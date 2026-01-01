53 der insgesamt 69 traumhaften Villen und Suiten sind mit privaten Pools und SALA und/oder Sonnenterrasse ausgestattet. Die Deluxe Balcony und die Garden Pool Villa Zimmer befinden sich in zweistöckigen Einheiten im hinteren, sepa­raten Teil der Anlage.

Deluxe Balcony (16): Die 47 m² grossen Zimmer mit grosszügigem Balkon inklusive Sala-Tagesbett befinden sich jeweils auf der oberen Etage der zweistöckigen Einheiten, sind sehr stilvoll eingerichtet und verfügen über Fern­seher, gratis Inter­netzugang, Minibar/Kühl­schrank, Safe, Kli­ma­an­la­ge, Ventilator, Föhn, Kaffee-/Tee­kocher.

Das gedeckte Frei­luft­bade­zim­mer präsentiert sich mit einer grosszügigen Badewanne und separater Dusche.

Garden Pool Villa (16): Wie Deluxe Balcony, befinden sich jedoch im Parterre der zweistöckigen Einheiten. Garten mit Terrasse, Sonnenliegen und mit privatem Swimmingpool (3 x 5 m), ca. 100 m² (inkl. Aussenfläche).

SALA Pool Villa (28): 106 m² (inkl. Aussenfläche) grosse, freistehende Villa mit 3 x 5 m grossem, privaten Swimming­pool. Die wunderschönen, hellen Zimmer sind etwas grosszügiger ausgestattet als die Garden Pool Villen mit zusätzlichem überdachtem Sala-Tagesbett auf der Terrasse.

Das Bad mit Wanne und separater Dusche liegt gedeckt im Freien, inmitten der tropischen Garten­anlage. Diese Villa-Kategorie kann auch mit zwei miteinander verbundenen Villen gebucht werden (SALA Pool Villa connecting).

1-Bedroom Pool Villa Suite (1): 176 m² (inkl. Aussenfläche) grosse Villa mit 1 Schlaf- und 1 Wohnzimmer.