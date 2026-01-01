Die weitläufige An­lage umfasst insgesamt 122 Bungalows, Villen und Zim­mer. Diese sind gemütlich eingerichtet und sind in einer weit­läufigen Gartenanlage verteilt. Sie sind mit Kli­maanlage, Te­le­fon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaf­fee-/Teekocher, Safe, Föhn und einem Tages­bett ausgestattet.

Premier Villa (55): 42 m² gross mit Dusche, im hinteren Teil der Anlage gelegen mit Terrasse und Gartensicht.

Superior Villa (19): 50 m² grosse, modern eingerichtete Villa mit Bade­wanne, im mittleren Teil der Anlage gelegen, teilweise mit geräumigem Wohnbereich.

Deluxe Villa (12): Gleich wie die Superior Villa, jedoch mit 55 m² Wohnfläche.



Pool Suite (10): 70 m² grosse Zimmer mit Jacuzzi Bade­wanne und kleinem Plunge Pool auf der Terrasse, im Parterre des zweistöckigen Gebäudes gelegen.

One Bedroom Pool Villa (6): Ca. 120 m² grosse, mo­derne Villa mit Bad und Dusche, Wohnbereich und Terrasse mit schönem Pool, nahe am Strand und Pool gelegen.