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NH Collection Samui Peace Resort

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Ko Samui

Der grosszügige, tropische Garten, die hübsch eingerichteten Unterkünfte und die Ferienatmosphäre, welche diese Anlage ausstrahlt sorgen für unbeschwerte Ferien am Strand.

Beschreibung

Einleitung
Grosser Swimmingpool mit Kinder­becken, Fitnesscenter, Spielplatz, Bi­­blio­­thek, Boutique, Koch­schule. Thai-Massagen beim Pool.
Lage
Direkt am goldgelben Sandstrand von Bophut gelegen, im Norden der Insel. Zum Dorf Bophut mit dem bekannten «Fisherman's Village» sind es nur fünf Minuten zu Fuss. Der Flughafen liegt ca. 10 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Restaurant und Bar «El Salón» mit internationalen Snacks und leichten Mahlzeiten, «Sea Wrap» Beachfront Restau­rant mit inte­g­rierter Bar und wunderbarer Meersicht sowie Poolbar.
Zimmer

Die weitläufige An­lage umfasst insgesamt 122 Bungalows, Villen und Zim­mer. Diese sind gemütlich eingerichtet und sind in einer weit­läufigen Gartenanlage verteilt. Sie sind mit Kli­maanlage, Te­le­fon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaf­fee-/Teekocher, Safe, Föhn und einem Tages­bett ausgestattet.
Premier Villa (55): 42 m² gross mit Dusche, im hinteren Teil der Anlage gelegen mit Terrasse und Gartensicht.
Superior Villa (19): 50 m² grosse, modern eingerichtete Villa mit Bade­wanne, im mittleren Teil der Anlage gelegen, teilweise mit geräumigem Wohnbereich.
Deluxe Villa (12): Gleich wie die Superior Villa, jedoch mit 55 m² Wohnfläche.


Pool Suite (10): 70 m² grosse Zimmer mit Jacuzzi Bade­wanne und kleinem Plunge Pool auf der Terrasse, im Parterre des zweistöckigen Gebäudes gelegen.
One Bedroom Pool Villa (6): Ca. 120 m² grosse, mo­derne Villa mit Bad und Dusche, Wohnbereich und Terrasse mit schönem Pool, nahe am Strand und Pool gelegen.

ab CHF 97.– / pro Person

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