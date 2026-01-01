SALA Samui Choengmon Beach Resort
Ko Samui
Beschreibung
Einleitung
Die zwei Swimmingpools sind direkt am Strand gelegen, ein 25 Meter langer Pool und ein 210 m² grosser Fun-Pool mit Kinderbecken und Pool Bar. Schönes Spa, Sonnenterrasse, Souvenir-Shop, Bibliothek. Verschiedene Touren von Tauchen bis Mountainbiking können vor Ort organisiert werden.
Lage
Am fast makellosen Choengmon Strand, im Nordosten der Insel, wo sich auch einige lokale Restaurants und Einkaufsläden befinden. Das Resort liegt 15 Minuten vom Flughafen und auch von der lebhaften Chaweng Beach entfernt. In 10 Minuten erreichen Sie das «Fisherman’s Village» mit hübschen Restaurants und Boutiquen.
Angebot
Von Steaks über knackige Salate, Pasta, frische Meeresfrüchte und thailändische Köstlichkeiten bietet das direkt am Strand gelegene Sala Samui Restaurant für jeden Geschmack etwas. An der Beach Bar werden Ihnen Cocktails aus aller Welt serviert. Oder probieren Sie ein Glas Wein aus dem hauseigenen Weinkeller.
Zimmer
53 der insgesamt 69 traumhaften Villen und Suiten sind mit privaten Pools und SALA und/oder Sonnenterrasse ausgestattet. Die Deluxe Balcony und die Garden Pool Villa Zimmer befinden sich in zweistöckigen Einheiten im hinteren, separaten Teil der Anlage.
Das gedeckte Freiluftbadezimmer präsentiert sich mit einer grosszügigen Badewanne und separater Dusche.
Das Bad mit Wanne und separater Dusche liegt gedeckt im Freien, inmitten der tropischen Gartenanlage. Diese Villa-Kategorie kann auch mit zwei miteinander verbundenen Villen gebucht werden (SALA Pool Villa connecting).
53 der insgesamt 69 traumhaften Villen und Suiten sind mit privaten Pools und SALA und/oder Sonnenterrasse ausgestattet. Die Deluxe Balcony und die Garden Pool Villa Zimmer befinden sich in zweistöckigen Einheiten im hinteren, separaten Teil der Anlage.
Deluxe Balcony (16): Die 47 m² grossen Zimmer mit grosszügigem Balkon inklusive Sala-Tagesbett befinden sich jeweils auf der oberen Etage der zweistöckigen Einheiten, sind sehr stilvoll eingerichtet und verfügen über Fernseher, gratis Internetzugang, Minibar/Kühlschrank, Safe, Klimaanlage, Ventilator, Föhn, Kaffee-/Teekocher.
Das gedeckte Freiluftbadezimmer präsentiert sich mit einer grosszügigen Badewanne und separater Dusche.
Garden Pool Villa (16): Wie Deluxe Balcony, befinden sich jedoch im Parterre der zweistöckigen Einheiten. Garten mit Terrasse, Sonnenliegen und mit privatem Swimmingpool (3 x 5 m), ca. 100 m² (inkl. Aussenfläche).
SALA Pool Villa (28): 106 m² (inkl. Aussenfläche) grosse, freistehende Villa mit 3 x 5 m grossem, privaten Swimmingpool. Die wunderschönen, hellen Zimmer sind etwas grosszügiger ausgestattet als die Garden Pool Villen mit zusätzlichem überdachtem Sala-Tagesbett auf der Terrasse.
Das Bad mit Wanne und separater Dusche liegt gedeckt im Freien, inmitten der tropischen Gartenanlage. Diese Villa-Kategorie kann auch mit zwei miteinander verbundenen Villen gebucht werden (SALA Pool Villa connecting).
1-Bedroom Pool Villa Suite (1): 176 m² (inkl. Aussenfläche) grosse Villa mit 1 Schlaf- und 1 Wohnzimmer.
ab CHF 139.– / pro Person
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