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SALA Samui Choengmon Beach Resort

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Ko Samui

Das Resort ist wie gemacht für Honeymooner, Pärchen und Familien, die hohen Wert auf grösstmögliche Privatsphäre legen. Das ausgezeichnete Restaurant und die grosszügig ausgestatteten Pool Villen sorgen für ein einzigartiges Ferienfeeling.

Beschreibung

Einleitung
Die zwei Swimmingpools sind direkt am Strand gelegen, ein 25 Meter langer Pool und ein 210 m² grosser Fun-Pool mit Kinderbecken und Pool Bar. Schönes Spa, Sonnenterrasse, Souvenir-Shop, Biblio­thek. Verschiedene Touren von Tauchen bis Mountain­biking können vor Ort organisiert werden.
Lage
Am fast makellosen Choengmon Strand, im Nord­osten der Insel, wo sich auch einige lokale Restaurants und Ein­kaufs­läden befinden. Das Resort liegt 15 Minuten vom Flug­ha­fen und auch von der lebhaften Chaweng Beach entfernt. In 10 Minuten erreichen Sie das «Fisherman’s Village» mit hübschen Restaurants und Boutiquen.
Angebot
Von Steaks über knackige Salate, Pasta, frische Meeresfrüchte und thailändische Köstlichkeiten ­bietet das direkt am Strand gelegene Sala Samui Res­­taurant für jeden Geschmack etwas. An der Beach Bar werden Ihnen Cocktails aus aller Welt serviert. Oder probieren Sie ein Glas Wein aus dem hauseigenen Weinkeller.
Zimmer

53 der insgesamt 69 traumhaften Villen und Suiten sind mit privaten Pools und SALA und/oder Sonnenterrasse ausgestattet. Die Deluxe Balcony und die Garden Pool Villa Zimmer befinden sich in zweistöckigen Einheiten im hinteren, sepa­raten Teil der Anlage.
Deluxe Balcony (16): Die 47 m² grossen Zimmer mit grosszügigem Balkon inklusive Sala-Tagesbett befinden sich jeweils auf der oberen Etage der zweistöckigen Einheiten, sind sehr stilvoll eingerichtet und verfügen über Fern­seher, gratis Inter­netzugang, Minibar/Kühl­schrank, Safe, Kli­ma­an­la­ge, Ventilator, Föhn, Kaffee-/Tee­kocher.

Das gedeckte Frei­luft­bade­zim­mer präsentiert sich mit einer grosszügigen Badewanne und separater Dusche.
Garden Pool Villa (16): Wie Deluxe Balcony, befinden sich jedoch im Parterre der zweistöckigen Einheiten. Garten mit Terrasse, Sonnenliegen und mit privatem Swimmingpool (3 x 5 m), ca. 100 m² (inkl. Aussenfläche).
SALA Pool Villa (28): 106 m² (inkl. Aussenfläche) grosse, freistehende Villa mit 3 x 5 m grossem, privaten Swimming­pool. Die wunderschönen, hellen Zimmer sind etwas grosszügiger ausgestattet als die Garden Pool Villen mit zusätzlichem überdachtem Sala-Tagesbett auf der Terrasse.

Das Bad mit Wanne und separater Dusche liegt gedeckt im Freien, inmitten der tropischen Garten­anlage. Diese Villa-Kategorie kann auch mit zwei miteinander verbundenen Villen gebucht werden (SALA Pool Villa connecting).
1-Bedroom Pool Villa Suite (1): 176 m² (inkl. Aussenfläche) grosse Villa mit 1 Schlaf- und 1 Wohnzimmer.

ab CHF 139.– / pro Person

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