Der Flughafen liegt ca. 10 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Restaurant und Bar «El Salón» mit internationalen Snacks und leichten Mahlzeiten, «Sea Wrap» Beachfront Restaurant mit integrierter Bar und wunderbarer Meersicht sowie Poolbar.
Zimmer
Die weitläufige Anlage umfasst insgesamt 122 Bungalows, Villen und Zimmer. Diese sind gemütlich eingerichtet und sind in einer weitläufigen Gartenanlage verteilt. Sie sind mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und einem Tagesbett ausgestattet.
Die weitläufige Anlage umfasst insgesamt 122 Bungalows, Villen und Zimmer. Diese sind gemütlich eingerichtet und sind in einer weitläufigen Gartenanlage verteilt. Sie sind mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und einem Tagesbett ausgestattet.
Premier Villa (55): 42 m² gross mit Dusche, im hinteren Teil der Anlage gelegen mit Terrasse und Gartensicht.
Superior Villa (19): 50 m² grosse, modern eingerichtete Villa mit Badewanne, im mittleren Teil der Anlage gelegen, teilweise mit geräumigem Wohnbereich.
Deluxe Villa (12): Gleich wie die Superior Villa, jedoch mit 55 m² Wohnfläche.
Pool Suite (10): 70 m² grosse Zimmer mit Jacuzzi Badewanne und kleinem Plunge Pool auf der Terrasse, im Parterre des zweistöckigen Gebäudes gelegen.
One Bedroom Pool Villa (6): Ca. 120 m² grosse, moderne Villa mit Bad und Dusche, Wohnbereich und Terrasse mit schönem Pool, nahe am Strand und Pool gelegen.
ab CHF 97.– / pro Person
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